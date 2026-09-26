Откриха ли Ноевия ковчег? Учени показаха първи кадри от вътрешността на мистериозната структура

Е кип, който търси останките от Ноевия ковчег, сподели видео от вътрешността на 157-метрова формация с форма на кораб в Турция, за която изследователите вярват, че може да съдържа останките от библейския плавателен съд. В социалната мрежа X екипът нарече видеото първи поглед към „кадри от вътрешността на Ноевия ковчег“.

Международната група от археолози, геолози и специалисти по почвите обяви в сряда, че е започнала да събира сондажни проби от формацията Дурупънар, която привлича хора, надяващи се да открият Ноевия ковчег, откакто очертанията ѝ са идентифицирани през 1959 г.

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Първоначалните радарни данни не показват „прост хомогенен профил от скална маса“, заяви Андрю Джоунс, основател на организацията Noah’s Ark Scans. Неговата базирана в САЩ група работи съвместно с Bakhtar Research and Engineering LLC, чийто учен д-р Хосров Бахтар е ръководил радарното изследване. По-широкото проучване се ръководи от археолога Дженкер Атила от университета „Сивас Джумхуриет“.

FIRST LOOK: footage from inside Noah’s Ark



Gopher drone was sent down into the core drilling holes in an attempt to reach the mapped voids. Gopher needs some modifications in order to look around, as his wheels had trouble moving on the very loose sediment on the ground.



As… pic.twitter.com/IxgFVE7i3c — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 24, 2026

Впоследствие от Noah’s Ark Scans публикуваха кадри от своя подземен дрон Gopher - „робот, създаден да отива там, където човек не може“, оборудван с камера с висока резолюция.

От екипа посочват, че видеото потвърждава това, което предишните сканирания са загатнали - че вътре в структурата няма скала или основна скална основа. Това твърдение все още не е независимо потвърдено.

Gopher has officially gone underground.



Our specially built subterranean drone just completed its first deployment at the Durupınar formation, entering through an access hole along the side of the formation.



This little guy was built for a very specific job: exploring spaces… pic.twitter.com/qaUXHLDMqQ — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 24, 2026

Какво представлява формацията Дурупънар?

Формацията Дурупънар се намира южно от планината Арарат в Източна Турция - регион, споменат в библейския разказ за Ковчега. В книгата Битие (8:4) се казва, че с оттеглянето на водите от потопа „ковчегът се спря на Араратските планини“.

Очертанията ѝ, напомнящи на корпус на кораб, са я превърнали във фокус за търсачите на плавателния съд, включително за Джоунс, който заявява: „Вярваме, че формацията Дурупънар е останка от Ноевия ковчег и точно затова искаме да я подложим на възможно най-строгите научни тестове“.

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Тази идея отдавна е обект на дебати. В проучване от 1996 г. геологът Лорънс Колинс и изследователят Дейвид Фасолд стигат до извода, че Дурупънар е „напълно естествена скална формация“, определяйки теорията, че съдържа останки от ковчега, като „неистинска“.

We’re going in pic.twitter.com/PyU18uXYWL — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 23, 2026

Новото изследване има за цел да тества тези противоположни гледни точки.

„В продължение на десетилетия скептиците имаха един прост отговор за формацията Дурупънар: тя е просто монолитен блок от естествена скала“, заявяват от Noah’s Ark Scans в сряда.

„Мисията беше директна: да се подложи на изпитание обяснението за „монолитната скала“. Дали формацията е една хомогенна маса от естествен камък? Съдържа ли вътрешни структури? Къде се намира истинската скална основа под нея и как продължава тя през съседната долина?“, заявяват от Noah’s Ark Scans.

Какво са открили изследователите досега?

Екипът се надява, че пробите, събрани под повърхността, ще помогнат да се предоставят доказателства за това дали структурата е естествена или е изградена от хора.

В сряда Джоунс съобщи, че екипът е извлякъл проби от дълбочина от около 18 метра.

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„Досега извлякохме слоеве от богат органичен материал, за който вярваме, че може да са разградените останки от горното ниво на Ковчега“, заяви той.

„В дупките, пробити вътре във формацията, досега не са установени скална основа или монолитен варовик. Настоящите констатации оспорват твърденията, че това е просто естествена форма от варовик или скала“, заяви той.

Важно е да се отбележи, че това описание се базира на предварителните наблюдения на екипа, а пробите все още се нуждаят от лабораторен анализ. В близките седмици се очаква по-подробен доклад.

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„Това е голям пробив във възможностите ни да изследваме какво се крие под този забележителен обект“, каза Джоунс и допълва: „В момента събираме физически проби за лабораторен анализ, като за следващата година са планирани още теренни проучвания. Този първи сезон на нашия международен екип отвори изцяло нова страница в изследването на Ноевия ковчег.“