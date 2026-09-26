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5-те най-мръсни места в офиса, които вероятно докосвате всеки ден

Може да измиете ръцете си след обяд и пак да прекарате следващите няколко часа в докосване на повърхности, които са били пипани от десетки хора

26 септември 2026, 06:55
5-те най-мръсни места в офиса, които вероятно докосвате всеки ден
Източник: iStock/Getty Images

О фисът може да изглежда достатъчно чист, когато влезете всяка сутрин. Бюрата са забърсани, подовете са измити, а заседателните зали обикновено са спретнати. Но някои от нещата, които докосвате многократно през деня, лесно могат да бъдат пропуснати при редовното почистване.

Може да измиете ръцете си след обяд и пак да прекарате следващите няколко часа в докосване на повърхности, които са били пипани от десетки хора. От споделеното оборудване до малките бутони, които натискате, без да се замисляте, определени места в офиса могат да станат изненадващо замърсени.

Ето пет места на работното ви място, които заслужават малко повече внимание:

1. Бутоните на асансьора

Вероятно натискате бутона на асансьора, без да му обръщате никакво внимание. Но в оживена офис сграда тези бутони могат да бъдат докосвани от стотици хора през целия ден. Хората ги натискат след хранене, кашляне, кихане, пътуване с градския транспорт или просто след като са държали телефоните си. същото важи и за бутоните вътре в кабината. Не е нужно да изпадате в параноя относно използването на асансьор, но измиването или дезинфекцирането на ръцете след докосване на толкова използвани повърхности е прост и полезен навик.

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2. Споделените клавиатури и мишки

Офис клавиатурата на общо работно място може да изглежда безвредна, но споделените компютърни аксесоари могат да натрупат мръсотия, кожни мазнини, трохи от храна и други остатъци изненадващо бързо.

Дори собствената ви клавиатура може да се замърси сериозно, ако редовно ядете на бюрото си. Трохите лесно попадат между клавишите, а мишката се държи постоянно през целия ден. Бързото забърсване с подходящ почистващ продукт може да направи чудеса, особено за оборудване, използвано от няколко души.

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3. Дръжките на вратите в офиса

Дръжките на вратите са сред онези неща, за които никой не се замисля, докато не осъзнае колко много хора ги докосват. Главният вход, вратите на тоалетните, заседателните зали, кухненският бокс и дори дръжките на хладилника са подложени на огромен „трафик“ по време на типичния работен ден.

Тъй като тези повърхности се пипат постоянно, те лесно биват пропуснати при рутинното почистване на офиса. Ако отивате да обядвате веднага след като сте докосвали често използвана дръжка, добра идея е първо да дезинфекцирате ръцете си.

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4. Кухненският бокс и зоната за кафе

Кухненският бокс може да е мястото, където всички се събират за кратка почивка, но той е и сред най-натоварените зони на работното място. Дръжките на микровълновите фурни, вратите на хладилниците, бутоните на кафемашините, дръжките на електрическите кани и общите прибори се докосват постоянно.

Разливанията и остатъците от храна също се натрупват, когато хората бързат между срещите. Проблемът не е в един единичен инцидент с изцапване, а в постоянния поток от хора, които използват едни и същи повърхности през целия ден.

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5. Споделените телефони и офис оборудването

Някои офис уреди се докосват толкова често, че практически се превръщат в част от интериора. Споделените стационарни телефони, принтери, бутони на фотокопирни машини, скенери и сензорни панели се използват от десетки служители.

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Принтерите в частност често имат множество бутони, дръжки и тави, които хората докосват, докато събират документи. Тези повърхности не изглеждат непременно мръсни, което е точно причината да бъдат лесно забравени при ежедневното почистване.

Източник: РБК    
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