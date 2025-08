Какво е вирусът чикунгуня и защо Китай върна COVID мерките заради него?

О т началото на 2025 г. приблизително 240 000 души са се заразили с вируса чикунгуня, като са регистрирани 90 смъртни случая в 16 държави, съобщава Al Jazeera .

Здравните власти призовават пътуващите да бъдат бдителни, тъй като вирус, предаван чрез ухапвания от комари, продължава да се разпространява в части от Азия, Африка, Европа, Латинска Америка и района на Индийския океан.

От началото на 2025 г. са регистрирани приблизително 240 000 случая на инфекция с вируса чикунгуня и 90 смъртни случая в 16 държави, според данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията (ECDC). В Китай, огнище на заболяването е довело до около 7000 заразени от края на юни, като по-голямата част от случаите са концентрирани в град Фошан, провинция Гуандун, северно от Хонконг. Това е най-голямото разпространение на вируса в страната, откакто той е идентифициран там за първи път през 2008 г.

Ето какво знаем за заболяването и начина, по който се разпространява:

Няма лечение за вируса чикунгуня, но смъртността е ниска - с изключение на високорисковите групи. Когато заразен комар ухапе здрав човек, той инжектира вируса директно в кръвния поток. Ако незаразен комар ухапе вече заразен човек, той поема вируса с кръвта и става преносител, способен да го предава на други хора чрез ухапване.

Какво представлява вирусът чикунгуня?

Чикунгуня е вирусно заболяване, което се предава чрез ухапване от заразени комари от вида Aedes aegypti. Същите комари пренасят и други опасни заболявания като денга, жълта треска и вируса зика.

Името „чикунгуня“ произлиза от думата в езика кимаконде, използван в Танзания и Мозамбик, която означава „изкривен“ или „прегърбен“ — препратка към стойката на страдащите от силни болки в ставите, характерни за заболяването.

