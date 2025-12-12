Парламентът гласува оставката на кабинета „Желязков“

К ато първа точка за днес депутатите от Народното събрание трябва да гласуват оставката на кабинета „Желязков“. Оставката е депозирана и е първа точка в дневния ред на парламента в петък, съобщи вчера лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във включване в социалната мрежа Фейсбук от централата на партията. По думите му няма да има никакво преформатиране на кабинета.

Тази сутрин проектът за решение за оставка беше представен от депутата от ГЕРБ-СДС Деница Сачева. Тя посочи, че правителството на Росен Желязков ще продължи да управлява, докато бъде избрано следващия кабинет.

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов заяви, че правителството е паднало заради гнева на хората по площадите. Той уточни, че правителството е паднало заради бюджета за 2026 г. Но според него истинските причини са дълбоката политическа криза в страната, предизвикана от участието на Делян Пеевски в политиката. „Пеевски трябва да бъде поставен в изолация, за да се върне нормалния ход на българската политика“, каза Божанов. Той заяви, че това е парламент на пропилените възможности и за това носи отговорност управляващата коалиция. „Отговорността на бюджета и неговото удължаване е на правителството. Така е по Конституция“, каза Божанов. „Изолацията на Пеевски започна от площада, наш дълг е да я довършим и да се превърнем в истинска европейска демокрация“, добави той.

Депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков заяви, че няма как да управляват в ситуация на протестно напрежение, което е по-голямо от нормалното. „Никога не сме искали да управляваме „напук“ на ситуацията и тенденциите и сме го доказвали многократно. Много малко партии могат да посочат, че властта не е самоцел, а ние можем да покажем такива примери. Наблюдавахме много внимателно протестите на българските граждани, които бяха разнородни, с различни искания, с различни разбирания. Оценихме, че няма как да осъществяваме нашите програмни намерения в такава среда. Единственото, което може да се случи е нагнетяване на още по-голямо напрежение. Надявам се оттук-нататък всички политически сили да преценяват своето участие във властта така“, каза той.

Той заяви, че оценката за министрите на ГЕРБ-СДС е положителна. „Нашите министри размразиха еврофондовете, които бяха замразени от правителствата на Румен Радев и ПП-ДБ. Успяхме да получим плащанията по ПВУ, които Асен Василев заедно със служебните правителства на Радев беше изпратил в трета глуха“, каза Биков и добави, че няма никакви данни за министър от ГЕРБ-СДС за корупция.

Когато управлява четирипартийна коалиция българският народ не е дал мандат за силови решения. „Ние сме достатъчно самокритично към себе си, затова можем да кажем добрите неща, които сме свършили. За съжаление, политическата криза не се разреши, а се задълбочи“, каза Биков.

Той опроверга твърденията на Божанов, че отговорността е тяхна. „В тази ситуация след думите на Асен Василев е ясно, че няма как да има нов бюджет. По бюджетните въпроси легитимност имат Асен Василев и Румен Радев. Ние нямаме легитимност да говорим по този въпрос, Василев и Радев да предложат нова структура. В този парламент нито една опозиционна сили, нито управляваща имаше мандат за реформи, за които много се говори. За последен път структурни реформи са правени само в периода 1997-2001 г., когато първата политическа сила имаше над 130 депутати. Оттогава са правени само подобрения. Системата се е износила, но проблемът е, че не можем да влезем в разговор как да я реформираме. Политическият диалог е разрушен, нападките от политическата трибуна водят до разпад на държавността. За това отговорност имаме всички. Не е нормално управляващи и опозицията да не си говорят“, подчерта Биков.

Той обърна внимание на ПП-ДБ, че те разбират революцията по болшевишки. „Революцията не утвърждава съществуващите начала в едно общество, тя ги разрушава и променя. Ако вие се борите за променя на обществения ред, тогава трябва да се наречете революционери. Реформи не се правят на площадите. В следващия парламент няма да има партия със 130 депутати. Трябва да има диалог. Трябва да помним това в предстоящата предизборна кампания. Ние трудно се справяме със задачата да оценим, че не представляваме само себе си и нашите избиратели, а целият български народ. Не трябва да се пускаме в социалните мрежи, за да получим няколко лайка. “, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС и добави, че трябва да се помисли през следващите месеци без емоции какво ще направим. „Дали правим това, което правихме през последните 5 години и то бе негативно или ще се опитаме да направим нещо, което да е позитивно за всички граждани. Лично аз не съм оптимист, защото не виждам достатъчен потенциал в българската политическа система да функционира смислено, осъзнато и рационално, да поема в себе си обществената емоция и да я преработва в разумни решения. Функцията на политическата система не е да бъде весела и атрактивна, да удържа обществото. Истината е, че ние не се справяме с това“, заяви Биков.

