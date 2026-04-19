Йотова: Гласувах да има работещо НС, защото проблемите не чакат

Технически проблем се появи при машината, на която гласува президентът

Обновена преди 3 часа / 19 април 2026, 11:20
Йотова: Гласувах да има работещо НС, защото проблемите не чакат
Източник: БГНЕС

П резидентът Илияна Йотова упражни правото си на глас в секция в Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов". Президентът избра да гласува на машина.

По време на гласуването на президента, машината за гласуване имаше технически проблеми и се наложи да бъде обслужена от техническо лице. 

"Имаше малък проблем с машината за гласуване, хартията вътре беше заяла, но за секунди я поправиха. Винаги съм имала доверие в машинния вот, и винаги съм гласувала на машина. Това е техника, не мисля, че има умисъл", заяви Йотова.

Източник: БГНЕС

"Гласувах, за да има нормално работещо Народно събрание, да бъде избрано бързо неговото ръководство, да не сме свидетели отново на пазарлъци и бавене, както беше предишните пъти. Да има бързо и силно правителство, защото проблемите не чакат. Имаме да решаваме много въпроси, свързани с вътрешната политика, свързани с растящите цени и доходите. Час по-скоро трябва да има нормален, работещ, истински бюджет на страната, защото цели системи буксуват в момента", заяви държавният глава.

Източник: БГНЕС

"Трябва да помислим за доходите на най-слабите. Гласувах освен за икономически развита България, но и за грижа за най-уязвимите хора. Защото цялото това безвремие, на което бяхме свидетели в последните две години, се отрази най-зле на тях - те едва свързват двата края", допълни президентът.

"Трябва да направим така, че правителството да бъде със силен и влиятелен глас сред европейските ни партньори и семейство, трудни са ситуациите в международен план - конфликти и от едната, и от другата страна, трябва да изплуваме от тази криза заедно", каза още Йотова. 

"НС трябва да се конституира първо, но още по-бързо ще се опитам да започна с даването на мандатите", каза още Йотова.. 

Източник: БГНЕС

"Очаквам много голяма избирателна активност, призовавам хората да гласуват масово днес. Да покажем, че не ни е все едно как и в каква държава живеем".

"Положиха се много усилия, но схеми, които са градени десетки години трудно могат да бъдат разрушени за един месец" - така президентът коментира борбата с купения вот.

Въпреки това, допълни Йотова, - моите почитания към ръководството на МВР.

Източник: БГНЕС

Право да гласуват на тези предсрочни избори имат 6 575 151 граждани. Изборът може да бъде направен както с хартиена бюлетина, така и чрез машина. Гласуването се извършва по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако предварително е подадена съответната декларация. По данни на Централната избирателна комисия общият брой на секциите в страната е 12 721. В 9354 от тях ще има възможност за машинно гласуване, докато в 3367 ще се гласува единствено с хартиени бюлетини.

В изборите за народни представители участват 14 партии, 10 коалиции и 1 независим кандидат в 22 МИР – Смолян. Общият брой на кандидатите е 4783 души, от които 1440 са жени, а 3343 – мъже, сочат данните на ЦИК.

Избирателната активност към 14.00 ч. по данни на

Избирателната активност към 14.00 ч. по данни на "Тренд"

<p>Осми предсрочен вот: България избира парламент</p>
Осми предсрочен вот: България избира парламент

Избирателната активност към 14.00 ч. по данни на
Избирателната активност към 14.00 ч. по данни на "Тренд"

Българин на „Оскарите за наука“: Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд
Българин на „Оскарите за наука": Кой е Влад Тенев, който застана до елита на Холивуд

Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?
Анатомия на злото: Можете ли да издържите два часа в ума на убиец?

Актрисата Надя Фарес издъхна след седмица в кома

Звездата от „Пурпурните реки" е получила сърдечен арест в Париж; властите разследват обстоятелствата около фаталния инцидент

Турнето на Хари и Меган в Австралия предизвика вълна от критики: „фалшиво" кралско посещение или бизнес? С билети по 3000 долара и липса на публичен достъп, двойката тества личния си бранд, докато критиците ги обвиниха в корист и медийна манипулация

Късметът сменя посоката: Кои три зодии ще получат неочаквани пари до края на месеца и защо Скорпионът и Овенът трябва спешно да затворят портфейлите си?

Това е единствената подобна вещ, появявала се на търг през всичките 114 години от трагедията насам

За щастие няма пострадали

Той упражни правото си на глас в Природо-математическата профилирана гимназия „Климент Охридски" в Монтана

Звездата от „Сватбеният агент" си припомни момент, в който била толкова без пари, че не можела да плати паркинга си. Помощта дошла неочаквано от нейния екранен партньор, който се превърнал в истински герой извън снимачната площадка

Джъстин Теру и съпругата му Никол Брайдън Блум станаха родители на момченце! Двойката сподели нежна снимка в Instagram, с която обяви появата на първото си дете, след като сключи брак през март 2025 г.

В първите часове на изборния ден те се обърнаха към избирателите с призиви за висока активност и отговорност към бъдещето на страната

Това заяви премиерът, след като упражни правото си на глас

По случая се води разследване

Не се предоставят допълнителни подробности за броя или състоянието на пострадалите

Трусът е бил на дълбочина 10 километра и е регистриран малко след 10 ч. гръцко (и българско) време

Няма информация за проблеми, свързани със софтуера, заявиха от ведомството

