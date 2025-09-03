България

Горещ политически сезон: Ще има ли нов вот на недоверие срещу правителството?

Депутатите се завърнаха в пленарната зала след 33-дневна ваканция

3 септември 2025, 09:18
Бойко Рашков: Готвят се да изпратят Никола Николов - Паскал на лечение в Германия

Бойко Рашков: Готвят се да изпратят Никола Николов - Паскал на лечение в Германия
Близки на пребития таксиметров шофьор в Шумен се страхуват да не се потули случая

Близки на пребития таксиметров шофьор в Шумен се страхуват да не се потули случая
Предупреждение или уволнение грози ватмана, допуснал дерайлирането на трамвай в София

Предупреждение или уволнение грози ватмана, допуснал дерайлирането на трамвай в София
Ивайло Мирчев: Внасяме вот на недоверие за завладяна държава

Ивайло Мирчев: Внасяме вот на недоверие за завладяна държава
Щетите от дерайлиралия трамвай в София са за

Щетите от дерайлиралия трамвай в София са за "десетки хиляди левове"
Установиха децата, качили се на строителен кран в София

Установиха децата, качили се на строителен кран в София
Овладян е пожарът в склад за фолио в столичния квартал

Овладян е пожарът в склад за фолио в столичния квартал "Илиянци"
Старт на новия политически сезон: Какво предстои за депутатите

Старт на новия политически сезон: Какво предстои за депутатите

Д нес започва новият политически сезон, като депутатите се завърнаха в пленарната зала след 33-дневна ваканция. При влизането си в Народното събрание, представители на парламентарните групи изразиха очакванията си за предстоящата есенна сесия на законодателния орган.

  • ГЕРБ - СДС

Имаме да приемем много важни законопроекти, за които хората са ни изпратили тук, а един от тях е Закона за предучилищното и училищното образование. Това каза пред журналисти председателят на Комисията по външна политика в Народното събрание Йорданка Фандъкова от ГЕРБ - СДС. 

Фандъкова посочи, че заедно с министъра на образованието Красимир Вълчев и екипа на Министерството на образованието и науката са използвали ваканцията, за за да обобщят всички предложения за промени в закона. Така можем да ускорим модернизацията на образованието, което всички очакват, коментира тя. 

На въпрос ще сработи ли парламента или ще се разпусне Фандъкова каза, че има надежда, че парламента ще продължи, защото има много работа.

По-късно днес Комисията по демографската политика, децата и семейството в Народното събрание на заседание ще обсъди на първо гласуване три законопроекта с предложения за промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

  • ПП-ДБ

Първият вариант за вот на недоверие е готов, ще го изчистим и внесем до една или две седмици. С "Демократична България" работим заедно, заяви председателят на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков на влизане в парламента.

Очакваме горещ сезон, каза още Денков. 

През цялото време работихме заедно (с ДБ - бел. ред.), а темите са ясни - превзетата държава, завзетите институции, обедняването на населението, високата инфлация. Ще се радваме на всеки, който реши да ни подкрепи, коментира още Денков преди началото на пленарното заседание.

  • „Алианс за права и свободи“

Нека видим мотивите и тогава ще имаме позиция на групата, коментира пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) Джейхан Ибрямов на въпрос дали биха подкрепили пети вот на недоверие срещу правителството на премиера Росен Желязков.

Той каза, че все още от „Продължаваме промяната-Демократична България“ не са водили разговори с АПС за такъв вот.

Вчера имахме заседание на парламентарната група – да получим материалите за вота на недоверие, който евентуално колегите искат да внесат, да прочетем мотивите и ще вземем решение, заяви Ибрямов. Разбира се, като група винаги сме били принципни за вотовете на недоверие, ние сме опозиция в този парламент, допълни той.

Ибрямов коментира, че доколкото знае темата на този вот е свързана предимно със сигурността. Имаме си наша позиция, ако бъде наистина внесен вот на недоверие. Ще помислим и ние за наша тема, която евентуално да бъде приобщена към този вот, добави той.

  • „Има такъв народ“

Предишните четири вота на недоверие показаха колко е некомпетентна и разединена опозицията с техните несъстоятелни тези. Всичките опити до момента показаха само едно - че има нужда от стабилно правителство. Това каза пред медиите зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ Станислав Балабанов преди да влезе в сградата на НС.

