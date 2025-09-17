След дебатите в НС: Кабинетът "Желязков" се събра на редовно заседание

С лед като изслушаха дебатите в пленарната зала, министрите от кабинета "Желязков" се събраха на редовното си заседание, което започна с малко закъснение, предаде NOVA.
Очаква се да бъде гласуван съставът и председателят на Националния борд по водите. Първото му заседание трябва да бъде следващата седмица.
Бордът ще работи в две направления. Да намери краткосрочни решения за проблемните зони, като Плевен и Ловеч, както и да набележи дългосрочни стратегически цели за цялата страна.
Такива са инвестициите във ВиК мрежата и управлението на речните корита.