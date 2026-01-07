Netflix пуска филм зад кулисите на последния сезон на „Stranger Things“

С ериалът „Stranger Things“, който се превърна в истински културен феномен, получава документално продължение. Netflix официално обяви излизането на „One Last Adventure. The Making of Stranger Things 5“ – филм, който ще разкрие какво се е случило зад кулисите на последния сезон, според уебсайта на стрийминг платформата.

Документалният филм, режисиран от Мартина Радван, ще бъде излъчен премиерно в Netflix на 12 януари.

Филмът обхваща последните месеци на взискателната, но забележителна работа по пети сезон.

'Stranger things' no ha acabado: la serie vuelve a Netflix solo durante un día https://t.co/ndpsM2n355 — La Opinión de Murcia (@diariolaopinion) January 7, 2026

Според създателите на сериала, братята Мат и Рос Дъфър, те са почерпили вдъхновение за документалния проект от емблематичните филми за създаването на трилогията „Властелинът на пръстените“.

„Израснахме в Дърам, Северна Каролина, мечтаехме да станем режисьори – но Холивуд ни се струваше невъзможно далеч. Всичко се промени, когато гледахме документалните филми зад кулисите на „Властелинът на пръстените“, които показваха истинските детайли на това как всъщност се прави една мащабна продукция. Видяхме колко стресиран е Питър Джаксън и си помислихме: да, това е мечтата“, казаха братята Дъфър.

Трейлърът, който вече набира популярност онлайн, включва кадри от финалното четене на сценария.

Фин Улфхард, Ноа Шнап и Сади Синк се опитват да сдържат сълзите си, когато осъзнават, че десетгодишното им пътешествие е приключило.

Братята Дъфър подчертаха, че най-трудният момент за тях е бил да видят думите „Край“ на последната страница на сценария.

В документалния филм зрителите ще видят:

мащабни репетиции и процеса по разработване на сценария;

сложния процес зад визуалните ефекти и екшън сцените;

лични видеоклипове, заснети от актьорите между дублите.

Припомняме, че последният епизод на „Stranger Things“ беше пуснат в платформата на 31 декември.

Феновете обаче не бива да губят надежда. Братята Дъфър вече потвърдиха, че работят върху пълномащабен spin-off, който ще представи нови герои и изцяло различна митология от вселената на Upside Down.