Според него, ако 51 парламент се е повалил, това означава, че сме се провалили всички заедно. „Избирателите на ПП-ДБ не се разочароваха, че сте били в коалиция с ГЕРБ, а защото ги излъгахте и влязохте в нея. Не се заричайте. Никой от нас няма желание да работи с ПП-ДБ. Няма нужда да опровергавате по студиата, че няма да влезете в коалиция с ГЕРБ. ГЕРБ няма да влезе в коалиция с вас. Казвам го за ваше успокоение“, каза Биков.

Той призова президентът Радев да поеме своята отговорност и да обяви своя политически проект, защото така е честно към българското общество. „Предизборната кампания да бъде толерантна с мисъл за бъдещето“, заяви Биков.

Депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова заяви, че когато Биков се изказва, те чуват автентичния глас на ГЕРБ. „Властта не е била ваша, бюджетът не е ваш. Сега когато правителството пада, вие казвате, че няма да правите нищо и отговорността на Асен Василев. От вашите думи, че вие никога не сте участвали активно във властта. Основният проблем е, че през последните месеци никой не говореше с ГЕРБ, а с ДПС-Ново начало през депутатите от ГЕРБ. Вие нямате своя позиция, предлагам ви като начало да си върнете собствената позиция, собствения облик на ГЕРБ. Тогава всичко може да се промени за вас“, каза тя.

Божидар Божанов заяви, че в техния генетичен код е заложена еволюция, а не революция. „Отговорността за удължаване на бюджета е на Министерския съвет, който и да е той, дори да е в оставка. Тук сме на едно мнение. По отношение на диалога ние влязохме в него, поехме този риск, защото разговорът беше важен, но вие го прекратихте чрез прессъобщение“, каза той и добави, че държавността се руши, защото държавата се управлява нелегитимно. „Не може Пеевски да се разпорежда по телефона“, смята Божанов.

В отговор Биков заяви, че нито са обидени, нито разочаровани. „Няма да преговаряме, защото Асен Василев и Николай Денков от сутрин до вечер казват, че няма да преговарят с нас“, заяви Биков и припомни, че разговорите са водени само с ДБ, а не с ПП. „Тогава как сте очаквали да се случи въобще коалиция“, каза той в коментар на изказването на Божанов. „Носим отговорност само за нашите действия. Взимаме решенията си по своя воля. Мисля, че от вчера всички са наясно с това“, каза Биков и предупреди ПП-ДБ да не си вярват на пропагандата.

Той поиска да види формулата на непорочния модел, която ще зададе ПП-ДБ. „Но искаме да я видим в действие“, добави Биков.

Председателят на ПП Асен Василев заяви, че това е дебат за оставката на едно вредно правителство. „Всички граждани ще го изпратим с облекчение в историята. Тъй като Биков говори за история и революции ще си позволя едно отклонение. Революцията означава промяна. Революциите много често са необходими, когато една система е станала вредно за обществото. Хората на площадите не беше подкрепа за ПП-ДБ, а за отхвърляне на модела на управление. Това е текущият модел на управление, който вие доразвихте заедно с Новото начало“, каза той. Според него този модел се изразява в това, че двама депутати се ползват с привилегии и се считат за по-равни дори от депутатите от собствените им парламентарна група.

„Порочният модел е да имаме нелегитимен главен прокурор от юни месец насам. ВСС отказва да изпълни разпоредбите на закона и да спази решение на едно от висшите съдилища в страната. Порочният модел е като се изпращат институциите срещу фирми, започват се медийни атаки срещу тях, за да бъдат тези фирми заграбени. Порочният модел се изразява в това, че ако някое село на гласува за ново начало, да не им се почисти пътя през зимата и да не може да стигне линейка до него. Срещу това въстанаха българските граждани“, заяви Василев и каза, че те няма да взаимодействат с ГЕРБ, защото те са подкрепяли този модел.

