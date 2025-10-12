Изборите в Пазарджик: Граждански арест в Огняново доведе до намеса на полицията

България

Ч астични местни избори се провеждат в няколко населени места в страната. В 9 общини избират нов кмет. А в Пазарджик – нов Общински съвет. Изборът на предишния беше касиран от съда заради нарушения с бюлетините, отбелязването на преференциите и протоколите, съобщи NOVA.

 

► Изборите в Пазарджик

Резултатът от редовния вот в Пазарджик през 2023 г. беше касиран. Затова и част от партиите имат много наблюдатели в секции днес.

- В изборите участват общо 27 партии и коалиции
- Над 200 полицаи следят процеса в общинатна
- Право да гласуват за общински съвет в община Пазарджик имат 96 912 души
- Вакантните места за общински съветници са 41.

⇒ Избирателната активност към 16:00 ч. е 24,20% . През 2023 г. е била 29,47%.

⇒ Избирателната активност към 11:00 ч. този път обаче беше с 1/3 по-ниска. От ОИК съобщиха за NOVA, че към този момент са били гласували малко над 8% спрямо близо 12.5 % през 2023 г.

♦ От ОДМВР Пазарджик съобщиха за NOVA, че отработват множество сигнали за изборни нарушения. 

⇒ В село Огняново полицията обискира два автомобила и предполагаеми купувачи на гласове. Сигналът е подаден в неделя около 11:00 ч. на телефон 112, съобщиха от пресцентъра на МВР. Група граждани са забелязали два автомобила на територията на пазарджишкото село Огняново. Според тях, леките коли били "съмнителни". Те били с пловдивска и старозагорска регистрации. Според подателите на сигнала, хората в двата автомобила се занимавали с купуване на гласове в ромската махала на селото. При опит да бъдат спрени, част от пътуващите в автомобилите избягали. 

Незабавно на мястото е изпратен дежурен екип на жандармерията и пристигайки е обезопасил периметъра, където е станало блокирането на леките коли. След това са изпратени служители на Областната дирекция на МВР и Районното управление в Пазарджик. На място е установено, че първоначално двата автомобила са били засечени от леки коли, едната от които брандирана с надписите на туристически атракцион в село Неофит Рилски, община Ветрино. Местен лидер на парламентарно представената партия, свързвана с туристическия атракцион, също е установен като присъстващ на мястото. По-късно се появяват и политически лица (народен представител и кмет) от друга политическа сила, също представена в българския парламент.

Установена е самоличността на три лица, намиращи се в двата засечени автомобила. Извършени са личен обиск, както и проверки на автомабилите, за което са изготвени необходимите протоколи.

На една от колите е установено наличие на стикер, залепен на предното стъкло. Същият е на неправителствена организация, а не на МВР, каквито спекулации бяха направени по-рано днес от политически лица и народни представители. МВР няма и не разпространява стикери. Българските полицаи нямат значки, каквито също се спекулираше, че са открити в колата.

Собствениците на двата автомобила не са народни представители от определена политическа партия, както не са и народни представители изобщо. 

Междувременно, двама от избягалите мъже са установени на територията на село Огняново и с тях също работят служители на полицията. Работата по цялостното изясняване на случая продължава.

Пари в автомобилите не са открити. Пачка от няклоко хиляди лева от петдесетолевки е намерена в чантичката на единия от мъжете.

По случая няма образувано досъдебно произвоство, тъй като нищо от намереното в автомобилите не посочва, че се касае за дейност по купуване на гласове, съобщи Мирослав Стоянов, говорител на ОДМВР-Пазарджик.

След като бъдат извършени необходимите полицейски действия петимата вероятно ще бъдат освободени, тъй като няма причина за задържането им, каза още той.

⇒ ОИК - Пазарджик е сигнализирала прокуратурата за мъж, който се е представял за длъжностно лице и е прекарал часове в една от секциите. След проверка се оказало, че мъжът не е регистриран нито като застъпник, нито като наблюдател.

⇒ Стоянов посочи, че на територията на община Пазарджик има получени около 30 сигнала, но от тях 12 са свързани с въпросния случай в село Огняново. Всички други се проверяват. По-късно стана ясно, че не са открити доказателства за нито един от тях, арестувани няма.

► Как протече изборния ден

Изборният ден в Пазарджик започна спокойно. С обичайните проблеми като неявили се членове на комисии и смяната им с нови. Преди обед обаче в социалните мрежи се появиха видеа, за които се твърди, че показват купуване на гласове.

Повечето от клиповете са публикувани от симпатизанти и членове на партии, които участват във вота. В село Огняново се стигна и до граждански арест на няколко души от две коли.

Йосиф Баналиев е един от свидетелите. Той твърди, че е в селото, за да превежда на германски журналисти, отразяващи изборите. Според него мъжете предлагали по 100 лева. 

МВР направи обиск на колите и мъжете в тях. В чантичката на единия беше открита пачка петдесетолевки. Банкноти в колите не са открити, а тефтер със суми за строителни работи, значка и стикер на съюза на българските командоси.

Иначе 16 сигнала са постъпили в ОИК - основно за агитация от партии и застъпници. 

⇒ Няколко полицейски акции белязаха дните преди вота. В село Алеко Константиново органите на реда получиха сигнал за 60-годишен мъж. В къщата му са открити тетрадка с имена и адреси и 15 000 лева.

Днес пред секциите в селото има опашки. Повечето хора предпочитат да гласуват на хартия, но има и такива, които подават вота си на машина, казва Иван Стефанов, председател на СИК.

В центъра на Пазарджик коридорите пред секциите са празни към обяд. Изборите вървяха нормално, а гласуването беше и на хартия, и на машина, каза Дафинка Цокова член на СИК.

"Изборният ден тече сравнително спокойно", разказа по-рано през деня председателят на Общинската избирателна комисия Стефан Димитров. Той посочи, че секциите са отворили нормално – в 7:00 ч. В някои от секциите е липсвал целият състав, наложило се е да бъдат направени промени. В други секции е липсвал само част от състава. Например - в Мало Конаре председателят не се е явил и е бил назначен друг.

► Изборите в Хасковско

Частични избори за кмет в Хасковско. Три села - Боян Ботево, Славяново и Черногово - избират кой да ги управлява.

Към 16:00 ч. избирателната активностт в населените места стигна близо 50%.

Най-ниска е в Боян Ботево, община Минерални бани, където кандидатът е само един, тъй като другият се е отказал.

В харманлийското Славяново беше подадена и една жалба за неправомерна агитация, която е обявена от общинската избирателна комисия за неоснователна. А почти през целия ден пред изборната секция имаше чакащи да гласуват.

 

Източник: NOVA    
