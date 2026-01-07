Любопитно

От изкуствен интелект до „супергрип“: Какво предсказаха „Семейство Симпсън“ за 2026 г.

„Семейство Симпсън“ предсказват за 2026 г. пандемия от грип, загуба на работни места заради изкуствен интелект, космически пътувания, умни домове, извънземни и възможен глобален конфликт

7 януари 2026, 14:43
От изкуствен интелект до „супергрип“: Какво предсказаха „Семейство Симпсън“ за 2026 г.
Източник: Getty Images

О ракулът на поп културата „Семейство Симпсън“ предсказа още по-мрачни и тревожни времена за 2026 г.

През 2026 г. зрителите с по-проницателен поглед проследяват сюжетни линии, които могат да бъдат свързани с нов вид грип, изкуствен интелект, който заема работни места, нова световна война, умни домове и извънземни.

Дори част от фенските прогнози да не са обвързани с конкретни събития или дати, зрителите забелязват, че някои от тях могат да намекват за предстоящи развития. Така например в сезон 23, епизод 17 – „Те, роботите“, изкуственият интелект започва да поема работата на хората в Спрингфийлд.

В епизода от 2012 г. г-н Бърнс заменя служителите си с роботи, които впоследствие се обръщат срещу него, а съкратените работници са принудени да го спасят. Октомврийски анализ, иронично базиран на откритията на ChatGPT, установи, че изкуственият интелект и автоматизацията могат да унищожат близо 100 милиона работни места в САЩ през следващото десетилетие, включително позиции в индустрията и работническите професии.

„Селскостопанската революция се разгръща в продължение на хиляди години. Индустриалната революция отне повече от век“, се казва в доклада. „Изкуственият труд може да промени икономиката за по-малко от десетилетие.“

Неотдавнашен доклад на Станфордския университет също установява, че обявите за работа в САЩ за млади хора на възраст между 22 и 25 години са намалели с 13% от 2022 г. насам в индустриите, изложени на влияние от изкуствения интелект.

Епизод от 1994 г., озаглавен „Deep Space Homer“, може би е предсказал и възхода на космическите пътувания за широката публика.

В този епизод от пети сезон Хоумър Симпсън е избран от НАСА да отиде в космоса заедно с астронавта Бъз Олдрин в опит да направи космическите полети по-привлекателни за обикновения човек.

Междувременно в реалния живот изцяло женски екипаж, включващ Кейти Пери и Гейл Кинг, предприе кратко пътуване до космоса с ракетата New Shepard на Blue Origin като част от туристически полет. Това даде нов тласък на идеята, че космическият туризъм може да стане реалност в близко бъдеще. „Семейство Симпсън“ може би са „видели“ бъдещето и по отношение на нов щам на „супергрип“, който се разпространява в САЩ.

Страната отчита най-високия си процент на заразяване с грип от близо три десетилетия, сочат данни за грипа, публикувани от Центровете за контрол и превенция на заболяванията в понеделник. Ню Йорк изглежда е най-силно засегнат, с най-големия брой хоспитализации от грип, регистрирани за една седмица.

„Мардж във вериги“, епизод, излъчен през 1993 г., разказва за измислен вирус, който се разпространява из Спрингфийлд, след като е пристигнал от Япония в транспортни щайги.

Този епизод стана особено популярен и отново привлече внимание по време на пандемията от COVID-19, тъй като показва как болестта предизвиква обществен срив и как градът изпада в паника в търсене на лек. Обичаното анимационно шоу, което се излъчва за първи път през 1989 г., е показвало и какво означава да живееш в „умна къща“.

В сезон 13, епизод 1 – „Къщата на ужасите XII“, семейство Симпсън се мести в дом с гласово управление, който контролира ежедневието им. Колкото по-дълго обаче живеят там, толкова по-заплашителна става умната къща.

Това може да се тълкува като предупреждение, тъй като ново проучване установява, че повече от 8 от 10 американски дома вече съдържат интелигентни технологии като хладилници, звънци и роботизирани прахосмукачки.

Съществуват и множество съвременни теории за извънземен живот, а епизод от 1997 г., озаглавен „Досиетата Спрингфийлд“, може да даде на феновете още една възможна визия за бъдещето.

В епизода двама агенти на ФБР пристигат, за да разследват извънземно, което Хоумър твърди, че е видял в гората. В „Семейство Симпсън“ има и няколко препратки към Трета световна война, на които феновете обръщат внимание и тази година.

В епизода от 1995 г. „Сватбата на Лиса“ нейният бъдещ годеник Хю Паркфийлд говори с Хоумър и Барт за Втората световна война, както и за предстоящ глобален конфликт.

Друг пример се появява в късометражен филм от 1987 г., в който Хоумър е убеден, че Третата световна война вече е започнала, и настоява семейството му да се укрие.

Хоумър е убеден, че светът свършва, и в епизода „Слава Богу, Страшният съд е“, излъчен през 2005 г.

Източник: nypost.com    
Семейство Симпсън Предсказания Изкуствен интелект Загуба на работни места Космически туризъм Нов грип Умни домове Трета световна война Извънземни 2026 година
Голям празник е! Кой има имен ден и какви са традициите и обичаите
Всичко от днес