„Докато българските граждани не се произнесат и не дадат властта, никой няма право да си я присвоява дори ние. Асен Василев ще стане виновен, когато ПП-ДБ станат първи, започнем да управляваме, дотогава виновни сте вие“, каза Василев.

Биков посочи, че никой не казва, че Василев е виновен, а че е отговорен. „Вие самият уверявате, че няма нищо лошо в това, което се случва от гледна точка на еврото и движението на обществото. Хората ви повярваха и ние решихме, че няма как да управляваме процесите при такива протести. Сега казвате кой е виновен и кой е невинен. Нали отиваме към по-добро. Достатъчно носихме отговорност с вас, девет месеца – една бременност. Ние сме в дългова спирала, защото вие предлагахте, но уви ние подкрепяхме. Да не бягаме от отговорност. Да, ние казваме, че правителството в оставка ще внесе удължителния бюджет, за а могат да си вземат хората пенсиите, които ще са в размер на 2025 г., а не 2026 г. А вие ще си направите бюджет от 1 юли. Ние искаме от вас само да си държите на думата, че няма да има проблеми“, каза Биков.

Василев заяви, че с удоволствие би поел отговорността от този момент, но Конституцията не му давала право. Той потвърди думите на Биков, че според нея удължителният бюджет се внася от правителството.

Драгомир Стойнев от БСП заяви, че като слуша дебата смята, че ще се окажат прави някои анализатори, че хаосът в края на 2025 г. ще бъде огромен. „Нашето мнение е, че бюджет трябва да има за успокоение на българските граждани. 1/12 не е решение. В крайна сметка трябва да има приходи, за да харчиш 1/12. Ще бъде много трудно първите два месеца. Виждам самодоволните лица на ПП-ДБ, но ние трябва да сме отговорни към българските граждани. В политиката няма място за обида. Това правителство беше необходимо за България. Свършихме много в името на стабилността и да вървим по европейския път на България. Леко разклащане може да промени траекторията на развитие“, предупреди Стойнев.

Той подчерта, че хората от протестите не харесват опозицията. „Асен Василев, вие променихте в крайна сметка Конституцията и се наляхте с шампанско. Аз не виждам друг път пред България от европейския, но Василев и ПП-ДБ виждат друг път. Отговорността е тяхна. Високомерието на тези, които се считат сега за победители говори, че пътят, по който ще вървим е лош. Може да се появят и сили, които ще искат да променят пътя на България. Държавници са тези, които ще могат да преглътнат собственото его и да си подадат ръкав в името на това ново поколение. Спиралата от избори, които предстои показва, че трябва да има бюджет. Може да имаме избори след избори, което да е лошо за нашата държава“, подчерта Стойнев.

Тошко Йорданов от ИТН заяви, че те на два пъти са се отказвали от властта, с което са показвали политическата си отговорност. Той припомни истинските причини за падането на правителството на Кирил Петков през лятото на 2022 г. Тогава онова правителство бе свалено от ИТН заради политиката спрямо Македония и заради безумната финансова политика на Асен Василев. Вторият път е вчера и напомни, че ако кабинетът сам не е подал оставката си, протестите едва ли са щели да го бутнат.

Тошко Йорданов припомни също така, че правителството на Кирил Петков дълго време е отказвал да депозира оставката си при президента и накрая я е изпратил по куриерска фирма.

Деница Сачева от ГЕРБ припомни, че правителството бе създадено за да се сложи край на една поредица от седем избори. „Да направим така, че България да получи членство в еврозоната и да използваме този политически момент, който е важен за страната. Да направим така, че ПВУ да бъде реализиран и да получим възможност да реализираме проекти в инфраструктура и образование. Това беше нашата отговорност и за пореден път ГЕРБ прояви разум да бъде мост, а не спирачка в името на това в страната да се случват събития, които да дадат перспектива на следващите поколения“, каза тя.

