Свят

Руският пазар на недвижими имоти е в опасност: 1/5 от строителните компании са пред фалит

Най-застрашени са компаниите в сегмента на масовото жилищно строителство

18 септември 2025, 06:27
Руският пазар на недвижими имоти е в опасност: 1/5 от строителните компании са пред фалит
Източник: iStock/Getty Images

П очти една трета от строителните предприемачи в Русия може скоро да се окажат на ръба на фалит, отчасти заради санкциите, произтичащи от нахлуването на Москва в Украйна, според оценка на Киев.

Жилищният сектор в Русия е показател за по-широкото състояние на икономиката, която е подложена на натиск от санкции, недостиг на работна ръка и високи лихвени проценти, пише Newsweek.

Строителният сектор е сред основните работодатели, а неговият спад заплашва да се разпространи в останалата част от икономиката, превръщайки се в политически проблем за Кремъл, който се стреми да представи войната като такава, че не засяга джобовете и начина на живот на руските граждани.

Спадът в продажбите и високите лихви са довели около една пета от строителните компании към фалит, а скоро този дял може да нарасне до 30 процента, съобщи украинската външна разузнавателна служба.

Това съвпада с предупреждението на руския вицепремиер миналия месец за ефекта от високия основен лихвен процент, определян от централната банка на страната.

Според украинската служба, руската строителна индустрия страда също от ниско търсене, ограничена държавна подкрепа и изтичане на ресурси към войната срещу Украйна.

Източник: istock

В изявление от понеделник украинското разузнаване посочи, че заради слабото търсене и високите лихви почти 20 процента от предприемачите в Русия са пред фалит и този процент скоро може да достигне 30.

Най-застрашени са компаниите в сегмента на масовото жилищно строителство, които разчитат на търсенето на ипотечни кредити, като все повече от тях отлагат сроковете за завършване на обектите.

Тази оценка съвпада с думите на руския вицепремиер Марат Хуснуллин, който миналия месец заяви, че 20 процента от строителните фирми са в риск от фалит заради високите ипотечни лихви, като делът може да надхвърли 30 процента.

Слабото търсене, ограничената държавна подкрепа и пренасочването на ресурси към войната оказват тежък ефект. Продажбите намаляват, дълговете растат, а строителни проекти се замразяват.

През юни руските банки са отхвърлили над половината (50,6 процента) от молбите за ипотека, включително на клиенти с безупречна кредитна история. Реалната цена на ипотека, включително застраховки и такси, достига поне 25 процента годишно, посочва украинският анализ.

През юли 2024 г. руското правителство прекрати програмата за преференциални ипотеки, която поддържаше изкуствено ниски лихви от 8 процента през предходните четири години.

Това доведе до бум в сектора на недвижимите имоти и строителството, който запази заетостта и стимулира растежа, важна подкрепа за Русия след западните санкции, наложени в началото на войната.

Източник: iStock

Но Хуснуллин заяви пред вестник Ведомости през август, че след прекратяването на програмата 80 процента от ипотеките се отпускат по целеви държавни схеми, например за семейства с деца, и едва 20 процента при пазарни условия.

Централната банка на Русия (ЦБР) се фокусира върху борбата с инфлацията, която расте заради високите държавни разходи за армията и недостига на работна ръка.

Основният лихвен процент достигна връх от 21 процента, но миналата седмица бе понижен до 17 процента. Това обаче продължава да прави жилищните кредити непосилни за повечето руснаци.

"Такива лихви оказват натиск не само върху домакинствата, но и върху бизнеса", заяви украинската външна разузнавателна служба.

Според консултантската компания Macon, позоваваща се на данни от държавната жилищна агенция Дом.РФ, девет от 20-те най-големи жилищни предприемачи в Русия са отчели значителен спад в приходите през първата половина на 2025 г.

Продажбите на ЮгСтройИнвест са намалели с 45 процента на годишна база до 29 милиарда рубли (348 милиона долара), приходите на ГК Точно са се свили с 43 процента до 10 милиарда рубли, а печалбата на Setl Group е спаднала с 41 процента.

Източник: iStock/Getty Images

Украинската външна разузнавателна служба: 

"Индустрията страда от ниско търсене, ограничена държавна подкрепа и изтичане на ресурси към войната срещу Украйна."

Руският вицепремиер Марат Хуснуллин пред бизнес вестник Ведомости през август:

"Около 20 процента от строителните предприемачи са изправени пред сериозни рисков, ако високият основен лихвен процент (на ЦБР) се запази, ако парите не потекат към сектора, ако гражданите спрат да инвестират в недвижими имоти и ако няма ипотечна подкрепа, дялът може да надхвърли 30 процента.“

Призивите към ЦБР за ново намаляване на основната лихва вероятно ще продължат. Миналата седмица главният изпълнителен директор на Сбербанк Герман Греф настоя тя да бъде свалена до 14 процента до края на годината.

Годишната инфлация обаче е 8,1 процента, все още двойно над целевите 4 процента, което може да забави по-нататъшните намаления на лихвите и да задълбочи проблемите на строителния сектор.

