България

Искат постоянен арест за 14-годишния, обвинен в убийството на майка си в Пловдив

Младежът вече е привлечен като обвиняем по досъдебното производство

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 2 часа / 10 октомври 2026, 11:44
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О кръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест за 14-годишния младеж, обвинен в убийството на 45-годишната си майка в район „Северен“ в града. Това съобщи заместник-окръжният прокурор Анна Викова на брифинг, в който участва и директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Васил Костадинов.

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Младежът вече е привлечен като обвиняем по досъдебното производство. Повдигнато му е обвинение за убийство на родител, обясни Викова. По думите ѝ мотивът за престъплението е личен и е свързан със семейните отношения. Към момента няма данни за предишни конфликти.

Предвиденото в закона наказание за този вид престъпление е от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна. Тъй като обвиняемият е непълнолетен, се прилагат специалните правила за наказателна отговорност на лица под 18 години, като наказанието лишаване от свобода е от 3 до 10 години, уточни прокурорът.

По думите на Викова момчето е съдействало на разследването.

Младежът сам подал сигнал на телефон 112

Директорът на ОДМВР-Пловдив старши комисар Васил Костадинов съобщи, че 14-годишният сам е подал сигнал на телефон 112 за извършеното престъпление.

По данни на полицията няма информация за предишни противообществени прояви на момчето. То живее с майка си в Пловдив от сравнително кратко време. Ученик е в осми клас в едно от училищата в града. Преди това е живяло при баба си и дядо си в Стара Загора, откъдето е и майката, обясни Костадинов.

Убийството е извършено с остър предмет. Назначени са експертизи, които трябва да установят допълнителни подробности за механизма на престъплението.

„Събрани са достатъчно доказателства, които на този етап по несъмнен начин говорят за това, че той е извършителят на престъплението“, заяви директорът на полицията.

В петък 45-годишната жена беше открита мъртва в пловдивския район „Северен“ от служители на реда, отзовали се на сигнал на телефон 112.

Редактор: Василена Василева
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Искат постоянен арест за 14-годишния, обвинен в убийството на майка си в Пловдив

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