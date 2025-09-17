България

Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси

Финансовият министър добави още, че Василев няма нито един Закон за държавния бюджет по време на управлението му

17 септември 2025, 20:09
Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси
Източник: БГНЕС

"Днес в Народното събрание за пореден път Асен Василев се опита да ни убеди колко “добър” министър на финансите е бил. Същият гордо обясни, че по негово време бюджетът е бил на излишък, а не на дефицит. Слушам и не вярвам на ушите си. Човекът, който доведе до колапс публичните финанси на страната, все още не може да разбере какво е направил. Но когато фактите говорят дори и Асен Василев трябва да замълчи."

Това заяви във Фейсбук финансовият министър Теменужка Петкова в отговор на изказване на бившия финансов министър от "Продължаваме Промяната" Асен Василев, който днес заяви, че "дефицитът може да достигне 8%, ако не падне правителството".

Борисов: Някой дава ли си сметка за това?!

"Към края на юли можачите от ГЕРБ с тяхната финансова политика докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лв. За сравнение, когато аз бях министър дефицит една година нямаше, другата година пак нямаше", посочи Василев.

"На първо място е важно да си припомним, че Асен Василев е финансовият министър, който няма нито един Закон за държавния бюджет, който той е съставил и изпълнил. Или някой му прави бюджета или някой му го изпълнява, но никога той", отвърна Теменужка Петкова. 

Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков": Дебатите в НС

"А ето каква е истината за бюджетните “ излишъци” на Асен Василев:
•За 2021 г.:
Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление” - дефицит - 3,9% от БВП или - 5 474,3 млн.лв.;
* 2022 г.:
Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление”- дефицит - 2,9% от БВП или - 4 856,0 млн.лв.;
* 2023 г.:
Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление”- дефицит - 2,0% от БВП или - 3 709,1 млн.лв.;
• 2024 г.:
Бюджетно салдо по отчет на сектор “Държавно управление”- дефицит - 3,0% от БВП или - 6 158, 2 млн.лв.
Да видяхте някъде излишък?", запита Петкова.

"Чувам, че сега Асен Василев е много загрижен за дефицита към края на юли 2025 г. Но нека да не забравя, че през 2025 г. плащаме негови стари сметки, както и на бял свят излизат ефектите от негови действия в предходните години, за които той добре знае, но просто не му се коментира", добави Петкова.

Теменужка Петкова Асен Василев бюджет финанси
