Момиче отива в болницата със счупен глезен. Защо се стигна до смъртта ѝ?

К огато 21-годишната Дейл Алис Мартин е била приета в болница „Уотърбъри“ в Кънектикът миналата година заради счупен глезен, нейните родители нямали никакви причини за притеснение.

„Не изглеждаше като много сложен медицински проблем“, казва бащата на Дейл, Линдзи Мартин.

Персоналът на болницата решил да остави Дейл за една нощ, за да претърпи операция на следващата сутрин. Майката на Дейл, Джилиан Фасел, която живее в Пелам, щат Ню Йорк, уредила да се срещнат в болницата преди това.

Но операция така и не последвала.

When 21-year-old Dale Alice Martin was admitted to Connecticut’s Waterbury Hospital for a broken ankle, her parents had no real cause for concern. Now they're searching for answers after her death. https://t.co/VosqSdktyx — NBC News (@NBCNews) September 24, 2026

Вместо това на следващата сутрин Фасел получила тревожно обаждане от болницата с информацията, че Дейл е намерена в безсъзнание и е в интензивното отделение. Когато Фасел пристигнала там през онзи ден на април 2025 г., Дейл - която само часове по-рано гледала „Офисът“ и се шегувала по телефона с майка си - била в кома и включена към апарат за дихателна реанимация.

„Усещането при всички медицински специалисти там беше за съчувствен ужас“, спомня си Фасел.

Тестовете през следващите няколко часа потвърдили, че Дейл няма мозъчна активност. Но едва когато една медицинска сестра деликатно предложила на Фасел да събере бижутата на Дейл, майката напълно осъзнала, че дъщеря ѝ си е отишла.

Изминали месеци, преди родителите на Дейл да получат истински отговор за това какво се е случило с дъщеря им. И той не бил удовлетворяващ, казват те.

Когато съдебният лекар се обадил на Мартин, за да съобщи заключенията – че Дейл е починала заради случайно предозиране с наркотични обезболяващи, той отбил колата си край пътя и се разплакал.

„Нямаше никаква нужда тя да умира“, казва той.

По онова време родителите на Дейл нямали представа, че тя е попаднала в медицинско заведение в криза.

Болница „Уотърбъри“ се е борила със сериозен недостиг на персонал и редица нарушения на безопасността през последните години. А само пет месеца преди смъртта на Дейл пациент умира, след като медицинска сестра погрешно му прилага 50 пъти по-висока от предписаната доза морфин, според документи на щатското министерство на здравеопазването, получени от NBC News.

Болницата е била обект на придобиване от частен инвестиционен фонд през 2016 г., което задейства поредица от съкращения и оперативни промени, които според медицинските сестри са застрашили безопасността на пациентите. Неговият собственик, Prospect Medical Holdings, обяви фалит през януари 2025 г. след години на проверка от страна на щатските регулатори и критики от американски сенатори.

„Не разбирам как на болницата е било позволено да функционира“, казва Мартин.

„Това беше институция-зомби и колкото повече се вглеждаш в нея, толкова по-лошо става“, добавя той.

Въпреки че собствеността на частния фонд приключва през 2021 г., хаосът в болница „Уотърбъри“ илюстрира пагубните ефекти от превземането на медицински заведения от частни капиталови дружества, казват експерти и законодатели.

„Разбира се, че стават инциденти“, казва Мартин, „но тук сте създали условия и среда, в които направо каните инцидента да се случи“, добавя Мартин.

Лореша Джихани, говорител на болница „Уотърбъри“, пренасочи въпросите за събитията, довели до смъртта на Дейл, към Prospect Medical Holdings, като отбеляза, че болницата е била закупена през март от UConn Health Community Network.

„Качеството, безопасността и доброто състояние на нашите пациенти са наш основен приоритет“, заяви Джихани.

Бившите изпълнителни директори на Prospect, Дейвид Топър и Вон Крокет, не отговориха на обажданията и имейлите с искане за коментар. Съобщенията, изпратени до имейл адресите, посочени на уебсайта на компанията, също останаха без отговор.

Шокиращ доклад

Дейл била запалена пианистка и запален читател, с по-малка сестра, която обожавала.

След като завършва гимназията в Пелам, тя се записва в университета „Тринити“ в Сан Антонио, Тексас, където специализира английска филология и история. Към момента на смъртта си Дейл се подготвяла да навлезе в последната си година, след като е взела прекъсване, за да се фокусира върху психическото си здраве, разказват родителите ѝ.

За една нощ те преминали от обсъждане на това коя стая в дома им ще бъде най-удобна за спане на Дейл със счупения ѝ глезен, към обсъждане къде и кога ще бъдат дарени органите ѝ.

Когато пристигнал в болницата, Мартин започнал да прави аудиозапис на разговора си с лекаря, който лекувал Дейл, след като е намерена в безсъзнание.

