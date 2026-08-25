Торнадо рани 26 души и нанесе щети в Южна Франция

Т орнадо нанесе щети на около 100 жилища и причини наранявания на 26 души в Южна Франция, а хиляди домакинства останаха без ток в понеделник вечер, предаде ДПА.

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Бурята връхлетя селището Помас в подножието на Пиренеите в късния следобед, като според местните власти стихията е нанесла щети предимно по покривите.

Около 2800 домакинства останаха без ток, а няколко пътища бяха блокирани от паднали клони.

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За жителите, чиито домове бяха повредени, бе организиран временен подслон, а 100 пожарникари се заеха с разчистването на района.

Бурята наруши и въздушния трафик. Министърът на транспорта Филип Табаро съобщи за закъснения и отменени полети на летищата в Ница, Бордо, Марсилия, Тулуза, както и в Париж.