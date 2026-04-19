Йотова: Гласувах да има работещо НС, защото проблемите не чакат

П резидентът Илияна Йотова упражни правото си на глас в секция в Софийската професионална гимназия по електроника "Джон Атанасов". Президентът избра да гласува на машина.

По време на гласуването на президента, машината за гласуване имаше технически проблеми и се наложи да бъде обслужена от техническо лице.

"Имаше малък проблем с машината за гласуване, хартията вътре беше заяла, но за секунди я поправиха. Винаги съм имала доверие в машинния вот, и винаги съм гласувала на машина. Това е техника, не мисля, че има умисъл", заяви Йотова.

Източник: БГНЕС

"Гласувах, за да има нормално работещо Народно събрание, да бъде избрано бързо неговото ръководство, да не сме свидетели отново на пазарлъци и бавене, както беше предишните пъти. Да има бързо и силно правителство, защото проблемите не чакат. Имаме да решаваме много въпроси, свързани с вътрешната политика, свързани с растящите цени и доходите. Час по-скоро трябва да има нормален, работещ, истински бюджет на страната, защото цели системи буксуват в момента", заяви държавният глава.

Източник: БГНЕС

"Трябва да помислим за доходите на най-слабите. Гласувах освен за икономически развита България, но и за грижа за най-уязвимите хора. Защото цялото това безвремие, на което бяхме свидетели в последните две години, се отрази най-зле на тях - те едва свързват двата края", допълни президентът.

"Трябва да направим така, че правителството да бъде със силен и влиятелен глас сред европейските ни партньори и семейство, трудни са ситуациите в международен план - конфликти и от едната, и от другата страна, трябва да изплуваме от тази криза заедно", каза още Йотова.

"НС трябва да се конституира първо, но още по-бързо ще се опитам да започна с даването на мандатите", каза още Йотова..

Източник: БГНЕС

"Очаквам много голяма избирателна активност, призовавам хората да гласуват масово днес. Да покажем, че не ни е все едно как и в каква държава живеем".

"Положиха се много усилия, но схеми, които са градени десетки години трудно могат да бъдат разрушени за един месец" - така президентът коментира борбата с купения вот.

Въпреки това, допълни Йотова, - моите почитания към ръководството на МВР.

Източник: БГНЕС

Право да гласуват на тези предсрочни избори имат 6 575 151 граждани. Изборът може да бъде направен както с хартиена бюлетина, така и чрез машина. Гласуването се извършва по постоянен адрес или по настоящ адрес, ако предварително е подадена съответната декларация. По данни на Централната избирателна комисия общият брой на секциите в страната е 12 721. В 9354 от тях ще има възможност за машинно гласуване, докато в 3367 ще се гласува единствено с хартиени бюлетини.

В изборите за народни представители участват 14 партии, 10 коалиции и 1 независим кандидат в 22 МИР – Смолян. Общият брой на кандидатите е 4783 души, от които 1440 са жени, а 3343 – мъже, сочат данните на ЦИК.