Папа Лъв XIV оглави класацията за най-добре облечени на Vanity Fair

С вещените одежди вече се нареждат до висшата мода на Prada, след като папа Лъв XIV застана начело на престижната годишна класация за най-добре облечени личности на списание Vanity Fair.

Във версията на авторитетното издание „Х“-то в името на Исус Х. Христос вече означава haute couture (висша мода). В списъка на списанието роденият в Америка духовен лидер – познат още с рожденото си име Робърт Франсис Превост и наричан с обич „пате Боб“ – споделя честта с икони от червения килим като филмовата звезда Никол Кидман, поп кралицата Риана и номинирания за „Оскар“ Колман Доминго.

Holy vestments now on par with Prada as Pope Leo tops 'Vanity Fair' best-dressed list https://t.co/f9ScbAqq4z pic.twitter.com/5bngd5x0vL — New York Post (@nypost) August 26, 2026

Редакторите на списанието са впечатлени от начина, по който Светият отец съчетава строгите италиански папски одежди с класически американски уличен стил. Кореспондентът по мода Хосе Криалес Унсуета споделя: „Истината е, че всеки притежава личен стил. В тази класация отличаваме онези, чийто избор намираме за най-завладяващ, вдъхновяващ и уникален. При папа Лъв ни привлече неговата автентична американска идентичност – начинът, по който комбинира бейзболна шапка или маратонки Nike с традиционното си облекло, което е препратка към великата традиция на американското спортно облекло.“ (Папата присъстваше и в класацията на Vogue за най-добре облечените личности за 2025 г. заедно със звездата от сериала „Мечката“ Айо Едебири.)

Папската институция буди моден интерес вече повече от две хилядолетия – още от времето на Свети Петър и неговите емблематични сини одежди. Като глава на Католическата църква папата традиционно носи пищни облекла, които редовно предизвикват страхопочитание, но и повдигат въпроси: как онези, дали обет за бедност, носят най-финия поръчков италиански лен?

Дизайнерите от висшата мода продължават да са фасцинирани от луксозната, но същевременно строга естетика на Ватикана. Още преди да стане главен дизайнер на мъжко облекло в Hermès, Уелс Бонър създаде за ревюто си през 2017 г. визия на съвременен папа. През 2018 г. Институтът за костюми към музея „Метрополитън“ посвети изложба на католическата тематика с църковни мотиви върху бални рокли на Dolce & Gabbana и Christian Dior. В платформите за ръчна изработка като Etsy днес е пълно с тениски с лика на папа Лъв.

През 2023 г. изкуственият интелект дори предизвика световен скандал със генерирана снимка на тогавашния папа Франциск, облечен в бяло пухено яке на Balenciaga. Макар кадърът да се оказа фалшив, той доказа, че папата може да генерира заглавия в медиите наравно с най-известните рапъри и спортисти.

За тези, които искат да се доближат до стила на Негово Светейшество, задачата няма да е лесна. Най-забележителният му моден акцент е чифт винтидж маратонки Nike Low Rise Plus от 80-те години. Моделът е толкова рядък, че в колекционерските платформи като Grailed цената му достига стотици, а понякога и хиляди долари.

За щастие Nike предлага модерни техни алтернативи, като модела Dunk Low Retro за 120 долара. И като по чудо – те все още са налични в магазините.