Подновяват ремонта на "Дунав мост" - Русе, няма да спират движението

То ще се осъществява двупосочно в ремонтирания участък в платното за Румъния

7 януари 2026, 14:06
Подновяват ремонта на "Дунав мост" - Русе, няма да спират движението
Източник: АПИ

П одновяват ремонта на "Дунав мост" - Русе в четвъртък. Строително-монтажните работи ще стартират около 08:00 часа в 320-метровия участък в платното в посока България.

Работата бе временно преустановена на 17 декември. Рехабилитацията на съоръжението ще продължи без спиране на трафика. Движението ще се осъществява двупосочно в ремонтирания участък в платното за Румъния, съобщиха от АПИ.

Приключва ремонтът в 413-метровия участък на Дунав мост при Русе

В следващите дни дейностите, които ще се изпълняват на моста в платното за България, са демонтаж на мостови отводнители и колекторна система, на мантинели, премахване на асфалтови пластове, изравнителен бетон и хидроизолация. Строителните дейности ще се извършват през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия.

Драганов: „Дунав мост“ няма да бъде затварян по време на ремонта

Работният процес ще бъде организиран и извършван така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

След ремонта: Пускат в двете посоки движението по "Дунав мост"

АПИ призовава водачите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък.

Източник: БГНЕС    
Дунав мост Русе ремонт
