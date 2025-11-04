Свят

Христо Грозев разкри още един вероятен руски шпионин

Агент се е сприятелил с един от главните инженери на компания в Австрия

4 ноември 2025, 21:16
Христо Грозев разкри още един вероятен руски шпионин
Източник: GettyImages

К аналът на австрийското радио и телевизия ОРФ съобщи, че австрийската компания ФТА (Verfahrens Technologische Abwasseraufbereitung), базирана в Ротенбах, в Горна Австрия, и водеща в областта на пречистването на отпадъчни води, вероятно е попаднала в полезрението на руските тайни служби. Агент се е сприятелил с един от главните инженери на компанията. Шпионинът е бил няколко пъти в Австрия. Това показват проучванията на българския разследващ журналист Христо Грозев за „Йецт“, пише ОРФ. Дирекцията за държавна сигурност и разузнаване разследва случая. 

Арестуваха вербуван от ФСБ агент, шпионирал български журналист

Предполагаемият руски агент установява контакти със служител на компанията през 2013 година. Служителят често пътува до Русия поради плановете за разширяване на компанията си. По-късно заподозреният редовно посещава Австрия и дори участва в семинар в централата на ФТА в Ротенбах. 

Австрийската служба за защита на конституцията (АСЗК) научава за случая преди повече от година и започва разследване. Разследващият журналист Грозев, който забелязва предполагаемия шпионин благодарение на информация за преминавания на руската граница, заявява: „Нямам никакво съмнение, че той е агент. Той има и два паспорта и две самоличности.“ 

Австрия освободи бивш таен агент, обвиняван в шпионаж в полза на Русия

Според „Йецт“ разследването на АСЗК не е насочено срещу служители на ФТА Аустрия, които досега съдействaт на разследването. ФТА Аустрия не извършва пряка или непряка дейност в Русия, съобщава адвокатът на ФТА пред „Йецт“. Компанията отрича и да има приятелство между инженера на фирмата и агента на тайните служби. Според статията адвокатът е потвърдил, че дългогодишният служител е бил разпитан като свидетел от АСЗК. 

Въпреки че ФТА не развива дейност в Русия, там са основани няколко фирми, които използват името ФТА.

„Допреди 14 дни не знаех нищо за това“, заявява основателят и собственик на ФТА Улрих Кубингер и продължава: „Много съм разгневен и подадох жалба“. Кубингер се съмнява, че ще бъде постигнат успех. Все пак не е нанесена никаква щета, тъй като фирмата не е продала нито килограм от продуктите си в Русия. Името не е защитено, това съкращение имат и други фирми по света. 

Българска следа в мащабна руска дезинформационна кампания в Австрия

В една от руските фирми, която се представя като официален представител на ФТА Аустрия, работи руският агент от тайните служби, който е бил и в Австрия. Според проучванията на Грозев агентът принадлежи към важна руска единица от тайните служби. Тя прониква в компании и стои зад убийства и отравяния, като например случая със Сергей и Юлия Скрипал в Солсбъри през 2018 година. 

„Бяхме шокирани, когато държавната сигурност ни информира за възможни дейности на тайните служби в компанията“, заявява Кубингер. През 2012 година ФТА е имала намерение да привлече клиенти и в Русия и до 2019 година е посетила страната 12 пъти, след което е загубила интерес към пазара. Там системите са други и офертите бяха много скъпи за потенциалните клиенти, обясни шефът на компанията, допълва Кубингер. 

През 2018 година професор от университета в Казан и руският агент, който се е представял за студент в университета в Казан, посещават лятна школа в офиса на ФТА. По-късно този мъж се  появява на щанда на ФТА на изложение в Мюнхен. След това участва в еднодневен семинар в австрийския курорт Кицбюел, съобщава Кубингер, който никога не е срещал лично заподозрения. Един служител на ФТА, който е разпитан като свидетел, е поддържал нередовен контакт с руснака, пише ОРФ. 

Източник: БТА, Цветана Делибалтова    
