България

Голям пожар се разгоря край Първомай

Общо 10 пожарни автомобила с 20 служители се борят с огъня

Николай Киров Николай Киров

7 август 2026, 18:25
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Г олям пожар се разгоря между пловдивското село Поройна и град Първомай, съобщава NOVA.

Сигналът за огъня е получен малко след 14 ч. Първоначално на мястото са изпратени четири пожарни коли с 12 огнеборци.

Огромен пожар гори край Околовръстното шосе в Пловдив (ВИДЕО)

Очевидци съобщават, че пламъците се разрастват, защото духа силен вятър. Към 18:00 ч. в района на пожара са изпратени допълнително сили и средства и така общо 10 пожарни автомобила с 20 служители се борят с огъня. В гасенето е включен и един булдозер.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
пожар Първомай силен вятър
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