Свят

Опит за убийство на жандармеристи и стотици арести във Франция

Продължава установяването на броя и състоянието на пострадалите

Николай Киров Николай Киров

1 ноември 2026, 18:12
Опит за убийство на жандармеристи и стотици арести във Франция
Източник: EPA/БГНЕС

Н ад 770 души са арестувани по време на масовите протести във Франция срещу поскъпването на живота, съобщи вътрешното министерство. Френската прокуратура започна разследване за опит за убийство, след като коктейл „Молотов“ беше хвърлен срещу служители на силите за сигурност по време на демонстрация в Париж, предаде АФП.

На 31 октомври във френската столица и други градове избухнаха сблъсъци, след като стотици хиляди граждани излязоха на улиците за трети пореден уикенд в знак на протест срещу растящите разходи за живот.

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Парижката полицейска префектура съобщи, че няколкостотин участници в безредиците са нападнали силите на реда с различни предмети, включително коктейл „Молотов“.

„Взривни устройства бяха хвърлени срещу около 15 жандармеристи, както и срещу полицейски служители“, заяви прокуратурата на 1 ноември.

Жандармерията във Франция е военизирана правоохранителна структура, която е част от въоръжените сили на страната.

Прокуратурата уточни, че е започнало разследване за „опит за убийство на лица, упражняващи публична власт“.

Източник: EPA/БГНЕС

Кадри на АФП показват как самоделно запалително устройство избухва в краката на служител на силите за сигурност в източната част на Париж.

Продължава установяването на броя и състоянието на пострадалите. Сред съобщените наранявания има изгаряния от втора степен.

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„На този етап няма задържани заподозрени във връзка с инцидента“, посочиха от прокуратурата и добавиха, че разследващите работят за установяване на извършителите.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нунес осъди „изключителното“ равнище на насилие, проявено от част от участниците в безредиците.

Източник: EPA/БГНЕС

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
протести във Франция безредици Париж
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