Сачева заяви, че подават оставка, защото са чули автентичните критики, които ги карат да се замислят. „Депутати от ПП-ДБ, ние не чуваме вашите обиди, защото сме партия на 19 години. Подадохме оставка, защото войната може да я прекрати само този, който е готов за мир. Няма да застрашим бъдещето на българските граждани. Това, което казваме на Асен Василев, че няма да носим отговорност за реализацията на неговите мечти. В следващия парламент бърз кредит няма кой да ви даде. Бърз кредит няма да ви даде и Радев, който ви нарече шарлатани“, каза тя.

Деница Сачева благодари на Росен Желязков, който е минал през всички нива, за да стане министър-председател. „Той остана земен човек, който не се опияни от властта. Той не стана гневен човек и не позволи омразата да го завладее. Благодаря и на колегите от БСП, с които въпреки идеологическите противоречия изпълнявахме тази обща политика. Благодаря и на колегите от ИТН, с които имахме чести сблъсъци, но следвахме обща политика. Искам да благодаря и на ДПС-Ново начало за гласовете, с които България получи милиарди по ПВУ и за това, че влязохме в еврозоната. Благодарим най-вече на нашите избиратели и обещаваме, че ще бъдем партията на разума, която ще гради мостове и ще мисли за следващите поколения, а не само до избори“, каза тя и пожела успех на ПП-ДБ.

Асен Василев заяви, че ГЕРБ и ПП-ДБ идват от различни вселени и затова няма как да работят с тях.

Дебатът приключи с размяната на обидни думи между Тошко Йорданов и Ивайло Мирчев. Двамата се обвиниха взаимно в лъжи. Причината бяха думите на Йорданов, че по времето на сглобката, когато ПП-ДБ са били във властта и защо не са отменили тогава НСО на Пеевски. Йорданов попита също така дали, когато бе извършена катастрофата край Варна с колата на Кирил Петков и при която загина човек, имало ли е НСО при Петков. Йорданов припомни и колко пъти заедно ПП-ДБ са участвали заедно в инициативи на Пеевски и Новото начало. Ивайло Мирчев в отговор заяви, че не е знаел за охраната на Пеевски и нарече Йорданов политически труп и помоли да не бъде наказван за думите си, защото вече е наказан от избирателите.

В четвъртък, преди депутатите да гласуват по шестия вот на недоверие към правителството – за несправяне с икономическата политика, на брифинг в Народното събрание премиерът Росен Желязков обяви, че подава оставката на Министерския съвет, а по-късно тя беше депозирана в деловодството на парламента.

„Нашето желание е да бъдем на нивото, което очаква обществото. Властта произтича от суверена и гласа на народа“, обясни решението за оставката Росен Желязков.

Желязков беше избран за премиер на 16 януари тази година със 125 гласа „за“, „против“ – 114, без „въздържал се“.

В приетата програма за работа на депутатите е включен редовният петъчен парламентарен контрол. В него е предвидено да участват вицепремиерът Гроздан Караджов и министрите Красимир Вълчев, Манол Генов, Петър Дилов, Жечо Станков, Теменужка Петкова и Георг Георгиев.

Какво следва след подадената оставка

Според българската Конституция, когато правителството подаде оставка, тя се внася в Народното събрание, което я приема без обсъждане чрез гласуване.​Правителството става служебно в оставка и продължава да изпълнява функциите си до избирането на нов кабинет или назначаването на служебно правителство от президента.​

Президентът Румен Радев трябва да връчи три последователни мандата за съставяне на правителство.

Първи мандат

Първият мандат отива при най-голямата парламентарна група, в случая- ГЕРБ-СДС. Ако тя откаже или не успее да предложи кабинет с парламентарна подкрепа, се преминава към втория мандат.

Втори мандат

Вторият мандат се връчва на втората по численост политическа сила - ПП-ДБ. Ако и те върнат папката празна или не успеят да съставят кабинет, третият мандат отива при партия по избор на президента.

Трети мандат

Президентът дава мандата на парламентарна група по негов избор. Ако трите мандата се изчерпат без успех, президентът разпуска парламента и назначава служебен кабинет, насрочвайки избори в срок до 2 месеца.

Служебен премиер

Припомняме, че след последните промени в Конституцията, в Домовата книга за служебен премиер попадат председателят на Народното събрание, Рая Назарян, управителят или подуправителите на БНБ, председателят или заместник-председателите на Сметната палата и омбудсманът или негов заместник.