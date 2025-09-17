Израел заплаши Европейския съюз с ответен отговор

И зраелският външен министър Гидеон Саар предупреди ЕС да не предприема действия срещу Израел, след като Европейската комисия предложи да ограничи търговските връзки и да наложи санкции на израелски министри заради войната в Газа, предаде АФП.
„Препоръките на колегията от комисари, водена от председателя фон дер Лайен, са морално и политически изкривени и се надяваме, че няма да бъдат приети, както се случваше досега. Действията срещу Израел ще навредят на собствените интереси на Европа“, написа Саар в X.
„Израел ще продължи да се бори, с помощта на своите приятели в Европа, срещу опитите да му се навреди, докато е в разгара на екзистенциална война. Стъпките срещу Израел ще получат ответен отговор и се надяваме, че няма да ни се наложи да го даваме“, добави той.
The recommendations of the college of Commissioners led by President von der Leyen are morally and politically distorted, and it is to be hoped that they will not be adopted as has been the case so far.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 17, 2025
Moves against Israel will harm Europe’s own interests.
Israel will continue…