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На 102 години почина холивудската легенда Ева Мари Сейнт

Носителката на „Оскар“ и звезда от трилъра на Хичкок „На север през северозапад“ Ева Мари Сейнт почина на 102-годишна възраст в дома си в Лос Анджелис, оставяйки след себе си над 60 години забележителна кариера в киното и телевизията

7 октомври 2026, 11:15
На 102 години почина холивудската легенда Ева Мари Сейнт
Източник: Getty

Н а 102 години почина легендарната американска актриса Ева Мари Сейнт, съобщи нейният говорител Джеф Сандърсън. Тя е издъхнала от естествена смърт в дома си в Лос Анджелис, заобиколена от своето семейство, съобщи CNN.

Сейнт прави един от най-впечатляващите дебюти в историята на киното, печелейки награда „Оскар“ още с първата си роля във филма „На брега“ (On the Waterfront, 1954 г.) на режисьора Елия Казан, където си партнира с Марлон Брандо.

Най-емблематичното ѝ превъплъщение обаче идва пет години по-късно. В класическия трилър на Алфред Хичкок „На север през северозапад“ (North by Northwest, 1959 г.) тя изигра хладнокръвния двоен агент Ив Кендъл, чиято задача е да съблазни героя на Кари Грант.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В интервю от 2014 г. актрисата спомня с усмивка за работата си с Хичкок: „Той никога не говореше с мен за емоции. Просто ми каза да снижа гласа си и винаги, когато съм в сцена с Кари Грант, да го гледам право в очите - което, повярвайте ми, изобщо не беше трудно“.

Пътят от Актьорското студио до холивудския връх

Родена в Ню Джърси навръх 4 юли, Ева Мари Сейнт започва да се занимава с актьорско майсторство още в колежа, след което се премества в Ню Йорк, където работи в радио пиеси и първите телевизионни продукции.

Тя учи в известното Actors Studio под ръководството на Елия Казан и Лий Страсбърг — пионерите на т.нар. „Метод“ (Method acting). Там нейни колеги са легенди като Марлон Брандо, Монтгомъри Клифт, Пол Нюман и Джералдин Пейдж.

„Мислете за тялото си като за музикален инструмент. Грижете се за него. Трябва да бъдете дисциплинирани и да можете да изсвирите това, което режисьорът иска от вас“, припомня си тя думите на Страсбърг в интервю от 2001 г.

През 60-те години Сейнт участва в редица забележителни филми, сред които „Изход“ (Exodus, с Пол Нюман), „Пясъчният сокол“ (The Sandpiper) и комедията от ерата на Студената война „Руснаците идват, руснаците идват“.

Тя продължава активно да се снима и в телевизията. Играе Едит Уилсън в драмата „Първата жена президент“ (1974 г.) и влиза в ролята на майката на Сибил Шепърд в хитовия сериал от 80-те години „Детективска агенция „Мунлайт“ (Moonlighting). Носителка е на награда „Еми“ за минисериала People Like Us, а сред последните ѝ големи роли в киното са тези в „Заради Уин-Дикси“ и „Връщането на Супермен“.

65 години любов, започнала в метрото

През 1951 г. Ева Мари Сейнт се омъжва за продуцента и режисьор Джефри Хейдън, с когото се запознават случайно в нюйоркското метро. Сем. Хейдън остават заедно цели 65 години - до неговата смърт през 2016 г.

Любопитен детайл от живота ѝ е, че тя е бременна в деветия месец, когато получава своя „Оскар“ през 1955 г. Двамата с съпруга ѝ имат две деца и през десетилетията често си сътрудничат както на малкия екран, така и на театралната сцена.

Източник: CNN    
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