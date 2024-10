Чикунгуня: Какво знаем за вируса, пренасян от комари

Б олниците в най-големия пакистански град Карачи са препълнени с пациенти, заразени с вируса чикунгуня. Големи държавни болници в града съобщават за 500 до 750 предполагаеми случаи на болестта, пренасяна от комари, което допълнително натоварва и без това изпитващата затруднения система на общественото здравеопазване.

Но какво представлява чикунгунята, как се разпространява и защо е засегнала толкова тежко най-населения град в Пакистан?

15 потвърдени случая на заразени със западнонилска треска в София за септември

Какво е чикунгуня?

Чикунгуня е вирусно заболяване, което се разпространява чрез ухапване от заразени комари от вида Aedes aegypti. Тези комари пренасят и разпространяват също така вируса денга и вируса зика.

Няма четвърти случай на западнонилска треска у нас

Колко сериозна е епидемията от чикунгуня в Пакистан?

През последните месеци в Карачи са регистрирани тежки случаи на чикунгуня, особено сред възрастните пациенти и тези с диабет, според доклад от Университетската болница „Ага Хан“.

Усложненията включват неврологични проблеми като парализа и кома, както и проблеми със сърцето и очите. Тези тежки случаи често изискват интензивни грижи и механична вентилация, като перспективите за възстановяване са неясни и има риск от продължителна хоспитализация или смърт.

Според правителствени документи, видени от Al Jazeera, 172 души в Карачи са дали положителен резултат на тестовете за полимеразна верижна реакция (PCR) между май и септември. От 956 души, за които има съмнения, че са заразени с вируса, 713 са били изследвани. Действителният брой на случаите обаче вероятно е много по-голям.

Много хора се диагностицират без PCR тест, като вместо това се разчита на съвпадащи симптоми и кръвни изследвания, които показват нисък брой тромбоцити, което може да бъде причинено от чикунгуня.

Шоаиб Хан, общопрактикуващ лекар в частна болница в Назимабад в Карачи, заяви пред вестник The Express Tribune, че високата цена на теста също е попречила на пациентите да получат правилна диагноза.

PCR тестът за вируса се предлага в няколко частни болници и струва 7000 рупии (25 долара) до 8000 рупии (28 долара) в страна, в която месечният доход на глава от населението е 118 долара през 2021 г., според данни на Световната банка, което го прави недостъпен за много хора.

Една от правителствените болници в Карачи, Медицинският център за следдипломна квалификация „Джина“, предоставя безплатни тестове за чикунгуня, казва пред Ал Джазира Муслим Шах, жител на града, който посети лечебното заведение в четвъртък. Според преброяването от 2023 г. населението на Карачи наброява около 20 млн. души.

Шах каза пред Ал Джазира, че болницата не разполага с отделно отделение за чикунгуня, а пациентите, хоспитализирани с вируса, пренасян от комари, са в общи отделения, без мрежи против комари.

Очаква се чикунгуня и денга да останат тежко заразни до декември, казва Абдул Вахид Раджпут, директор на болницата и изследователския център за инфекциозни болести в Синд, пред The Express Tribune.

Жителите на Карачи и Лахор, където вирусите, пренасяни от комари, са често срещани, обвиняват правителството, че не извършва редовно разпръскване на дезинфектант за унищожаване на комарите.

Как се разпространява чикунгуня?

Ако заразен комар ухапе здрав човек, той инжектира вируса в кръвта.

Ако незаразен комар ухапе човек, който вече е заразен, той изсмуква вируса от кръвта на този човек и се превръща в носител, способен да предаде вируса на други хора чрез ухапване.

Здравните власти предупреждават, че рискът от разпространение на вируса от заразен човек - чрез комар преносител - е най-голям през първата седмица от заразяването. Вирусът не се разпространява директно от човек на човек.

Този цикъл вероятно е започнал след ухапване от комари на заразени животни. Чикунгуня естествено съществува сред дивите животни (като маймуните), които служат като резервоар на вируса.

Chikungunya surge in Pakistan: What we know about the mosquito-borne virus | Health News | Al Jazeera https://t.co/mR5RVeC0hX