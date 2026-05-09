Илияна Йотова: Гласът ни в Европа трябва да е силен колкото на останалите 26 страни

Президентът Илияна Йотова и министър-председателят Румен Радев поднесоха цветя пред Паметника на Незнайния воин в София в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма.

По-късно държавният глава участва и в церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция по повод Деня на Европа. Преди церемонията президентът Йотова ще приеме почетния караул на Националната гвардейска част.

„Силно вярвам, че България ще има своята консолидирана позиция във външнополитическите си отношения“, каза Йотова пред журналисти на въпрос какво очаква от новото правителство по отношение на външната политика.

„Нашият глас в Европа трябва да бъде точно толкова силен, колкото на останалите 26 страни“, посочи държавният глава.

Във връзка с критики към новия премиер, че „не гледа към Европа“, Йотова заяви, че това според нея е част от пропагандата на неговите опоненти. „Кампанията свърши, изборите свършиха“, допълни тя.