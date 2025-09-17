Израел заплаши Европейския съюз с ответен отговор

И зраелският външен министър Гидеон Саар предупреди ЕС да не предприема действия срещу Израел, след като Европейската комисия предложи да ограничи търговските връзки и да наложи санкции на израелски министри заради войната в Газа, предаде АФП.

„Препоръките на колегията от комисари, водена от председателя фон дер Лайен, са морално и политически изкривени и се надяваме, че няма да бъдат приети, както се случваше досега. Действията срещу Израел ще навредят на собствените интереси на Европа“, написа Саар в X.

„Израел ще продължи да се бори, с помощта на своите приятели в Европа, срещу опитите да му се навреди, докато е в разгара на екзистенциална война. Стъпките срещу Израел ще получат ответен отговор и се надяваме, че няма да ни се наложи да го даваме“, добави той.