Голям пожар се разгоря край Първомай

Г олям пожар се разгоря между пловдивското село Поройна и град Първомай, съобщава NOVA.
Сигналът за огъня е получен малко след 14 ч. Първоначално на мястото са изпратени четири пожарни коли с 12 огнеборци.
Огромен пожар гори край Околовръстното шосе в Пловдив (ВИДЕО)
Очевидци съобщават, че пламъците се разрастват, защото духа силен вятър. Към 18:00 ч. в района на пожара са изпратени допълнително сили и средства и така общо 10 пожарни автомобила с 20 служители се борят с огъня. В гасенето е включен и един булдозер.