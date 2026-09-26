5 неща, които никога, ама никога не трябва да правите в ресторант

Р есторантът е едно от онези места, където дребните детайли бързо могат да станат дразнещи. Може дори да не осъзнавате, че правите нещо, което пречи на съседната маса или затруднява персонала.

Добрият етикет в ресторанта не се състои в спазването на дълъг списък от сложни правила. Той се свежда най-вече до това да знаете къде е границата между това да се забавлявате и това да пречите на останалите около вас.

Ето пет неща, които просто трябва да избягвате:

1. Не се дръжте грубо с персонала

Разбираемо е да се разочаровате от бавното обслужване или грешка в поръчката ви. Но не е правилно да го изкарвате на човека, който ви обслужва.

Избягвайте да щракате с пръсти, да викате през целия ресторант или да говорите на персонала така, сякаш е там просто да изпълнява нареждания без елементарна учтивост. Ако нещо се е объркало, обяснете проблема спокойно и помолете той да бъде отстранен.

2. Не използвайте телефона си на високоговорител

Не е нужно всички в ресторанта да слушат вашия разговор.

Ако трябва да приемете обаждане, дръжте гласа си нисък и избягвайте да пускате телефона на високоговорител. За дълъг или личен разговор обикновено е по-добре да излезете навън. Същото важи и за пускането на видеа или кратки клипове (reels) без слушалки.

3. Не оставяйте децата да тичат между масите

Ресторантите могат да бъдат оживени, препълнени и пълни с гореща храна, стъклария и хора, носещи подноси.

Децата естествено може да искат да се движат, но да им позволявате да тичат из салона за хранене може да смути останалите клиенти и да създаде риск за безопасността. Да ги държите близо до масата помага на всички да се насладят на храната си, без постоянно да внимават за сблъсък.

4. Не се протягайте през чужда маса

Имате нужда от солта, соса или нещо, което стои на съседната маса? Не се протягайте просто така през непознати хора, докато те се хранят.

Помолете ги любезно или се обърнете за съдействие към някой от персонала на ресторанта. Това отнема само няколко секунди, но може да спести на всички един неудобен момент.

5. Не заемайте масата дълго след като сте приключили, когато е пълно

Няма нищо лошо в това да седите и да разговаряте след хранене. Но ако ресторантът е препълнен и хората чакат за маси, оставането за дълго време след като сте приключили може да бъде непроявително.

Не е нужно да бързате с вечерята. Просто се съобразявайте със ситуацията около вас, особено в най-натоварените часове.