Любопитно

Папа Лъв XIV оглави класацията за най-добре облечени на Vanity Fair

Папа Лъв XIV оглави годишната класация за най-добре облечени личности на Vanity Fair. Светият отец очарова мо критиците с умението да съчетава традиционните ватикански одежди с класически спортни елементи като бейзболни шапки и винтидж маратонки

Стела Христова Стела Христова

26 август 2026, 16:26
Папа Лъв XIV оглави класацията за най-добре облечени на Vanity Fair
Източник: Getty Images

С вещените одежди вече се нареждат до висшата мода на Prada, след като папа Лъв XIV застана начело на престижната годишна класация за най-добре облечени личности на списание Vanity Fair.

Във версията на авторитетното издание „Х“-то в името на Исус Х. Христос вече означава haute couture (висша мода). В списъка на списанието роденият в Америка духовен лидер – познат още с рожденото си име Робърт Франсис Превост и наричан с обич „пате Боб“ – споделя честта с икони от червения килим като филмовата звезда Никол Кидман, поп кралицата Риана и номинирания за „Оскар“ Колман Доминго.

Редакторите на списанието са впечатлени от начина, по който Светият отец съчетава строгите италиански папски одежди с класически американски уличен стил. Кореспондентът по мода Хосе Криалес Унсуета споделя: „Истината е, че всеки притежава личен стил. В тази класация отличаваме онези, чийто избор намираме за най-завладяващ, вдъхновяващ и уникален. При папа Лъв ни привлече неговата автентична американска идентичност – начинът, по който комбинира бейзболна шапка или маратонки Nike с традиционното си облекло, което е препратка към великата традиция на американското спортно облекло.“ (Папата присъстваше и в класацията на Vogue за най-добре облечените личности за 2025 г. заедно със звездата от сериала „Мечката“ Айо Едебири.)

Папската институция буди моден интерес вече повече от две хилядолетия – още от времето на Свети Петър и неговите емблематични сини одежди. Като глава на Католическата църква папата традиционно носи пищни облекла, които редовно предизвикват страхопочитание, но и повдигат въпроси: как онези, дали обет за бедност, носят най-финия поръчков италиански лен?

Дизайнерите от висшата мода продължават да са фасцинирани от луксозната, но същевременно строга естетика на Ватикана. Още преди да стане главен дизайнер на мъжко облекло в Hermès, Уелс Бонър създаде за ревюто си през 2017 г. визия на съвременен папа. През 2018 г. Институтът за костюми към музея „Метрополитън“ посвети изложба на католическата тематика с църковни мотиви върху бални рокли на Dolce & Gabbana и Christian Dior. В платформите за ръчна изработка като Etsy днес е пълно с тениски с лика на папа Лъв.

През 2023 г. изкуственият интелект дори предизвика световен скандал със генерирана снимка на тогавашния папа Франциск, облечен в бяло пухено яке на Balenciaga. Макар кадърът да се оказа фалшив, той доказа, че папата може да генерира заглавия в медиите наравно с най-известните рапъри и спортисти.

За тези, които искат да се доближат до стила на Негово Светейшество, задачата няма да е лесна. Най-забележителният му моден акцент е чифт винтидж маратонки Nike Low Rise Plus от 80-те години. Моделът е толкова рядък, че в колекционерските платформи като Grailed цената му достига стотици, а понякога и хиляди долари.

За щастие Nike предлага модерни техни алтернативи, като модела Dunk Low Retro за 120 долара. И като по чудо – те все още са налични в магазините.

Редактор: Стела Христова
Папа Лъв XIV Vanity Fair Висша мода Най-добре облечени Папски стил Nike Мода и религия Ватикана Уличен стил
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Откриха тялото на издирваното край Созопол дете

Откриха тялото на издирваното край Созопол дете

Меланшон заплаши еврото и взриви дебата във Франция

Меланшон заплаши еврото и взриви дебата във Франция

Принц Хари и Меган пристигнаха във Великобритания

Принц Хари и Меган пристигнаха във Великобритания

Пребивали с часове, а после изгорили жертвата - внесоха обвинителен акт за убийството в Кула

Пребивали с часове, а после изгорили жертвата - внесоха обвинителен акт за убийството в Кула

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg
Путин: Украйна отвори
Ексклузивно

Путин: Украйна отвори "кутията на Пандора" с ударите по икономически цели в Русия

Преди 3 дни
Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра
Ексклузивно

Исторически момент: Робот счупи световния рекорд на Юсейн Болт на 100 метра

Преди 3 дни
Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония
Ексклузивно

Илияна Йотова: Да пазим историческата памет и правата на българите в Северна Македония

Преди 3 дни
Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом
Ексклузивно

Каролайн Ливит разкри новия си пост след напускането на Белия дом

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Археолози откриха 1500-годишен амулет с библейски текст в Турция

Археолози откриха 1500-годишен амулет с библейски текст в Турция

Любопитно Преди 37 минути

Изключителна археологическа находка в централна Турция разкрива тънък златен лист с древен надпис. Международният екип от изследователи смята, че артефактът е служел за защита на дете и крие неизвестен досега пасаж от Светото писание

Над 100 малки населени места повишават готовността си за реакция при пожари

Над 100 малки населени места повишават готовността си за реакция при пожари

Любопитно Преди 50 минути

НАДРБ изгражда противопожарни депа, предоставя оборудване и обучава местните общности с подкрепата на Фондацията на Кока-Кола ХБК

