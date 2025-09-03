Горещ политически сезон: Ще има ли нов вот на недоверие срещу правителството?

Близки на пребития таксиметров шофьор в Шумен се страхуват да не се потули случая

Д нес започва новият политически сезон, като депутатите се завърнаха в пленарната зала след 33-дневна ваканция. При влизането си в Народното събрание, представители на парламентарните групи изразиха очакванията си за предстоящата есенна сесия на законодателния орган.

ГЕРБ - СДС

Имаме да приемем много важни законопроекти, за които хората са ни изпратили тук, а един от тях е Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза пред журналисти председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Йорданка Фандъкова от ГЕРБ - СДС.

Фандъкова посочи, че заедно с министъра на образованието Красимир Вълчев и екипа на Министерството на образованието и науката са използвали ваканцията, за за да обобщят всички предложения за промени в закона. Така можем да ускорим модернизацията на образованието, което всички очакват, коментира тя.

На въпрос ще сработи ли парламента или ще се разпусне Фандъкова каза, че има надежда, че парламента ще продължи, защото има много работа.

По-късно днес Комисията по демографската политика, децата и семейството в Народното събрание на заседание ще обсъди на първо гласуване три законопроекта с предложения за промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

ПП-ДБ

Първият вариант за вот на недоверие е готов, ще го изчистим и внесем до една или две седмици. С "Демократична България" работим заедно, заяви председателят на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков на влизане в парламента.

Очакваме горещ сезон, каза още Денков.

През цялото време работихме заедно (с ДБ - бел. ред.), а темите са ясни - превзетата държава, завзетите институции, обедняването на населението, високата инфлация. Ще се радваме на всеки, който реши да ни подкрепи, коментира още Денков преди началото на пленарното заседание.

„Алианс за права и свободи“

Нека видим мотивите и тогава ще имаме позиция на групата, коментира пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Джейхан Ибрямов на въпрос дали биха подкрепили пети вот на недоверие срещу правителството на премиера Росен Желязков.

Той каза, че все още от „Продължаваме промяната-Демократична България“ не са водили разговори с АПС за такъв вот.

Вчера имахме заседание на парламентарната група – да получим материалите за вота на недоверие, който евентуално колегите искат да внесат, да прочетем мотивите и ще вземем решение, заяви Ибрямов. Разбира се, като група винаги сме били принципни за вотовете на недоверие, ние сме опозиция в този парламент, допълни той.

Ибрямов коментира, че доколкото знае темата на този вот е свързана предимно със сигурността. Имаме си наша позиция, ако бъде наистина внесен вот на недоверие. Ще помислим и ние за наша тема, която евентуално да бъде приобщена към този вот, добави той.

„Има такъв народ“

Предишните четири вота на недоверие показаха колко е некомпетентна и разединена опозицията с техните несъстоятелни тези. Всичките опити до момента показаха само едно - че има нужда от стабилно правителство. Това каза пред медиите зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Станислав Балабанов преди да влезе в сградата на НС.

МЕЧ

Вотът на недоверие е на МЕЧ и е на тема вътрешен ред и сигурност, предстои да се уточни дали в него ще се включи темата за правосъдието. Това каза пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев преди началото на първото заседание от есенната сесия на Народното събрание. Ние сме инициатори на този вот, а „Продължаваме промяната“ бяха поканени на среща, така че те ще го подкрепят и заедно ще подготвяме този вот, добави Василев. По думите му вотът на недоверие е почти готов, остава да се уточни кога ще бъде депозиран.

В сектор вътрешен ред и сигурност се оказа, че има много материали за несправянето на това правителство, допълни той. В темата завладяна държава част от нещата, които готвят „Продължаваме промяната – Демократична България“ са на тема правосъдие. Ще преценяваме дали ще е само вътрешен ред и сигурност или ще развием темата в сектор правосъдие, допълни Василев.

"Величие"

От "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството, съобщи председателят на парламентарната група на формацията Ивелин Михайлов.

Следващите дни, заедно с "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС), ще внесем вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава, каза по-рано днес Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България".

Ивелин Михайлов обясни, че всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя, а Народно събрание трябва "да се разтури".

Депутатът посочи, че от "Величие" подкрепят протестите срещу правителството и парламента, насрочени за по-късно през деня и вечерта. Хората не трябва да се делят, по-хубаво е да са обединени, тогава вече наистина ще има някакъв ефект, каза още Ивелин Михайлов.

Народните представители се събират днес на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание. Съгласно парламентарния правилник, депутатите бяха във ваканция от 1 до 31 август.

Ивайло Мирчев: Внасяме вот на недоверие за завладяна държава

ДПС-Ново начало

Държавата е освободена от соросите и техните производни. Няма да позволя никой да тресе страната, заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Всички се занимават само с президентската кампания. Румен Радев е един политик вече, но е време да си направи партията. Призовавам го. Аз ще направя много разкрития по време на тази кампания и няма да позволя на никой да излъже хората, каза Пеевски.

Хората ще получат цялата истина за всеки в тази държава, закани се лидерът на ДПС-Ново начало.