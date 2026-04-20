Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Централната избирателна комисия (ЦИК) започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, произведени на 19 април. Данните за някои области сочат по-малко от един процент от гласувалите, а за други области резултати все още няма.
При обработени 7,08% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са:
- „Прогресивна България“ – 43,46%
- „Продължаваме промяната-Демократична България" – 13,97%
- ГЕРБ–СДС – 12,83%
- „Възраждане" – 5,10%
- ДПС– 5,01%
При 14,80% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии, към 1:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение на гласовете:
- „Прогресивна България“ – 43,70%
- „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 15,22%
- ГЕРБ-СДС – 12,50%
- „Възраждане“ – 4,95%
- „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 4,39%
При 22,25% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии, към 2:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение на гласовете:
- „Прогресивна България“ – 44,23%
- „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 15,41%
- ГЕРБ-СДС – 12,45%
- „Възраждане“ – 4,84%
- „Движение за права и свободи“ (ДПС) - 4,09%.
При обработени 32,85% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 3:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:
- „Прогресивна България“ – 44,58%
- „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,99%
- ГЕРБ-СДС – 12,62%
- „Възраждане“ – 4.79%
- Движение за права и свободи (ДПС) - 4,11%
При обработени 41,20% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 4:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:
- „Прогресивна България“ – 44,44%
- „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,86%
- ГЕРБ-СДС – 12,66%
- „Възраждане“ – 4,70%
- Движение за права и свободи (ДПС) - 4,47%
При обработени 51,12% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 5:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:
- „Прогресивна България“ – 44,597%
- „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,555%
- ГЕРБ-СДС – 12,664%
- Движение за права и свободи (ДПС) - 4,754%
- „Възраждане“ – 4,657%
При 60,79% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 6:00 часа, резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:
- „Прогресивна България“ – 44,587%
- „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 14,263%
- ГЕРБ – СДС – 13,013%
- Движение за права и свободи (ДПС) – 4,966%
- „Възраждане“ – 4,581%
При обработени 68,34% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 7:00 часа., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:
- „Прогресивна България“ – 44,487%
- „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 14,002%
- ГЕРБ – СДС – 13,104%
- Движение за права и свободи (ДПС) – 5,386%
- „Възраждане“ – 4,516%
При обработени 78,24% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 8:00 ч., резултатите от изборите на 19 април за народни представители за 52-рия парламент, показват следното разпределение:
- „Прогресивна България“ – 44,481%
- „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 13,651%
- ГЕРБ-СДС – 13,184%
- Движение за права и свободи (ДПС) - 5,855%
- „Възраждане“ – 4,432%
„Прогресивна България” води убедително с 44.564% при обработени 87.23% от протоколите на СИК в районните избирателни комисии.
Официалните данни на ЦИК показват разместване в челната тройка, като коалицията ПП-ДБ изпреварва минимално ГЕРБ-СДС в спора за второто място.
Към момента пет формации сигурно прекрачват прага за 52-рото Народно събрание, докато „Величие”, МЕЧ и „БСП – Обединена левица” остават в непосредствена близост до 4-процентната бариера.
При обработени 87,23% протоколи на СИК в РИК, данните към 9:00 ч. показват следното разпределение:
- „Прогресивна България“ – 44,564%
- „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 13,455%
- ГЕРБ-СДС – 13,311%
- „Движение за права и свободи - ДПС“ – 6,083%
- „Възраждане“ – 4,381%
Данни към 10:00 на 20.04.2026 при обработени 91.68% СИК протоколи в РИК.
Обобщени данни от гласуването:
- "Прогресивна България" - 1 319 452 от гласовете или 44.691%
- ПП-ДБ - 390 016 или 13.210%
- ГЕРБ-СДС - 395 549 или 13.398%
- "Възраждане" - 128 535 или 4.354%
- "Движение за права и свободи" - ДПС - 184 031 или 6.233%
- "Величие" - 93 086 или 3.153%
- МЕЧ - 96 293 или 3.262%
- БСП – ОЛ - 88 407 или 2.994%
- "Сияние"- 87 672 или 2.970%
- Не подкрепям никого - 46 912 гласа.
Какви мандати получават партиите
При 95% извадка от паралелното преброяване от Изследователски център „Тренд“, представена по NOVA, разпределението на мандатите за политическите сили според вота за парламентарните избори е:
- „Прогресивна България“ - 135 мандата
- ГЕРБ-СДС - 38 мандата
- „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 36 мандата
- ДПС – 19 мандата
- „Възраждане“ – 12 мандата
Как гласува България