П арламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика подкрепи на първо четене два законопроекта за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи за деца. Промените предвиждат по-леки санкции за отсъствия и разширяване на кръга на правоимащите. Единият законопроект е на депутати от ГЕРБ-СДС, а другият е внесен от Министерския съвет. Двата законопроекта бяха подкрепени от 17 депутати, един народен представител от "Възраждане" се въздържа.

Промени при детските помощи: Отпада санкцията за повече от 5 неизвинени отсъствия

Промените, предложени от ГЕРБ-СДС, целят разширяване и прецизиране на кръга на правоимащите лица при съобразяване с международните и европейските стандарти за закрила на детето и осигуряване на равнопоставен достъп до семейни помощи за деца, отглеждани на територията на страната. Според вносителите от ГЕРБ настоящото законодателство създава сериозни неясноти и ограничително тълкуване по отношение на бременни жени и семейства на чужди граждани с дългосрочно или постоянно пребиваване, както и на хора, ползващи се от временна закрила. Това води до нееднаква практика на дирекциите "Социално подпомагане", които масово постановяват откази за отпускане на семейни помощи на деца, които реално и законно се отглеждат на територията на България. Тези системни откази биват масово отменяни от административните съдилища в страната като незаконосъобразни и противоречащи на правото на Европейския съюз и международните договори, посочиха от ГЕРБ.

Законопроектът на Министерския съвет също предвижда гарантиране на правото на семейни помощи за деца и бременни жени – чужди граждани, както и семействата на чужди граждани с предоставена закрила в България по Закона за убежището и бежанците, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната за периода на закрилата.

Въвеждат нови правила за семейните помощи

С промените от правителството предлагат и отпадане на санкцията за прекратяване на месечните помощи за отглеждане на дете и едногодишната забрана за отпускането им след прекратяването, когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от пет учебни часа от ученик, за които няма уважителни причини. Вместо това се предвижда спиране на помощта за месеца, за който са допуснати отсъствията.