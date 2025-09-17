България

След дебатите в НС: Кабинетът "Желязков" се събра на редовно заседание

Очаква се да бъде гласуван съставът и председателят на Националния борд по водите

17 септември 2025, 13:06
Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София

Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина

Радев отговори на Борисов за

Борисов: Радев се опитва да сплаши

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при парасейлинг в Несебър

След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, бил много скъп

Дело №18 за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в София

С лед като изслушаха дебатите в пленарната зала, министрите от кабинета "Желязков" се събраха на редовното си заседание, което започна с малко закъснение, предаде NOVA.

Депутатите дебатират по петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков"

Очаква се да бъде гласуван съставът и председателят на Националния борд по водите. Първото му заседание трябва да бъде следващата седмица.

Бордът ще работи в две направления. Да намери краткосрочни решения за проблемните зони, като Плевен и Ловеч, както и да набележи дългосрочни стратегически цели за цялата страна.

Такива са инвестициите във ВиК мрежата и управлението на речните корита. 

Източник: nova.bg    
мс желязков заседание
Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Закръгляват пенсиите в евро в полза на гражданите

На море с куче: няколко практични съвета

<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

