САЩ направиха първа вноска за възстановяване на Украйна

У крайна и Американската международна корпорация за финансиране на развитието обявиха, че САЩ са направили първата вноска от 75 млн. долара в съвместен инвестиционен фонд, който е учреден в рамките на сделката между Вашингтон и Киев за украинските природни богатства, предаде "Укринформ".

Икономическото споразумение за разработване на природните богатства на Украйна бе подписано на 1 април тази година. Договорът предвижда създаването на Инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна, който ще привлича глобални инвестиции, припомня агенция УНИАН.

САЩ предлагат нов план "Маршал" за Украйна

Дяловото участие на Украйна и САЩ във Фонда е 50 на 50 процента. Освен това във фонда ще постъпват 50 процента от печалбите и дивидентите, които се полагат на украинската държава от новите разрешителни за добив на полезни изкопаеми в Украйна. Пълният контрол върху недрата на Украйна остава за Киев.

"Инвестиционният фонд за възстановяване започва оперативната си работа - първата вноска вече е направена", написа днес в "Телеграм" украинският премиер Юлия Свириденко.

Украинският парламент ратифицира сделката със САЩ

"Американската международна корпорация за финансиране на развитието пое инвестиционен ангажимент... в размер на 75 млн. долара, а Украйна ще удвои тази вноска", добави Свириденко.

"По този начин формираме стартовите позиции на Инвестиционния фонд за възстановяване с общ размер от 150 млн. долара. Това е още една важна стъпка в процеса на стартиране на пълноценното функциониране на фонда и от днес можем да обявим, че оперативната работа е започнала", обобщи украинският премиер