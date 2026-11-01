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Синдром на фризьорския салон: Невидимият риск от инсулт, докато ви мият косата

Прекомерното разпъване на врата над мивката във фризьорския салон крие рядък, но реален риск от инсулт. Лекарите обясняват какво представлява т.нар. „синдром на фризьорския салон“, какви са симптомите и как лесно да се предпазим от инциденти

1 ноември 2026, 18:14
Синдром на фризьорския салон: Невидимият риск от инсулт, докато ви мият косата
Източник: iStock

Ш ията съдържа деликатна мрежа от кръвоносни съдове, които никак не обичат да бъдат опъвани.

Макар посещението във фризьорския салон да е рутинна процедура за релакс, практиката по измиване на косата с накланяне на главата назад понякога може да изложи клиентите на неочакван риск. В медицинските среди явлението е познато като „синдром на фризьорския салон“, пише IFLScience.

  • Инсулт от синдрома на фризьорския салон

Синдромът на фризьорския салон (Beauty Parlour Stroke Syndrome - BPSS) е състояние, което може да възникне, когато шията е прекомерно извита назад над ръба на мивката. Поради тази причина миенето на косата е чест виновник – фризьорите се нуждаят от определен ъгъл на главата, за да я измият ефективно.

На хирургически език шията се смята за „тигрова територия“. Тя предлага изключително сложна гама от рискове, които могат да се объркат – от катастрофални кървения до блокиране на дихателните пътища.

Част от този риск произтича от факта, че тя съдържа няколко артерии, необходими за осигуряването на кислород за мозъка. Налице са и редица важни вени, нужни за пренасянето на кръвта обратно към сърцето.

  • Опасни наранявания на шията

Когато главата е наклонена назад и шията е прекомерно разпъната, това може да затрудни функцията на тези кръвоносни съдове. Процесът е известен като механично притискане, но той може да доведе и до т.нар. дисекация на цервикалната артерия.

Състоянието представлява разкъсване на вътрешния слой на една от основните артерии в шията, което задейства верижна реакция. Разкъсването кара кръвта да се съсирва и да образува тромб, който потенциално може да блокира артерията.

Този съсирек може да се откачи и да се придвижи нагоре по артерията или да изпрати по-малки съсиреци. Блокираните съдове могат да доведат до инсулт, засягайки притока на кръв към мозъка и потенциално причинявайки необратими мозъчни увреждания, а в най-крайните случаи – и смърт.

  • Знанието носи спокойствие

Добрата новина е, че специалистите успокояват обществеността да не изпада в паника. Както посочва д-р Ричард Бърнщайн, медицински директор на Центъра за пълноценно лечение на инсулти към болницата „Нортуестърн Мемориал“ в Чикаго, рискът от този синдром е толкова малък, че е „загуба на време да се тревожите за него“.

Въпреки това е препоръчително клиентите да следят за симптоми, ако се почувстват зле след неудобна процедура на мивката. Те включват световъртеж, силно главоболие, завалване на речта, замъглено зрение, изтръпване или слабост и промени в слуха.

„Макар и рядък, синдромът на фризьорския салон може да се появи в резултат на прекомерно разпъване на шията по време на рутинни дейности като посещения във фризьорски салон“, пишат авторите на обзорно изследване от 2025 г., което установява, че подобни случаи са съобщавани и след посещения при зъболекар.

„Симптомите му съвпадат с тези на класическия инсулт, което подчертава значението на подробната анамнеза и съвременните невроизобразителни изследвания. Лекарите в спешните отделения трябва да имат предвид този синдром при пациенти със скорошно прекомерно разпъване на шията и остри неврологични симптоми.“, пише още в изследването.

Рискът от развитие на състоянието може да бъде значително намален чрез използването на подходящи опори за врата и избягването на резки движения на главата по време на миене. Препоръчително е престоят над мивката да не надвишава 10 минути, а при възможност клиентите могат да изискват алтернативна позиция с лице напред, която е свързана с много по-нисък риск

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