„Чистка няма“: заяви здравният министър

„Чистка няма“: заяви здравният министър

България Преди 1 час

Ивкова коментира и оставката на главния държавен здравен инспектор

Водното бедствие в Непал

Воден ад на границата между Непал и Тибет: Има жертви, стотици са изчезнали

Свят Преди 1 час

Къщи, пътища и енергийни проекти бяха отнесени в Непал, докато официални лица в Тибет заявиха, че се опасяват от „сериозни жертви“, като има изчезнали хора в окръг Гиронг след свлачище, ударило сухопътния граничен пункт

НСИ: Плащаме повече за храна при почивка у нас, отколкото зад граница

НСИ: Плащаме повече за храна при почивка у нас, отколкото зад граница

България Преди 2 часа

Най-много са пътували българските граждани на възраст 45 - 64 години - 502.0 хил., или 38.2% от всички пътували лица

Министърът на отбраната: Дроновете няма да спрат

Министърът на отбраната: Дроновете няма да спрат

България Преди 2 часа

Стоянов: Хубавото е, че няма боеприпаси към момента в тях

Ваня Запрянова

Ваня Запрянова: Сезонът на шампионите ме зове!

Любопитно Преди 2 часа

Ваня Запрянова ще се завърне на Арената с една единствена цел - победата

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди

Кендъл Дженър и Джейкъб Елорди уловени в гореща прегръдка в Лондон

Любопитно Преди 2 часа

Моделът Кендъл Дженър и актьорът Джейкъб Елорди засилиха слуховете за връзката си с поредица от романтични срещи в британската столица. Двамата демонстрираха все по-голяма близост пред папараците, преди да се завърнат в САЩ

САЩ качват цената и забавят доставката за България на "Страйкър"-ите

САЩ качват цената и забавят доставката за България на "Страйкър"-ите

България Преди 2 часа

Парламентът гласува още близо 45 млн. долара по договорите за бронираните машини

Червен код за опасност от пожари в Гърция: Ето кои райони са застрашени

Червен код за опасност от пожари в Гърция: Ето кои райони са застрашени

Свят Преди 2 часа

Най-високата степен на тревога е обявена за Йонийските острови заради много висок риск от възникване и разпространение на горски пожари

От едностайна хижа без ток и вода до световната сцена: Невероятният живот на Доли Партън

От едностайна хижа без ток и вода до световната сцена: Невероятният живот на Доли Партън

Любопитно Преди 3 часа

Музикалната икона Доли Партън оставя след себе си не само забележителна кариера като певица, актриса и филантроп, но и вдъхновяваща история за успеха. Тя израства в бедност, заедно с 11 братя и сестри, в малка планинска хижа в Тенеси

Рокади в ръководствата на „Булгартрансгаз“ и „Газов хъб Балкан“

Рокади в ръководствата на „Булгартрансгаз“ и „Газов хъб Балкан“

България Преди 3 часа

Кирил Равначки поема газопреносния оператор, а Владимир Малинов застава начело на Съвета на директорите на „Газов хъб Балкан“

Унищожиха 833 кг канабис при полицейски акции в Сандански и Петрич

Унищожиха 833 кг канабис при полицейски акции в Сандански и Петрич

България Преди 3 часа

Наркотичните растения са били отглеждани в ниви и обезлесен участък. По случаите са образувани досъдебни производства

<p>Доц.&nbsp;Ангел Кунчев подаде оставка</p>

Доц. Ангел Кунчев подаде оставка като главен държавен здравен инспектор

България Преди 3 часа

Той посочва две причини за решението си - навършване на пенсионна възраст и несъгласие с подготвяната реформа в държавния здравен контрол

Алия

„Не харесвам този самолет“: Разкриха подробности от последните минути на Алия 25 години след смъртта ѝ

Свят Преди 3 часа

25 години след трагичната смърт на Принцесата на R&B Алия, бившият ѝ приятел Деймън Даш разкрива последните съобщения, които е получил от нея. Певицата е имала лошо предчувствие за самолета, но е решила да се качи, за да довърши работата си

Правителството на Унгария обяви Русия за "заплаха"

Правителството на Унгария обяви Русия за "заплаха"

Свят Преди 3 часа

Кабинетът на Петер Мадяр заяви подкрепа за суверенитета на Украйна и осъди руската военна агресия

Всичко от днес

От мрежата

﻿﻿Стартира кампанията „Всяка лапа има характер“ за повече успешни осиновявания в България

dogsandcats.bg

Котките потят ли се

dogsandcats.bg
1

Какво откри Ники Василковски по пътя към Самоковището? Един от най-красивите маршрути до Бистришкия водопад

sinoptik.bg
1

Ентусиасти от 64 държави преплуваха Босфора

sinoptik.bg

Една незавършена мечта: как Доли Партън посрещна последните си дни

Edna.bg

Ваня Запрянова: Нямам проблем да съм в отбор с бившия си Светлин, познаваме се изключително добре

Edna.bg

Взеха решение за дербито Ботев Пд - Левски

Gong.bg

Солена глоба за Локомотив ГО, администратор на Пирин „изгоря“ за 2 мача

Gong.bg

Откриха „подводен дрон“ за морски наркотрафик: Иззета е марихуана на стойност около 5 млн. евро

Nova.bg

Откриха тялото на издирваното край Созопол 7-годишно дете

Nova.bg