Китай построи центрофуга, която променя гравитацията

К итай реши да изведе хипергравитацията на съвсем ново ниво – като тества материали и фундаментална физика в режим, който досега не е бил възможно да се изследва в лаборатория. След като през септември миналата година беше поставен рекорд за най-мощната центрофуга, Zhejiang University вече има още по-модерна версия.

Рекордьорът се нарича CHIEF1300 и има капацитет 1 300 g·тон, което означава, че може да постави 1 000 килограма материал да изпитат ускорение от 1 300 g. Новата центрофуга е CHIEF1900, с увеличен капацитет от 1 900 g·тон. Това ще позволи още по-подробни изследвания на хипергравитацията, с приложения в гражданското строителство, особено що се отнася до защитата от земетресения и безопасността на огромни строителни проекти.

Какво е хипергравитация?

На повърхността на Земята изпитваме ускорение от 9,8 метра в секунда на квадрат. Поради формата, движението и неравномерната плътност на планетата, ускорението леко се променя в зависимост от мястото, на което се намираме. Не е достатъчно, за да го усетим, но може да повлияе на прецизни измервания.

Стандартната стойност се нарича 1g и е напълно нормално понякога да се изпитва повече – ускоряваща се кола или асансьор може да постави върху вас малко над 1g. В увеселителните паркове влакчетата могат да достигнат повече.

Хипергравитацията се стреми да симулира много по-силно гравитационно поле чрез предоставяне на значително по-голямо ускорение. Обектите, тествани при хипергравитация, изпитват ускорения, които не се срещат естествено на Земята.

Как се симулира хипергравитация?

Една от основните идеи в теорията на общата относителност на Айнщайн е, че гравитационното ускорение и инерциалното ускорение са неразличими. Това означава, че нещо, което се ускорява, е като да изпитва силна гравитация. Може да си помислите, че ракетите са добър начин за това, но стандартните изстрелвания обикновено създават 3–4 g – повече от някои влакчета, но далеч от хипергравитацията.

Много по-лесен начин е използването на центрофуга. Обект в ротираща система изпитва ускорение, което може да бъде много по-голямо от стандартната гравитация. Центрофугите се използват в лаборатории с множество приложения, но тези масивни машини целят да изведат гравитацията до нашия възможен предел.

Каква е целта на хипергравитационна центрофуга?

Макар да не се достигат гравитация, близка до черна дупка, машини като CHIEF1900 позволяват както изследване на фундаменталната физика, така и тестване на материали. Искате ли да разберете как една язовирна стена би издържала на реални условия? Построявате мащабен модел и го поставяте в центрофугата. Как материалът на конкретна сграда би реагирал при земетресение? Центрофугата е идеална. Можете също да тествате различни видове скали и материали при една и съща сеизмична ситуация.

Хипергравитацията може да се използва и за изследване на ефектите на гравитацията върху часовници. Колкото по-висока е гравитацията, толкова по-бавно тиктака часовникът, така че екстремна гравитационна среда е полезна за проверка на най-прецизните часовници. Но за мнозина по-важното е дали мегаязовир е безопасен или дали нови строителни материали могат да издържат на екстремни сили.

Хипергравитация и хората

Ако се чудите дали човек може да оцелее при хипергравитация, отговорът е категорично „не“. Хората могат да преживеят кратки ускорения или забавяния от няколко gs, може би няколко десетки gs. CHIEF1900 би предоставила на средностатистически човек около 27 000 gs – смъртоносно ускорение.