Източник: Newsweek    
Руски строителен сектор Фалити Санкции Война в Украйна Високи лихви Ипотечни кредити Икономика на Русия Слабо търсене Държавна подкрепа Инфлация
Последвайте ни
Прогноза за четвъртък: Захлаждане сутрин, слънце и топлина следобед

Прогноза за четвъртък: Захлаждане сутрин, слънце и топлина следобед

Как семейство Тръмп трупа милиарди от криптовалути

Как семейство Тръмп трупа милиарди от криптовалути

Спират топлата вода в „Дружба 2“ за 90 дни

Спират топлата вода в „Дружба 2“ за 90 дни

Руският пазар на недвижими имоти е в опасност: 1/5 от строителните компании са пред фалит

Руският пазар на недвижими имоти е в опасност: 1/5 от строителните компании са пред фалит

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

Важно за данъкоплатците: Наближава крайният срок за корекция на декларациите

pariteni.bg
6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Meta показа умни очила с дисплей и модел за спорт

Meta показа умни очила с дисплей и модел за спорт

Технологии Преди 31 минути

Разбира се, в тях има и изкуствен интелект

Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”

Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Въздушната акробатка Вера Хитова напусна екстремната надпревара

Фед направи първото понижение на лихвите за 2025 г.

Фед направи първото понижение на лихвите за 2025 г.

Свят Преди 7 часа

Единственият несъгласен беше новият управител във Фед – Стивън Миран

Нови задочни реплики между президента и управляващите за ВМЗ и „Райнметал”

Нови задочни реплики между президента и управляващите за ВМЗ и „Райнметал”

България Преди 7 часа

Темата беше коментирана и в кулоарите на Народното събрание

ЕК: Сърбия не прави нищо срещу руската дезинформация

ЕК: Сърбия не прави нищо срещу руската дезинформация

Свят Преди 8 часа

Европейската комисия припомни, че Сърбия е страна кандидатка за членство в ЕС

Бившият президент на Бразилия Болсонаро има рак на кожата

Бившият президент на Бразилия Болсонаро има рак на кожата

Свят Преди 8 часа

70-годишният Болсонаро миналата седмица беше осъден за опит за преврат

САЩ направиха първа вноска за възстановяване на Украйна

САЩ направиха първа вноска за възстановяване на Украйна

Свят Преди 9 часа

Дяловото участие на Украйна и САЩ във Фонда е 50 на 50 процента

Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси

Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси

България Преди 10 часа

Финансовият министър добави още, че Василев няма нито един Закон за държавния бюджет по време на управлението му

Издирват изчезнал човек в София

Издирват изчезнал човек в София

България Преди 11 часа

Георги Ганчев е напуснал дома си на 30 август

АПИ обяви промени в движението по AM "Тракия"

АПИ обяви промени в движението по AM "Тракия"

България Преди 12 часа

Промените са заради геодезическо заснемане и премахване на крайпътна растителност

Полска ракета или руски дрон удари къща в Полша?

Полска ракета или руски дрон удари къща в Полша?

Свят Преди 12 часа

Туск: Цялата отговорност пада върху Русия

Лавров свали картите: Киев не може да представлява Новорусия

Лавров свали картите: Киев не може да представлява Новорусия

Свят Преди 12 часа

Руският външен министър обвини ЕС и НАТО че саботират "мирния процес" в Украйна

Джорджеску се сравни с Тръмп, протести и дело в Румъния

Джорджеску се сравни с Тръмп, протести и дело в Румъния

Свят Преди 13 часа

Някои от демонстрантите днес проявиха агресия и се опитаха да пробият кордона от жандармеристи

.

Кошер 2025 стартира: Най-голямото бизнес събитие в България събира хиляди участници и стотици компании

Любопитно Преди 13 часа

В рамките на два дни София става сцена на вдъхновяващи разговори, нови професионални срещи и реални възможности за растеж

Карди Би очаква бебе номер четири!

Карди Би очаква бебе номер четири!

Любопитно Преди 13 часа

"Сега можете да купите албума ми, за да мога да купя памперси и пелени "

Въртят се милиони в българския футбол - ФИФА разкри сумите

Въртят се милиони в българския футбол - ФИФА разкри сумите

Не просто футбол Преди 14 часа

От началото на юни до началото на септември 2025 г. българските клубове са осъществили 117 входящи трансфера на обща стойност 13,6 милиона долара

Всичко от днес

От мрежата

Защо котката ми повръща храна, която не е сдъвкана

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Доналд Тръмп към принцеса Кейт: Красива си, толкова си красива! (СНИМКИ)

Edna.bg

На 50 Нети показа биологичната си майка Джилда (СНИМКИ)

Edna.bg

Изгониха Диего Симеоне заради реакция срещу фен на Ливърпул

Gong.bg

Диего Симеоне: Истината е, че се получи красив мач

Gong.bg

„Изкуственият интелект ме спаси“: Среща с жената, която се превърна в робот, за да остане човек

Nova.bg

Заради коментари за убийството на Чарли Кърк: Свалиха от ефир Джими Кимъл

Nova.bg