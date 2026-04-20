Oфициални резултати от ЦИК: „Прогресивна България” води убедително, битката е за второто място

Централната избирателна комисия (ЦИК) започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, произведени на 19 април. Данните за някои области сочат по-малко от един процент от гласувалите, а за други области резултати все още няма.

При обработени 7,08% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са:

„Прогресивна България“ – 43,46%

„Продължаваме промяната-Демократична България" – 13,97%

ГЕРБ–СДС – 12,83%

„Възраждане" – 5,10%

ДПС– 5,01%

При 14,80% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии, към 1:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение на гласовете:

„Прогресивна България“ – 43,70%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 15,22%

ГЕРБ-СДС – 12,50%

„Възраждане“ – 4,95%

„Движение за права и свободи“ (ДПС) – 4,39%

При 22,25% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии, към 2:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение на гласовете:

„Прогресивна България“ – 44,23%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 15,41%

ГЕРБ-СДС – 12,45%

„Възраждане“ – 4,84%

„Движение за права и свободи“ (ДПС) - 4,09%.

При обработени 32,85% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 3:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,58%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,99%

ГЕРБ-СДС – 12,62%

„Възраждане“ – 4.79%

Движение за права и свободи (ДПС) - 4,11%

При обработени 41,20% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 4:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,44%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,86%

ГЕРБ-СДС – 12,66%

„Възраждане“ – 4,70%

Движение за права и свободи (ДПС) - 4,47%

При обработени 51,12% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 5:00 ч., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,597%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 14,555%

ГЕРБ-СДС – 12,664%

Движение за права и свободи (ДПС) - 4,754%

„Възраждане“ – 4,657%

При 60,79% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 6:00 часа, резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,587%

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 14,263%

ГЕРБ – СДС – 13,013%

Движение за права и свободи (ДПС) – 4,966%

„Възраждане“ – 4,581%

При обработени 68,34% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 7:00 часа., резултатите от изборите за народни представители за 52-рия парламент, произведени на 19 април, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,487%

„Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП – ДБ) – 14,002%

ГЕРБ – СДС – 13,104%

Движение за права и свободи (ДПС) – 5,386%

„Възраждане“ – 4,516%

При обработени 78,24% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК), към 8:00 ч., резултатите от изборите на 19 април за народни представители за 52-рия парламент, показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,481%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 13,651%

ГЕРБ-СДС – 13,184%

Движение за права и свободи (ДПС) - 5,855%

„Възраждане“ – 4,432%

„Прогресивна България” води убедително с 44.564% при обработени 87.23% от протоколите на СИК в районните избирателни комисии.

Официалните данни на ЦИК показват разместване в челната тройка, като коалицията ПП-ДБ изпреварва минимално ГЕРБ-СДС в спора за второто място.

Към момента пет формации сигурно прекрачват прага за 52-рото Народно събрание, докато „Величие”, МЕЧ и „БСП – Обединена левица” остават в непосредствена близост до 4-процентната бариера.

При обработени 87,23% протоколи на СИК в РИК, данните към 9:00 ч. показват следното разпределение:

„Прогресивна България“ – 44,564%

„Продължаваме промяната - Демократична България“ (ПП-ДБ) – 13,455%

ГЕРБ-СДС – 13,311%

„Движение за права и свободи - ДПС“ – 6,083%

„Възраждане“ – 4,381%

Данни към 10:00 на 20.04.2026 при обработени 91.68% СИК протоколи в РИК.

Обобщени данни от гласуването:

"Прогресивна България" - 1 319 452 от гласовете или 44.691%

44.691% ПП-ДБ - 390 016 или 13.210%

13.210% ГЕРБ-СДС - 395 549 или 13.398%

13.398% "Възраждане" - 128 535 или 4.354%

4.354% "Движение за права и свободи" - ДПС - 184 031 или 6.233%

6.233% "Величие" - 93 086 или 3.153%

3.153% МЕЧ - 96 293 или 3.262%

3.262% БСП – ОЛ - 88 407 или 2.994%

2.994% "Сияние"- 87 672 или 2.970%

2.970% Не подкрепям никого - 46 912 гласа.

Какви мандати получават партиите

При 95% извадка от паралелното преброяване от Изследователски център „Тренд“, представена по NOVA, разпределението на мандатите за политическите сили според вота за парламентарните избори е:

„Прогресивна България“ - 135 мандата

ГЕРБ-СДС - 38 мандата

„Продължаваме промяната – Демократична България“ – 36 мандата

ДПС – 19 мандата

„Възраждане“ – 12 мандата

Як гласува България - вижте данните от цялата страна по области тук >>>