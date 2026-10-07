Георги Господинов сред фаворитите за Нобелова награда за литература

Б ългарският писател Георги Господинов е сред фаворитите за тазгодишната Нобелова награда за литература, пише германският вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Носителят на отличието ще бъде обявен официално в четвъртък, 8 октомври, в Стокхолм.

Името на Господинов отново е сред тези, които се обсъждат в международните литературни среди, след като през последните години той се утвърди като един от най-разпознаваемите български автори извън страната.

Кой е Георги Господинов

Георги Господинов е роден през 1968 г. в Ямбол. Той е поет, писател и драматург, а от 1995 г. работи и като литературовед в Института за литература към Българската академия на науките. Завършил е българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

В литературата Господинов навлиза със стихосбирките „Лапидариум“ и „Черешата на един народ“. Международната му известност започва с дебютния му роман „Естествен роман“, който е преведен на множество езици.

Сред най-значимите му книги са романите „Физика на тъгата“ и „Времеубежище“, както и сборниците му с разкази и поезия. Автор е и на пиеси, есета и графичния роман „Вечната муха“.

„Времеубежище“ го превърна в световно име

Най-големият международен пробив на Господинов идва с романа „Времеубежище“, публикуван през 2020 г.

Книгата разглежда паметта, носталгията и човешкото желание да се върнем към миналото. В центъра на историята е своеобразна „клиника на миналото“, в която хората могат да се потопят в различни десетилетия, за да избягат от настоящето. Постепенно обаче границата между личната носталгия и общественото желание за връщане към миналото започва да изчезва.

„Времеубежище“ се превръща в първата книга, написана на български език, която печели Международната награда „Букър“. Господинов споделя отличието с преводачката Анджела Родел през 2023 г.

Успехът има значение не само за автора, но и за българската литература. Книгата е преведена на повече от 35 езика, а журито на „Букър“ я определя като произведение, което утвърждава мястото на Господинов като важен глас в съвременната литература.

„Физика на тъгата“ и темата за паметта

Още с „Физика на тъгата“ Господинов привлича сериозно международно внимание. Романът, публикуван през 2012 г., е преведен на десетки езици и печели редица отличия, сред които Международната литературна награда „Ян Михалски“ и наградата „Ангелус“ за литература от Централна Европа.

В творчеството му често се преплитат паметта, времето, загубата, носталгията и опитът на отделния човек да разбере както личната си история, така и големите промени в обществото.

Тези теми присъстват и в „Времеубежище“, където личната памет постепенно се превръща в обществен и политически въпрос.

Най-новата му книга - „Градинарят и смъртта“

Последният роман на Господинов е „Градинарят и смъртта“. Книгата е сред най-личните му произведения и е посветена на баща му.

Романът разказва за отношенията между баща и син, за болестта, загубата и сбогуването, като съчетава личната история с по-широки теми за паметта и човешкия живот. Книгата получи международно внимание и беше преведена на различни езици.

През септември 2026 г. Господинов спечели и наградата „Жан Моне“ за европейска литература за „Градинарят и смъртта“. Отличието се присъжда от френско жури, в което участват писатели, литературни критици и журналисти.

Френското издание на романа, преведено от Мари Врина-Николов и публикувано от „Галимар“, по-рано беше включено и в краткия списък за наградата „Жан Моне“.

Международно признание

Господинов е носител на редица международни отличия. Сред тях са наградата „Ян Михалски“, „Ангелус“, „Премио Стрега Еуропео“ и Международният „Букър“.

Творбите му са превеждани на десетки езици и са публикувани от водещи издателства в Европа и извън нея. Самият автор е бил стипендиант на Cullman Center към Нюйоркската обществена библиотека и на Wissenschaftskolleg zu Berlin.

През март 2026 г. той получи и почетното звание „доктор хонорис кауза“ на Националния институт за източни ези и цивилизации (INALCO) в Париж за приноса си към европейската и световната литература.

Ще бъде ли Господинов новият Нобелов лауреат?

Господинов е сред имената, които се споменават като потенциални носители на Нобеловата награда за литература тази година. Това обаче не означава, че той е официално обявен за номиниран или че присъства в публичен списък с финалисти.

Процедурата на Шведската академия е поверителна, а имената на номинираните се пазят в тайна в продължение на 50 години. Затова публичните прогнози за Нобеловата награда се основават на литературни анализи, оценки на критици, букмейкърски пазари и международния интерес към отделни автори.

Сред често споменаваните имена тази година са китайската писателка Кан Сюе, японският автор Харуки Мураками, американският писател Томас Пинчън, индийският писател Амитав Гош и други. Кой ще получи отличието обаче ще стане ясно едва при официалното съобщение на Шведската академия.