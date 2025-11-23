Грипът чука на вратата: Кога се очаква пикът

Времето в събота: Слънце, дъжд, гръмотевици и температури до 22°

Пороeн дъжд и градушка удариха Петрич и Сандански, паднали са над 90 л/м²

Терзиев: Целта ни е за под 10 минути да се намира паркомясто в центъра на София

Срещу промените в паркирането: Протестиращи в София образуваха жива верига и затвориха цяло кръстовище

В Стара Загора започна първата мащабна акция срещу тютюнопушенето около училищата

Вендинг автоматите в риск преди въвеждането на еврото

Г рипът настъпва полека. В момента преобладават т.нар. сигнални или индикаторни вируси, които предхождат грипния сезон. Това са риновирусите, които са причинител на обикновената настинка или простуда, респираторно-синцитиален вирус, метапневмовируси и други, след които по принцип закономерно идва грипният вирус или грипният сезон. Това каза пред NOVA инфекционистът проф. Георги Попов.

Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари

Пик през февруари

По думите на проф. Попов има ясни сигнали, че тази година грипът ще дойде по-рано. Тенденцията се наблюдава и в Южното полукълбо.

„В Южна Америка и Австралия вирусът се прояви около 3–4 седмици по-рано. Европейският център по заболяванията също дава индикации за по-ранно настъпване в Европа“, коментира специалистът.

Очакванията са сезонът у нас да започне в първите седмици на януари, а пикът на заболеваемостта да бъде през февруари.

Кога да очакваме пика на грипа: Проф. Кантарджиев с прогноза

Ваксинацията остава ключова

Проф. Попов напомни, че след поставяне на противогрипна ваксина са необходими 10–14 дни за изграждане на антитела. Затова имунизацията остава актуална и в момента, особено за рисковите групи.

„И сега може човек да се ваксинира - възрастните хора над 65 години, за които има безплатна ваксина, малките деца, които често боледуват, и бременните жени“, каза той.

Проф. Ива Христова: Пикът на грипа се очаква в края на януари

COVID-19: По-лека клинична картина, но продължаващо разпространение

Специалистът очерта и актуалната ситуация с коронавируса. Според него вирусът остава в активна циркулация, макар настоящите симптоми да са по-леки.

„Сега виждаме болни с режеща болка в гърлото, кихане и кашлица, но без висока температура. Хората са работоспособни и не търсят медицинска помощ, което затруднява разпознаването“, обясни проф. Попов.

Това води до по-лесно предаване на инфекцията между хора, които също преболедуват леко.

Грипът вече е тук, COVID-19 също се завръща

Бустер срещу актуалния вариант

Относно COVID-ваксинацията специалистът подчерта нуждата от бустерни дози, пригодени към разпространяващите се варианти.

„В Европа и България вариант на Omicron с наименование Франкенщайн е разпространен. Бустерната доза трябва да е насочена към този подвариант“, посочи той.

Проф. Попов припомни, че намаляващият имунитет и ниският ваксинационен статус създават условия за нови минивълни, каквато е наблюдаваната през октомври.