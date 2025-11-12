Григор Димитров и Ейса Гонсалес впечатлиха с горещи кадри от Коста Рика (СНИМКИ)

Г ригор Димитров и неговата половинка, мексиканската актриса и модел Ейса Гонсалес, зарадваха своите последователи в социалните мрежи с нови горещи снимки от ваканцията си в Коста Рика, пише Gong.bg.

След като преди дни двамата се показаха от Националния парк „Ринкон де ла Виеха“, сега звездната двойка е избрала да релаксира в луксозния курорт Некаюй на полуостров Папагайо. Районът е известен с кристално чистите си води, гъстите тропически гори и гледките, които спират дъха.

"Живея живота по костарикански", написа Димитров в социалните мрежи, добавяйки снимки.

На публикуваните кадри се вижда, че Григор и Ейса се наслаждават на слънцето и топлото време, облечени в леки, плажни тоалети. Снимките излъчват спокойствие, близост и страст, като феновете им не спестиха възторжени коментари под публикациите.

Двамата летяха с хеликоптер, спускаха се в пещера и бяха на сафари. Доказателство за това са видеа, качени от актрисата в нейния профил в Instagram.

Въпреки романтичната ваканция, Григор не забравя за професионалните си ангажименти. Българската тенис звезда продължава да поддържа форма и намира време за тренировки дори по време на почивката. Очаква се той скоро да се включи в следващите турнири от календара на ATP, като демонстрира отлична кондиция и настроение.

Двойката, която се появи за първи път заедно публично преди няколко месеца, продължава да привлича внимание със своя стил и хармония. Ейса и Григор често споделят моменти от общите си пътувания, а Коста Рика се оказа поредната романтична спирка в техните приключения.