Папата тества първото електрическо Ferrari за 500 000 евро, последва кошмарен старт
Въпреки че Джон Елкан показа 1000-конното чудовище Luce лично на Светия отец, акциите на Маранело се сринаха, а критиците го разпънаха на кръст

27 май 2026, 16:42

Ferrari представи първия в историята си изцяло електрически автомобил пред италианския президент и папа Лъв XIV във вторник. Компанията обаче все още очаква най-важното одобрение – това на крайния потребител, съобщава AP.

Италианският автопроизводител разкри новия модел, наречен Luce EV, в момент, когато останалите луксозни брандове масово свиват амбициозните си планове за електрификация заради спадащото търсене в световен мащаб. Премиерата бе посрещната хладно както от пазарите, така е от автомобилните критици.

Президентът на емблематичната марка Джон Елкан показа модела на папата в лятната му резиденция в Кастел Гандолфо, южно от Рим.

„Това първото Ferrari с четири врати ли е?“, попита Светият отец.

„Първото с пет места“, отвърна Елкан.

Папата седна зад волана на Luce (което в превод от италиански означава „светлина“), докато тестовият пилот на Ferrari Рафаеле Де Симоне му обясняваше контролите на волана, а Елкан заемаше пасажерското място.

Техническите чудовища под капака

Luce разполага с внушителните 1000 конски сили, ускорява от 0 до 100 км/ч за едва 2,5 секунди и има пробег от над 530 километра с едно зареждане. Моделът е оборудван с четири електромотора – по един за всяко колело.

Според информации в медиите, стартовата цена на Luce в Италия е космическите 500 000 евро. Цените за пазара в САЩ все още не са обявени.

„Ние не просто представяме нова кола, а отваряме глава, която превръща визията ни в реалност, засилвайки традицията на Ferrari да предвижда и оформя бъдещето“, заяви Джон Елкан.

Въпреки сериозните инвестиции, компанията вече намали дългосрочната си цел за 2030 г. – вместо 40% от портфолиото ѝ да бъде изцяло електрическо, делът бе свит на 20%.

Студен душ от пазарите и феновете

Въпреки големите надежди на Маранело, финансовите пазари реагираха остро на премиерата. Акциите на Ferrari се сринаха с 8,4% на борсата в Милано и с 5,3% в САЩ веднага след представянето.

Критиците и онлайн потребителите също не спестиха негативни коментари, според които Luce се отдалечава твърде много от традиционната естетика на марката.

„Интернет вече издаде своята присъда и колата далеч не е масово обичана отвън“, коментира Мат Приор, главен редактор на британското издание Autocar.

Според него интериорът е изключителен, но екстериорът „не крещи Ferrari“. Проблемът идва от батериите, които са разположени под пода. Това прави колата по-висока и по-малко аеродинамична. За бранд, чиято цяла история е изградена върху ниски, снижени и агресивни силуети, тази промяна се приема трудно от феновете.

Роби де Граф от аналитичната фирма AutoPacific нарече Luce „може би най-противоречивия модел, носил някога емблемата с изправящия се кон“ и постави под въпрос необходимостта от толкова скъп електромобил в момент на пазарна стагнация.

Предизвикателният глобален пазар

Ferrari пуска своя електромобил в изключително несигурен момент. Въпреки регулациите в Европейския съюз, които изискват 90% съкращаване на емисиите до 2035 г., много световни автопроизводители губят милиарди от електромобили и бият отбой.

Европейският пазар става все по-неумолим и заради навлизането на китайските марки, които привличат потребителите с модерни технологии на много по-ниски цени. В същото време в САЩ интересът към електромобилите остава непредсказуем, въпреки лекия ръст след избухването на войната между САЩ и Иран.

„Пазарът на електрически коли просто не е там, където трябваше да бъде“, заключва Мат Приор и допълва:

„В момента той се движи изкуствено от законите и регулациите, а не от естественото търсене на хората“.

Ferrari Luce EV електрически автомобил Джон Елкан електромобили автомобилна индустрия иновации премиера пазарни тенденции луксозни автомобили
