ТАСС: Разузнавателни самолети на НАТО и Швеция патрулират над Черно море

Ш ведски самолет за радиолокационно разузнаване бе забелязан над неутралните води на Черно море, където вече патрулира регистриран в САЩ разузнавателен самолет на НАТО. Това съобщи за ТАСС източник от въздушните диспечерски служби на Европейския съюз.

„Самолет за радиоелектронно разузнаване на шведските ВВС Gulfstream S102B Korpen започна работа над неутралните води на Черно море, където преди около час бе забелязан и регистрираният в САЩ разузнавателен самолет на НАТО Bombardier Artemis II“, посочи събеседникът на агенцията. Той определи подобна ситуация като доста рядкa, отбелязвайки, че „траекториите на полета и на двата самолета са сходни“.

„Шведският самолет е излетял от летището в Букурещ и в момента се намира над неутралните води на височина около 12 км, докато в същото време самолетът Bombardier Artemis II, излетял по-рано от румънския град Констанца, курсира от запад на изток и обратно в южната част на акваторията на височина около 9,5 км“, уточни източникът.

Той припомни, че самолетът за радиоелектронно разузнаване на Швеция е летял над Черно море и през предходните два дни, като ден по-рано е прекарал над акваторията повече от седем часа.