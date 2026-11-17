„Ако перифразираме известната комунистическа фраза: „Няма кораб, няма проблем“ – това е в момента принципът на българското правителство.

Черно море се превърна в най-опасното море в света, а българското правителство мълчи! Преди седмици предупредихме, че правителството до такава степен обезличи темата с нападенията в Черно море, че те изчезнаха от медийния ефир. Вече втори пореден ден има потънали кораби – общо стават 7. Не се пита чии са, не се говори за руската агресия, за сигурността на Черноморския регион и за мира, който уж правителството иска“.

Това заяви депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев.

„Румъния вече унищожава дронове в своята акватория, докато България тепърва разглежда възможностите за включване в антидрон системите. Само преди дни наложихме резерви върху преамбюла на Дъблинската декларация, която разглежда позицията на Русия, че държавите, присъединили се към НАТО от определен момент нататък, трябва да излязат от Алианса. Не се говори за сигурността на корабоплаването, доставките, търговията и туризма. Има само статистика за спасени хора и извършени операции. Но защо, от кого и как се случва всичко това – не е тема на публичното пространство. Ние в Народното събрание няма да позволим това медийно заглушаване. Сигурността на България е част от общата сигурност на Европа и на източния фланг“, подчерта Георгиев.

Борисов: Черно море не е място за геополитическо лавиране

„Говореше се за мораториум срещу атаките върху търговски кораби в Черно море. Резултатът е никакъв. Правителството ни е като статист, който само регистрира ударите, а спасителните операции и почистването се плащат от данъкоплатците. Замърсяванията се отразяват и на българския туризъм. Хубаво е и президентът да каже своето мнение. Да се завърне в София, след като разбрахме, че вицепрезидентът вече се е върнал като директор в БТА, докато встъпи в следващата си длъжност. Необходима е реакция от президентската администрация. Бюджетът за въоръжение за първи път изпреварва парите за инфраструктура. Въпросът е колко от 1,2 милиарда лева капиталови разходи за Министерството на отбраната ще отидат за сигурността на Черно море и черноморския трафик. Отговорът е под 1%“, добави Георгиев.



„Демократична България“ настоява президентът Илияна Йотова незабавно да свика Консултативния съвет за национална сигурност по две непосредствени заплахи: поредните атаки срещу търговски кораби в българската изключителна икономическа зона и руските претенции в Абу Даби за ограничаване на съюзническата отбрана в Европа, обявиха в позиция от партията.

„След петте атакувани кораба през октомври и вчерашното бедствие с BETUL 8, чийто екипаж съобщава за удари с дронове, днес има нов случай с GAS HUSKY. Това е седми засегнат кораб в тази поредица. Благодарим на военнослужещите и спасителните екипи, които защитават човешки живот“, поясниха от ДБ.

„На КСНС на 7 октомври не подкрепихме заключителната декларация, защото бяха отхвърлени предложенията ни за нота до Русия срещу нападателни действия в българската икономическа зона и категоричен призив Москва да приеме пълно и незабавно прекратяване на огъня. Днес настояваме за отчет какво е направено оттогава за наблюдението, противодействието на дронове и координацията със съюзниците. В Абу Даби Москва настоява за връщане на съюзническото военно присъствие към конфигурацията от 1997 г., спиране на разширяването и военната дейност на НАТО в Източна Европа и прекратяване на западните оръжейни доставки за Украйна. Претенциите включват премахване на ядреното споделяне в НАТО и ограничения върху предоставянето на френска и британска ядрена защита на други европейски държави“, подчертаха от ДБ.

Политическите реакции след нападението срещу корабите край България

Според тях, „това е опит преговорите за Украйна да се превърнат в пазарлък за сигурността на цяла Европа. България е пряко засегната. Кремъл не може да определя кой има право да ни защитава и с какви средства. На този фон резервите на Радев към преамбюла на декларацията от Дъблин изискват конкретно обяснение. Настояваме да бъдат представени точните възражения. Поведението на Радев и Йотова показва опасно подценяване на риска. Неясните позиции и предпазливостта спрямо Кремъл правят България по-уязвима за натиск и отслабват доверието в решимостта ни да действаме със съюзниците“.

„КСНС трябва да изслуша службите, военните и отговорните министри и да препоръча конкретни мерки за морска сигурност: постоянна координация с Румъния и Турция, противодронови способности и защита на корабоплаването и критичната инфраструктура. Правителството трябва да посочи срокове, отговорни институции и финансиране. Съветът трябва да потвърди недвусмислено: България отхвърля нови сфери на влияние и всяка договореност, която позволява на Кремъл да ограничава съюзническото присъствие и отбраната ни. Сигурността на България не може да се заменя с резерви, внушения и снишаване. Нужни са решения и действия. Свикайте КСНС незабавно!“, настояват от ДБ.