  • МЕЧ 

Вотът на недоверие е на МЕЧ и е на тема вътрешен ред и сигурност, предстои да се уточни дали в него ще се включи темата за правосъдието. Това каза пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев преди началото на първото заседание от есенната сесия на Народното събрание. Ние сме инициатори на този вот, а „Продължаваме промяната“ бяха поканени на среща, така че те ще го подкрепят и заедно ще подготвяме този вот, добави Василев. По думите му вотът на недоверие е почти готов, остава да се уточни кога ще бъде депозиран.

В сектор вътрешен ред и сигурност се оказа, че има много материали за несправянето на това правителство, допълни той. В темата завладяна държава част от нещата, които готвят „Продължаваме промяната – Демократична България“ са на тема правосъдие. Ще преценяваме дали ще е само вътрешен ред и сигурност или ще развием темата в сектор правосъдие, допълни Василев.

  • "Величие" 

От "Величие" ще подкрепят вота на недоверие срещу правителството, съобщи председателят на парламентарната група на формацията Ивелин Михайлов.

Следващите дни, заедно с "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС), ще внесем вот на недоверие на тема противодействие на завладяната държава, каза по-рано днес Ивайло Мирчев, съпредседател на "Да, България".

Ивелин Михайлов обясни, че всеки вот на недоверие срещу правителството се подкрепя, а Народно събрание трябва "да се разтури".

Депутатът посочи, че от "Величие" подкрепят протестите срещу правителството и парламента, насрочени за по-късно през деня и вечерта. Хората не трябва да се делят, по-хубаво е да са обединени, тогава вече наистина ще има някакъв ефект, каза още Ивелин Михайлов.

Народните представители се събират днес на първо заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание. Съгласно парламентарния правилник, депутатите бяха във ваканция от 1 до 31 август.

Ивайло Мирчев: Внасяме вот на недоверие за завладяна държава

  • ДПС-Ново начало

Държавата е освободена от соросите и техните производни. Няма да позволя никой да тресе страната, заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Всички се занимават само с президентската кампания. Румен Радев е един политик вече, но е време да си направи партията. Призовавам го. Аз ще направя много разкрития по време на тази кампания и няма да позволя на никой да излъже хората, каза Пеевски. 

Хората ще получат цялата истина за всеки в тази държава, закани се лидерът на ДПС-Ново начало.

Източник: БТА, БГНЕС    
Политически сезон Народно събрание Вот на недоверие Депутати Законодателство Образователен закон Политически партии Вътрешен ред и сигурност Завладяна държава Опозиция
Последвайте ни

По темата

Установиха децата, качили се на строителен кран в София

Установиха децата, качили се на строителен кран в София

Разсекретиха хиляди документи от скандала

Разсекретиха хиляди документи от скандала "Епстийн"

Предупреждение или уволнение грози ватмана, допуснал дерайлирането на трамвай в София

Предупреждение или уволнение грози ватмана, допуснал дерайлирането на трамвай в София

Лавров: Преговорите продължават с нови териториални реалности

Лавров: Преговорите продължават с нови териториални реалности

Имотният пазар ще претърпи корекция след еврозоната

Имотният пазар ще претърпи корекция след еврозоната

pariteni.bg
Изненада от учените: Жените категорично са по-безопасните шофьори

Изненада от учените: Жените категорично са по-безопасните шофьори

carmarket.bg
Трети инцидент с трамвай днес в София
Ексклузивно

Трети инцидент с трамвай днес в София

Преди 10 часа
Деца се качиха на строителен кран в София
Ексклузивно

Деца се качиха на строителен кран в София

Преди 11 часа
Тръмп: Много съм разочарован от Путин
Ексклузивно

Тръмп: Много съм разочарован от Путин

Преди 10 часа
Нов удар срещу опозицията в Турция
Ексклузивно

Нов удар срещу опозицията в Турция

Преди 10 часа

Виц на деня

– Зетко, защо си с толкова кисела физиономия? – Защото си тук от два дни, а багажът ти изглежда като за два месеца...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Салма Хайек впечатли с огненочервен бански на 59-ия си рожден ден

Салма Хайек впечатли с огненочервен бански на 59-ия си рожден ден

Любопитно Преди 10 минути

Хайек отпразнува рождения си ден на яхта, със слънчеви очила и на фона на живописен залез над океана

