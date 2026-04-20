България

Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

При обработени 91.68% СИК протоколи в РИК „Прогресивна България” води с 44.691%

Обновена преди 1 час / 20 април 2026, 00:12
Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Изборният ден в Кърджали: Сигнали за натиск и нарушения

Без изненади: Законовите ограничения намалиха избирателната активност в Турция

Област Плевен след вота: Знакови арести на хора, близки до

Равносметката след изборния ден: Куриозни ситуации с машините и повече хора пред урните

Извънредно отваряне на чували заради пропуски в изборните книжа в Монтана

Броенето в София: За по-малко от час приключиха повечето секционни комисии

Приключи изборният ден зад граница

Централната избирателна комисия (ЦИК) започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, произведени на 19 април. Данните за някои области сочат по-малко от един процент от гласувалите, а за други области резултати все още няма. 

При обработени 7,08% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са: 

  • „Прогресивна България“ – 43,46%
  • „Продължаваме промяната-Демократична България" – 13,97%
  • ГЕРБ–СДС – 12,83%
  • „Възраждане" – 5,10%
  • ДПС– 5,01%

При 14,80% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии, към 1:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение на гласовете:

  • „Прогресивна България“ – 43,70%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 15,22%
  • ГЕРБ-СДС – 12,50%
  • „Възраждане“ – 4,95%
  • „Движение за права и свободи“ (ДПС) – 4,39%

При 22,25% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии, към 2:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение на гласовете:

  • „Прогресивна България“ – 44,23%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 15,41%
  • ГЕРБ-СДС – 12,45%
  • „Възраждане“ – 4,84%
  • „Движение за права и свободи“ (ДПС) -  4,09%.

При обработени 32,85% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 3:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

  • „Прогресивна България“ – 44,58%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,99%
  • ГЕРБ-СДС – 12,62%
  • „Възраждане“ – 4.79%
  • Движение за права и свободи (ДПС) - 4,11%

При обработени 41,20% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 4:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

  • „Прогресивна България“ – 44,44%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,86%
  • ГЕРБ-СДС – 12,66%
  • „Възраждане“ – 4,70%
  • Движение за права и свободи (ДПС) - 4,47%

При обработени 51,12% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 5:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

  • „Прогресивна България“ – 44,597%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,555%
  • ГЕРБ-СДС – 12,664%
  • Движение за права и свободи (ДПС) - 4,754%
  • „Възраждане“ – 4,657%

При 60,79% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 6:00 часа, резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

  • „Прогресивна България“ – 44,587%
  • „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 14,263%
  • ГЕРБ – СДС – 13,013%
  • Движение за права и свободи (ДПС) – 4,966%
  • „Възраждане“ – 4,581%

При обработени 68,34% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 7:00 часа., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

  • „Прогресивна България“ – 44,487%
  • „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 14,002%
  • ГЕРБ – СДС – 13,104%
  • Движение за права и свободи (ДПС) – 5,386%
  • „Възраждане“ – 4,516%

При обработени 78,24% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 8:00 ч., резултатите от изборите на 19 април за народни представители за 52-рия парламент, показват следното разпределение:

  • „Прогресивна България“ – 44,481%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 13,651%
  • ГЕРБ-СДС – 13,184%
  • Движение за права и свободи (ДПС) - 5,855%
  • „Възраждане“ – 4,432%

„Прогресивна България” води убедително с 44.564% при обработени 87.23% от протоколите на СИК в районните избирателни комисии.

Официалните данни на ЦИК показват разместване в челната тройка, като коалицията ПП-ДБ изпреварва минимално ГЕРБ-СДС в спора за второто място.

Към момента пет формации сигурно прекрачват прага за 52-рото Народно събрание, докато „Величие”, МЕЧ и „БСП – Обединена левица” остават в непосредствена близост до 4-процентната бариера.

При обработени 87,23% протоколи на СИК в РИК, данните към 9:00 ч. показват следното разпределение:

  • „Прогресивна България“ – 44,564%
  • „Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 13,455%
  • ГЕРБ-СДС – 13,311%
  • „Движение за права и свободи - ДПС“ – 6,083%
  • „Възраждане“ – 4,381%

Данни към 10:00 на 20.04.2026 при обработени 91.68% СИК протоколи в РИК. 

Обобщени данни от гласуването:

  • "Прогресивна България" - 1 319 452 от гласовете или 44.691%
  • ПП-ДБ - 390 016 или 13.210%
  • ГЕРБ-СДС - 395 549 или 13.398%
  • "Възраждане" - 128 535 или 4.354%
  • "Движение за права и свободи" - ДПС - 184 031 или 6.233%
  • "Величие" - 93 086 или 3.153%
  • МЕЧ - 96 293 или 3.262%
  • БСП – ОЛ - 88 407 или 2.994%
  • "Сияние"- 87 672 или 2.970%
  • Не подкрепям никого - 46 912 гласа.

Какви мандати получават партиите

При 95% извадка от паралелното преброяване от Изследователски център „Тренд“, представена по NOVA, разпределението на мандатите за политическите сили според вота за парламентарните избори е:

  • „Прогресивна България“  - 135 мандата
  • ГЕРБ-СДС  - 38 мандата
  • „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 36 мандата
  • ДПС – 19 мандата
  • „Възраждане“ – 12 мандата

Как гласува България - вижте данните от цялата страна по области тук >>> Кой къде спечели? Как гласуваха областите в България

Източник: ЦИК    
Избори Изборни резултати Прогресивна България ЦИК данни Политически партии ПП-ДБ ГЕРБ-СДС Народно събрание Изборен праг Протоколи СИК
Последвайте ни
biss.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 23 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Свят Преди 10 минути

Свят Преди 20 минути

България Преди 30 минути

България Преди 36 минути

България Преди 40 минути

,

Любопитно Преди 45 минути

Любопитно Преди 47 минути

Свят Преди 49 минути

България Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Свят Преди 1 час

Технологии Преди 1 час

.

Любопитно Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Свят Преди 2 часа

Любопитно Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

dogsandcats.bg

dogsandcats.bg
1

sinoptik.bg
1

sinoptik.bg

Edna.bg

Edna.bg

Gong.bg

Gong.bg

Nova.bg

Nova.bg