„Идваш в болница, за да лекуват глезена ти, и свършваш така?“, пита той лекаря в напрегнатия запис, прегледан от NBC News.

„Знам. Съгласен съм с вас“, отговаря лекарят.

„Контролът на болката е нашата цел?“, казва Мартин, четейки от плакат на стената.

И добавя: „Това не трябва да е вашата цел. Вашата цел трябва да бъде да лекувате хората... Контролът на болката е нещо временно. Това тук е завинаги“.

В крайна сметка са били необходими няколко месеца и искане по Закона за достъп до информация, за да научат родителите на Дейл истината за това какво се е случило с нея.

Докладът, който получили, очертаващ разследването на Департамента по здравеопазване в Кънектикът относно инцидента, разкрива грешка, която шокирала родителите на Дейл.

След пристигането ѝ в болницата ѝ били приложени оксикодон и морфин, се казва в доклада. Но тя продължила да се оплаква от болка, което накарало медицинската сестра да се свърже с дежурния ортопед.

„Нека опитаме с Дилаудид“, казал хирургът на сестрата, според доклада.

Дилаудид е търговското наименование на хидроморфона, който е между пет и седем пъти по-силен от морфина. Но според доклада хирургът не е уточнил, че предишните обезболяващи медикаменти на Дейл трябва да бъдат спрени.

Медицинската сестра сметнала, че трябва да „добави Дилаудид“ към съществуващия ѝ режим от обезболяващи, се посочва в доклада, а шест часа по-късно Дейл е намерена спряла да диша.

По-късно лекарят казал пред разследващите, че е „предположил“, че сестрата ще знае да спре предишните медикаменти.

Докладът също така предоставя информация за броя на медицинските сестри в болницата.

В деня, в който Дейл е приета, бройката на сестринския персонал е отговаряла на изисквания минимален праг на щата, но не е отговаряла на собствения план за персонал на болницата. В доклада се казва също, че нейните жизнени показатели и дишане не са били документирани през нощта - разкритие, което шокирало родителите ѝ.

„Изглежда просто са я предозирали с медикаменти и са я оставили в стаята“, казва Мартин.

Печалбата пред грижата

Болница „Уотърбъри“ се е борила финансово, когато Prospect я купува през 2016 г. като част от агресивно разширение.

Под собствеността на частния фонд Leonard Green & Partners, Prospect се разраства от пет общински болници в Калифорния до 21 болници в шест щата в пика си през 2018 г.

Покупката на болница „Уотърбъри“ за 32 милиона долара дошла с обещанието за още 55 милиона долара инвестиции и подобрения. Но тези обещания така и не се материализирали, според доклад на Сенатската комисия по бюджета, публикуван през януари 2025 г., относно ефектите от инвестициите на частни фондове в американското здравеопазване.

В доклада се казва, че по времето, когато Prospect е била собственост на Leonard Green & Partners, компанията последователно е поставяла печалбата пред качеството на грижите и е изплатила на своите инвеститори 645 милиона долара под формата на дивиденти, докато Prospect е изпаднала в „тежки финансови затруднения“.

Мат Пар, директор по комуникациите на сдружението с нестопанска цел Private Equity Stakeholders Project, заяви, че това е стандартна практика при управлението на болници от частни капиталови дружества.

„Фирмите за частен капитал имат тенденцията да трупат дългове върху активите, които притежават, и използват тези дългове, за да си изплащат дивиденти“, каза Пар.

Говорител на Leonard Green & Partners, която продаде своя дял в Prospect през 2021 г., оспори доклада на Сената.

„Към момента на излизането ни Prospect беше в стабилно финансово състояние с достъп до над 500 милиона долара в подкрепа на операциите, за инвестиции в управляваните от нея болници и за продължаване на предоставянето на качествени грижи“, заявява говорителят в изявление за NBC News.

Дългогодишните медицински сестри Мерилин Антъни и Сара Кампбъл са работили в болница „Уотърбъри“ повече от десетилетие, когато Prospect поема управлението.

Те разказват, че оперативните промени скоро са принудили сестрите да поемат повече пациенти и да работят в отделения, където нямат никакъв опит.

„Prospect местеше сестри, които нямат подготовка за кардиология, в кардиологичните отделения“, казва Антъни. „По този начин поставяте в риск и тези пациенти, и лиценза на самата сестра.“

Не след дълго, откакто Prospect поема контрола, и Кампбъл, и Антъни казват, че са станали толкова притеснени от работата на болницата, че всяка от тях си е закупила лична застраховка за медицинска небрежност, отделно от полицата на болницата.

Много други опитни сестри са решили да напуснат, разказват Кампбъл и Антъни.

