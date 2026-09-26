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Тамагочито на Зукърбърг: Meta представи AI ключодържателя Muse Charm

Meta представи необичайната джаджа Muse Charm, която съчетава персонален AI асистент с визията на дигитално „Тамагочи“. Устройството има екран и скенер за пръстов отпечатък, а Марк Зукърбърг обещава да е на пазара преди празниците

26 септември 2026, 06:56
Тамагочито на Зукърбърг: Meta представи AI ключодържателя Muse Charm
Марк Зукърбърг представя Muse Charm   
Източник: Getty Images/Premium

Meta представи необичайно устройство за достъп до изкуствен интелект - Muse Charm позволява на потребителите да стартират AI асистента Meta Muse без смартфон. Устройството разполага със собствен екран и скенер за пръстови отпечатъци и може да работи като самостоятелна джаджа, стана ясно по време на събитието Meta Connect 2026.

Защо Meta залага на AI джаджи?

Пазарът на компактни носими AI устройства досега буди съмнения у много потребители - джаджи като Friend често биват посрещани със скептицизъм.

Въпреки това Meta реши да навлезе в този сегмент със собствено устройство - Muse Charm.

За технологичния гигант това е сравнително евтин начин да експериментира с нови формати като ключодържатели и висулки, както и допълнителен канал за разпространение на своя персонален AI асистент Muse.

Забавен аватар, екран и скенер за пръстови отпечатъци

Устройството изглежда като модерна интерпретация на „Тамагочи“ - то представлява олекотен джобен ключодържател с вграден дигитален герой.

Основни характеристики на Muse Charm:

Визуален аватар: Асистентът Muse е олицетворен като сладък дигитален герой, известен като Jolly. Той се появява на малкия екран на джаджата.

Бърз достъп: За да започнат разговор, потребителите не трябва да отключват телефона си или да отварят приложения – достатъчно е просто да докоснат скенера за пръстови отпечатъци в ъгъла на устройството.

Пълен гласов режим: Джаджата поддържа пълноценни гласови разговори в реално време и може да анализира заобикалящата среда на потребителя.

Според Марк Зукърбърг, ако човек не използва умни очила, подобен ключодържател се превръща в най-бързия начин да зададе въпрос на асистента или да му даде задача.

Кога ще излезе на пазара?

Представената джаджа все още не е готова за масови доставки. Инженерният екип на Meta все още трябва да финализира вътрешното разположение на компонентите.

Зукърбърг обаче увери, че устройството ще се появи по рафтовете на магазините преди декемврийските празници.

Източник: РБК    
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