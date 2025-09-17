Свят

Фед направи първото понижение на лихвите за 2025 г.

Единственият несъгласен беше новият управител във Фед – Стивън Миран

17 септември 2025, 23:01
Фед направи първото понижение на лихвите за 2025 г.
Източник: iStock/GettyImages

Ф едералният резерв на САЩ понижи основната лихва за първи път тази година, посочвайки по-слабия ръст на заетостта и нарастващите рискове за пазара на труда, докато институцията е под засилен политически натиск от президента Доналд Тръмп.

Лихвеният процент беше намален с 25 базисни пункта до диапазона 4,0 – 4,25%. Банката предвижда още две понижения през 2025 г.

Ключов управител на Федералния резерв на САЩ подаде оставка

Единственият несъгласен беше новият управител във Фед – Стивън Миран, дългогодишен икономически съветник на Тръмп. Той настоя за по-драстично намаление от 50 базисни пункта. Останалите 11 членове на Комитета по парична политика подкрепиха решението за поетапно понижение на лихвите.

Това беше и първата среща за Миран като член на Фед. Досега той оглавяваше Съвета на икономическите съветници в Белия дом и беше утвърден от Сената само ден преди заседанието.

Фед е изправен пред противоречиви предизвикателства – от една страна митата на Тръмп подхранват инфлационния натиск, а от друга пазарът на труда дава признаци на охлаждане.

По правило централната банка поддържа високи лихви, за да свали инфлацията до целевите 2%, но при нужда може да намалява процента, за да подкрепи заетостта.

В сряда Фед повиши прогнозата си за растежа през 2025 г. до 1,6% спрямо 1,4% през юни, като остави без промяна очакванията за безработица и инфлация.

Може ли Тръмп да уволни председателя на Федералния резерв?

Президентът Тръмп през цялата година засилва натиска си върху Фед – многократно настоява за по-дълбоки лихвени съкращения и критикува председателя Джером Пауъл. Освен назначението на Миран след ранното оттегляне на друг управител, Тръмп през август уволни Лиза Кук от Борда.

Междувременно Миран беше атакуван от демократите в Конгреса, тъй като вместо да подаде оставка от Белия дом, излезе само в отпуск – според него заради краткия му мандат, който приключва на 31 януари.

Източник: БГНЕС    
Фед Тръмп лихви