До 2020 г. болниците на Prospect са били изправени пред проверки от регулаторните органи заради проблеми с безопасността на пациентите и са привличали негативно медийно внимание поради хроничен недостиг на медицински консумативи и лоша физическа поддръжка. На следващата година Leonard Green & Partners продава своя дял в компанията на двама от ръководителите на Prospect.

През 2024 г. медицински сестри в болница „Уотърбъри“ съобщават на щатските здравни инспектори, че заведението системно работи с недостиг на персонал, което създава опасни условия за пациентите, а според доклади оборудването в болницата е било покрито с ръжда, увеличавайки риска от инфекции. До края на годината щатските здравни регулатори глобяват болница „Уотърбъри“ с 60 000 долара и изискват назначаването на независим наблюдател, който да контролира клиничните операции.

В този момент недостигът на консумативи е бил ежедневие, разказват Антъни и Кампбъл.

„Когато нещата се чупеха, те просто ги изхвърляха и не ги заменяха с нови“, казва Кампбъл. „Някои от нашите сестри в интензивното отделение излязоха и похарчиха от собствения си джоб 30-50 долара, за да си купят термометри.“

И тогава, през ноември 2024 г., пет месеца преди смъртта на Дейл, медицинска сестра погрешно настройва система за морфин на хосписен пациент да подава 100 милиграма на час вместо 2 милиграма на час, пренебрегва автоматичното предупреждение на устройството за необичайната доза и след това не успява да проследи ситуацията, според съдебни записи, получени от NBC News.

Пациентът умира два часа по-късно.

Представител на болницата по-късно признава, че сестрата, допуснала грешката, е имала шест пациента тази нощ. Максималното съотношение сестра-пациенти, препоръчано от новия закон за персонала в болниците в Кънектикът (който влиза в сила чак през 2028 г.), е петима пациенти на една сестра.

„Съотношение едно към шест в хирургично отделение? Не тласнахме ли тази сестра към провал? Не знам“, пита гласно медицинският брат и член на борда Салваторе Диас по време на изслушването.

Бордът гласува за отнемане на лиценза на сестрата в този случай, цитирайки неизползването на предупреждението за грешка на помпата и предишни грешки при дозиране на медикаменти.

Но медицинската сестра и лекарят, предписали и приложили наркотичните обезболяващи, убили Дейл, не са изправени пред никакви санкции спрямо техните лицензи, според Департамента по здравеопазване.

Говорител на департамента не отговори на запитването за коментар.

Адвокатът на сестрата отказа коментар. Адвокатът на лекаря не отговори.

След смъртта на Дейл болницата е въвела нова система за уведомяване на лекарите, ако въведат дублираща се поръчка за обезболяващи медикаменти, и е взела решение да преобучи сестрите относно процедурите с тези лекарства, според записите.

Пациенти в неизвестност

Откакто Prospect обяви фалит през януари 2025 г., всички 16 нейни останали болници са продадени или затворени. Застрахователна компания, собственост на Prospect и базирана на Каймановите острови, също е подала молба за фалит.

Семейството на Дейл получи извънсъдебно споразумение като част от делото по фалита, но съдебните документи показват, че много ищци – както пациенти, така и доставчици – все още са в неизвестност. През юли родителите на Дейл заведоха дело за причиняване на смърт срещу болницата, сестрата и лекаря.

Leonard Green & Partners, които заявяват, че нямат контрол върху болница „Уотърбъри“, откакто са излезли от инвестицията си преди пет години, не са посочени като ответник в делото.

В имейл главният оперативен директор на Leonard Green & Partners Андрю Голдбърг казва: „Нямаме информация за твърдените събития и всеки опит да бъдем намесени в събития, случили се дълго след нашето излизане, е безотговорен, подвеждащ и погрешен.“

Родителите на Дейл виждат нещата по друг начин.

„Те изцедиха болничната група по същия начин, по който изцеждат компании за търговия на дребно“, казва Мартин, визирайки Leonard Green и добавя: „Така че вместо да не можеш да си купиш комплект ножове и вилици или баскетболна топка, получаваш мъртвата ми дъщеря“.

„Системата е счупена, така че не мога да избера кого да обвинявам най-много“, казва Фасел.

В последната си вечер на Земята Дейл разговаряла с майка си по FaceTime. Фасел си спомня, че Дейл била в добро настроение, но изпитвала „известно съжаление, че е била толкова разсеяна и непохватна“.

„Част от скръбта, която изпитваме, е не просто че тя бе убита“, казва Фасел, „а че нейният път, нейните усилия и възможността ѝ да се върне и да довърши това, което искаше, бяха прекършени“.

Родителите на Дейл кажат, че говорят публично отчасти за да повишат осведомеността за условията, които могат да направят болниците по-податливи на трагедии като тази. Те знаят, че Дейл би се съгласила с тях.

„Ако знаеше какво се случва, тя щеше да бъде бясна от ярост“, казва Фасел и добавя: „Тя щеше да иска хората да бъдат защитени“.