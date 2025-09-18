Любопитно

Експерти: Има ли полезни ултрапреработени храни?

Ултрапреработената храна е всеки продукт с допълнителен процес на обработване или добавка към него

18 септември 2025, 07:00
Експерти: Има ли полезни ултрапреработени храни?
Източник: iStock

С връхпреработената храна е любимо изкушение на почти целия свят, а за много е и част от ежедневието - от бургери, до готови сосове и десерти. Всеизвестен факт е, че ултрапреработените храни са вредни, а според доклад на МАНА (Make America Healthy Again), ръководена от секретаря на здравеопазването на САЩ, Робърт Ф. Кенеди Младши, допринася за хронични заболявания при децата, предаде CNN

Според проучване на Американската сърдечна асоциация (AHA) повечето ултрапреработени храни са вредни за здравето, включително за сърцето, и е крайно време хранителната индустрия да спре да ги произвежда, а регулаторните органи да спрат да го позволяват, заявява неправителствената организация. Но изненадващо, AHA се впуска с главата напред в горещо дискутирания въпрос: дали всички ултрапреработени храни са нездравословни?

Може би не, според новите насоки, публикувани в петък в списанието Circulation. В действителност обаче става въпрос само за няколко категории, като „определени пълнозърнести хлябове, нискозахарни кисели млека, доматени сосове и пасти от ядки или боб“, се посочва в доклада. Дори тези „здравословни“ опции, добавя докладът, трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че остават такива.

Това не е повод за празнуване, казва Кристофър Гарднър, заместник-председател на групата, изготвила доклада на AHA. „Имаме множество доказателства, че прекомерното количество сол, захар и мазнини са вредни – знаем това още от измислянето на бързата храна“, добави Гарднър, професор по медицина „Ренборг Фаркухар“ в Станфордския университет, който ръководи изследователската група по хранене към Станфордския център за превенция.

„Но днешната бърза храна е ултрапреработена с козметични добавки, които водят до преяждане и множество здравословни проблеми“, допълни той. „Това е проблемът. Не можем ли да удвоим усилията си върху това?“

Това, което преди беше известно като бърза храна, сега се счита за ултрапреработено - всеки продукт с добавки и допълнителна обработка, обясняват експертите.

Нарастващ проблем

Насоките на AHA са високо ценени от медицинските специалисти и политиците, а експертите твърдят, че справянето с проблема с ултрапреработените храни не би могло да дойде в по-подходящ момент. Нови данни, публикувани в четвъртък от Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, показват, че американците над 1-годишна възраст получават 55% от дневните си калории от ултрапреработени храни. Този процент скача до 62% за деца на възраст между 1 и 18 години.

Това е тревожно, се казва в доклада на AHA, тъй като изследванията са установили дозо-отговорна връзка между ултрапреработените храни и сърдечните пристъпи, инсултите, диабет тип 2, затлъстяването и общата смъртност. Само една допълнителна порция на ден от ултрапреработена храна води до около 50% по-висок риск от смърт, свързана със сърдечно-съдови заболявания, според преглед от февруари 2024 г. на 45 мета-анализа на почти 10 милиона души. Консумацията на повече ултрапреработени храни може също да увеличи риска от затлъстяване с 55%, нарушения на съня с 41%, развитие на диабет тип 2 с 40% и риск от депресия с 20%, според прегледа.

За да се противодейства на тези потенциални здравословни вреди, AHA призовава хората да спрат да консумират колкото е възможно повече от най-вредните ултрапреработени храни – особено тези с високо съдържание на нездравословни мазнини, добавени захари и сол – като същевременно позволяват „малък брой избрани, достъпни ултрапреработени храни с по-добро качество на диетата“ да бъдат част от здравословното хранене.

Марион Нестле, почетен професор по хранене, хранителни изследвания и обществено здраве в Нюйоркския университет „Полет Годард“, изрази разочарование от насоките. „Акцентът върху „здравословните“ ултрапреработени храни не е полезен по две причини“, каза Нестле в имейл. „Малкият брой храни в тази категория (на здравословните ултрапреработени храни) и скорошните изследвания, които показват, че дори „здравословните“ ултрапреработени храни карат хората да консумират повече калории, отколкото биха направили, ако ядат минимално преработени храни.“

Нестле, която не е участвала в изготвянето на доклада, се позовава на проучване от 4 август, в което хората във Великобритания са загубили два пъти повече тегло, когато са яли ястия, обикновено приготвени у дома, в сравнение с консумацията на закупени от магазина ултрапреработени храни, считани за здравословни. Изследването, което е едно от най-големите и най-дългите рандомизирани контролирани клинични изпитвания на ултрапреработени храни до момента, се опита да създаде здравословна ултрапреработена диета. Ултрапреработените храни в проучването включваха препоръчително количество плодове, зеленчуци и фибри, както и по-ниски нива на сол, захар и наситени мазнини. Въпреки това изследването установи, че пълноценните храни, приготвени у дома, все пак надделяват, когато става въпрос за отслабване.

Категории от здравословни до нездравословни храни

Докато науката се опитва да разбере какво точно в добавките или обработката на ултрапреработените храни допринася за подобни резултати, AHA предоставя основни съвети, като разделя ултрапреработените храни на три категории: най-малко здравословни, умерено здравословни и здравословни.

По-здравословните избори включват пресни и замразени плодове и зеленчуци без добавена захар или сол; пълнозърнести храни като овес и кафяв ориз; несолени семена и ядки; сушен боб и бобови култури; растителни масла; нискомаслено обикновено мляко или кисело мляко; непреработено месо; млечни продукти, неподсладени напитки и вода. Растителните месо и млечни продукти с ниско съдържание на добавена захар, сол и мазнини също се считат за здравословни.

Умерено здравословните храни включват бял ориз и паста; пълномаслени млечни продукти; прясно приготвен хляб от рафинирано зърно; осолени ядки; консервирани плодове в лек сироп; консервиран боб със сол; твърди сирена; заместители на яйца; супи с ниско съдържание на натрий и мазнини. Приготвените в магазина ястия, направени с избори от здравословната група по-горе, също попадат в тази категория.

Нездравословната група съдържа обичайните заподозрени– червено месо с високо съдържание на мазнини, свинско, преработени меса (пилешки хапки, хотдогове, наденици), масло, свинска мас и тропически масла като кокосово. Заквасената метана и 100% плодов сок също попадат в списъка, както и захарта, медът, кленовият сироп, крекерите, подсладените сушени и консервирани плодове, чипсовете на основата на тортила или картофи и пържените картофи. Рафинираните зърнени хлябове, кифлички и тортили също са включени като нездравословни, както и подсладените напитки (включително енергийните напитки), течните сирена, бисквитите, крекерите, бонбоните, плодовите дъвки, сладоледът, пакетираните макарони, инстантните юфка, пицата, някои консервирани или инстантни супи и консервираните плодове в сироп.

Източник: CNN    
Ултрапреработени храни Американска сърдечна асоциация Здравни насоки Хронични заболявания Сърдечно здраве Хранителна индустрия Затлъстяване Сол захар мазнини Превенция на заболявания
16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