Тонове почистен боклук, кен преси и Пиринско Чисти Планини

Тонове почистен боклук, кен преси и Пиринско Чисти Планини

България Преди 42 минути

Доброволчески акции за почистване и личната отговорност са път към чисти планини

Русия отрече обвинения в подслушване на правителството в Аржентина

Русия отрече обвинения в подслушване на правителството в Аржентина

Свят Преди 1 час

Руското посолство отрече всякакво участие и отхвърли „публичните спекулации“

Вяра в смутни времена: Историите на Св. Фива и Св. Антим

Вяра в смутни времена: Историите на Св. Фива и Св. Антим

Любопитно Преди 2 часа

Тя е първата жена с такова служение, упомената в Новия Завет

Вулканът Килауеа изригна отново, лава на 100 метра височина

Вулканът Килауеа изригна отново, лава на 100 метра височина

Свят Преди 2 часа

Килауеа е един от най-активните вулкани в света

САЩ удариха наркокораб от Венецуела в Карибите

САЩ удариха наркокораб от Венецуела в Карибите

Свят Преди 2 часа

Служител на Пентагона заяви, че американските военни са извършили „прецизен удар срещу кораб за наркотици“

<p>Атентат в Пакистан: Десетки жертви на политически митинг&nbsp;</p>

Атентат в Пакистан: 13 жертви на политически митинг в Белуджистан

Свят Преди 2 часа

Експлозията е избухнала на паркинг след края на митинга

Как да сготвим четирите класически римски пасти

Как да сготвим четирите класически римски пасти

Любопитно Преди 3 часа

Пастата е едно от най-популярните ястия по света, но знаете ли всъщност как да приготвите автентичните рецепти?

<p>Демон, развратник, чудотворец: Убийството на най-мразения човек в Русия&nbsp;</p>

Демон, развратник, чудотворец: Убийството на Григорий Распутин - най-мразения човек в Русия

Свят Преди 3 часа

От беден сибирски селянин, който не можел да чете и пише, той се превръща в религиозен водач и придобива ореол на светец, заобиколен от царски особи и власт

о

Между съседи: Защо много турци избират да почиват в Гърция

Любопитно Преди 3 часа

Инфлацията в Турция се измерва с голямо двуцифрено число, а в Гърция тя е само 3,7%

5 храни, които могат естествено да понижат кръвното налягане

5 храни, които могат естествено да понижат кръвното налягане

Любопитно Преди 3 часа

За хората с високо кръвно налягане, експертите препоръчват редовни упражнения, поддържане на здравословно тегло, отказване от тютюнопушене и балансирано хранене

Снимката е илюстративна

Лъже ли Кремъл за напредъка си в Украйна?

Свят Преди 3 часа

Руското военно ръководство разкрасява данните за военните си успехи в Украйна: те са с една трета по-високи от реалните, твърдят във Вашингтонския Институт за изследване на войната

<p>3 септември: Аферата &bdquo;Мис Стоун&ldquo;</p>

3 септември: Аферата „Мис Стоун“

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Google се спаси от наказание да продаде Chrome

Google се спаси от наказание да продаде Chrome

Технологии Преди 3 часа

Интернет гигантът избегна най-тежките мерки в загубеното дело за монопол

Мерц: Путин е военнопрестъпник, няма място за снизходителност

Мерц: Путин е военнопрестъпник, няма място за снизходителност

Свят Преди 10 часа

Мерц: ЕС не носи отговорност за решенията за военна подкрепа за Киев

Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан

Ужас, свлачище погълна над 1000 души в Судан

Свят Преди 12 часа

Местен фермер разказа, че в последните седмици валежите били изключително интензивни

Всичко от днес

От мрежата

Котката киха и има сополи - какво да правим

dogsandcats.bg

Защо да добавим тиква към менюто на кучето си тази есен

dogsandcats.bg
1

Включи се в нашето рап предизвикателство и играй за вълнуващи награди!

sinoptik.bg
1

Късно лято през септември

sinoptik.bg

Празник е! Ети кой има имен ден днес

Edna.bg

Заменете маслото с тези мазнини за по-дълъг живот

Edna.bg

Официално: ЦСКА 1948 обяви грузниски национален защитник

Gong.bg

Левски приключи със селекцията, но не и с продажбите

Gong.bg

Начало на есенната парламентарна сесия: Депутатите се върнаха в Народното събрание

Nova.bg

Случаят с дерайлиралия трамвай в София: Ватманът ще бъде наказан или уволнен

Nova.bg