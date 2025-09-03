Истерия в столицата: Фенове посрещнаха испанските звезди пред хотела им

България

Д есетки фенове се събраха пред хотела, в който са настанени звездите на испанския национален тим. Отборът на Ла фурия пристигна в София снощи при драконовски мерки за сигурност, пише Gong.bg.

Фенове и ловци на автографи не бяха допуснати в близост до испанските футболисти и не успяха да се докоснат до любимците си нито за снимки, нито за автографи.

Европейският шампион по футбол Испания пристигна във вторник вечерта в София за двубоя с националния отбор на България от квалификациите за световното първенство през 2026 година в САЩ, Мексико и Канада. Срещата ще се играе в четвъртък на Националния стадион "Васил Левски".

Испанците кацнаха на летище "Васил Левски", след което веднага се отправиха към столичен хотел. Там те бяха посрещнати от множество фенове, които ги посрещнаха топло, а най-много овации събраха звездата на Барселона Ламин Ямал, защитникът на Челси Марк Курурея, халфът на Манчестър Сити Родри, както и старши треньорът Луис де ла Фуенте. В един момент феновете скандираха и "българи, юнаци", но по никакъв начин не се стигна до напрежение.

Тази вечер отборът на Испания ще тренира на Националния стадион „Васил Левски“ от 19 часа.

Отборът пристигна с някои кадрови проблеми, като три ключови играчи отпаднаха поради контузии, включително Йереми Пино, наскоро привлечен от Кристъл Палас. 

Въпреки това съставът на Испания е силен, с участието на звезди от Барселона, Реал Мадрид и други клубове, но с липсата на някои важни футболисти поради травми. Това е ключова среща за класиране към Мондиал 2026.

Мачът се очаква да бъде с голям интерес, като над 40 000 зрители са прогнозирани да присъстват.

Вижте посрещането на испанския футболен отбор пред хотела им в столицата в нашата ГАЛЕРИЯ.

