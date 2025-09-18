Прогноза за четвъртък: Захлаждане сутрин, слънце и топлина следобед

Борисов: Радев се опитва да сплаши "Рейнметал", за да не инвестират у нас

В четвъртък вятърът ще запази посоката си от северозапад и ще бъде умерен, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, по Черноморието – до 15°, а в София – около 8°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и тенденцията е да продължи да се повишава.

През деня ще има променлива облачност, която над много райони ще намалява и постепенно ще се установява слънчево време. Вятърът ще бъде от северозапад – умерен, а в североизточните райони на страната – временно силен. Максималните температури ще се движат между 22° и 27°, като в София се очаква около 24°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но ще има и временни увеличения на облачността. Вятърът ще е умерен до силен от север-северозапад. Максималните температури ще са между 23° и 26°. Температурата на морската вода е 23°-24°, а вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В планинските райони също ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността. Ще духа умерен и силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, а на 2000 метра – около 8°.

В петък и събота времето ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове на места в източните райони ще се образува ниска слоеста облачност, а в котловините – краткотрайна мъгла. В петък все още ще духа северозападен вятър, но той значително ще отслабне. В събота вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще бъде предимно слаб.

В петък минималните температури ще останат между 8° и 13°, като в котловините ще са и по-ниски. Максималните ще достигат стойности между 23° и 28°. В събота се очаква повишение с още 1°-2° спрямо предходния ден.