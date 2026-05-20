Няма да има масови уволнения, Радев започва административна реформа

К акто вече обявихме, започваме административна реформа с две ясни цели – повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание.

Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите, заяви още министър-председателят. Той каза, че следва да има задълбочен анализ за установяване на това кои функции се дублират и на тези, които могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. За да се изпълнят целите, ще бъде създаден Съвет за административна реформа, чийто председател ще е вицепремиерът Гълъб Донев.

Подходите, от които ще се ръководим, са сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности, трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства, отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни брой, пенсиониране без заместване, също така и програми за доброволно напускане, разясни премиерът Радев.

Имаме ясни критерии за успех – намаляване на бюрократичната тежест за гражданите и бизнеса, съкращаване на времето за административно обслужване, по-голяма прозрачност и отчетност, както и оптимизиране на публичните разходи при запазване на качеството на услугите от администрацията, каза още министър-председателят.