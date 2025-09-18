Руският пазар на недвижими имоти е в опасност: 1/5 от строителните компании са пред фалит

П очти една трета от строителните предприемачи в Русия може скоро да се окажат на ръба на фалит, отчасти заради санкциите, произтичащи от нахлуването на Москва в Украйна, според оценка на Киев.

Жилищният сектор в Русия е показател за по-широкото състояние на икономиката, която е подложена на натиск от санкции, недостиг на работна ръка и високи лихвени проценти, пише Newsweek .

Строителният сектор е сред основните работодатели, а неговият спад заплашва да се разпространи в останалата част от икономиката, превръщайки се в политически проблем за Кремъл, който се стреми да представи войната като такава, че не засяга джобовете и начина на живот на руските граждани.

Спадът в продажбите и високите лихви са довели около една пета от строителните компании към фалит, а скоро този дял може да нарасне до 30 процента, съобщи украинската външна разузнавателна служба.

Това съвпада с предупреждението на руския вицепремиер миналия месец за ефекта от високия основен лихвен процент, определян от централната банка на страната.

Според украинската служба, руската строителна индустрия страда също от ниско търсене, ограничена държавна подкрепа и изтичане на ресурси към войната срещу Украйна.

Източник: istock

В изявление от понеделник украинското разузнаване посочи, че заради слабото търсене и високите лихви почти 20 процента от предприемачите в Русия са пред фалит и този процент скоро може да достигне 30.

Най-застрашени са компаниите в сегмента на масовото жилищно строителство, които разчитат на търсенето на ипотечни кредити, като все повече от тях отлагат сроковете за завършване на обектите.

Тази оценка съвпада с думите на руския вицепремиер Марат Хуснуллин, който миналия месец заяви, че 20 процента от строителните фирми са в риск от фалит заради високите ипотечни лихви, като делът може да надхвърли 30 процента.

Слабото търсене, ограничената държавна подкрепа и пренасочването на ресурси към войната оказват тежък ефект. Продажбите намаляват, дълговете растат, а строителни проекти се замразяват.

През юни руските банки са отхвърлили над половината (50,6 процента) от молбите за ипотека, включително на клиенти с безупречна кредитна история. Реалната цена на ипотека, включително застраховки и такси, достига поне 25 процента годишно, посочва украинският анализ.

През юли 2024 г. руското правителство прекрати програмата за преференциални ипотеки, която поддържаше изкуствено ниски лихви от 8 процента през предходните четири години.

Това доведе до бум в сектора на недвижимите имоти и строителството, който запази заетостта и стимулира растежа, важна подкрепа за Русия след западните санкции, наложени в началото на войната.

Източник: iStock

Но Хуснуллин заяви пред вестник Ведомости през август, че след прекратяването на програмата 80 процента от ипотеките се отпускат по целеви държавни схеми, например за семейства с деца, и едва 20 процента при пазарни условия.

Централната банка на Русия (ЦБР) се фокусира върху борбата с инфлацията, която расте заради високите държавни разходи за армията и недостига на работна ръка.

Основният лихвен процент достигна връх от 21 процента, но миналата седмица бе понижен до 17 процента. Това обаче продължава да прави жилищните кредити непосилни за повечето руснаци.

"Такива лихви оказват натиск не само върху домакинствата, но и върху бизнеса", заяви украинската външна разузнавателна служба.

Според консултантската компания Macon, позоваваща се на данни от държавната жилищна агенция Дом.РФ, девет от 20-те най-големи жилищни предприемачи в Русия са отчели значителен спад в приходите през първата половина на 2025 г.

Продажбите на ЮгСтройИнвест са намалели с 45 процента на годишна база до 29 милиарда рубли (348 милиона долара), приходите на ГК Точно са се свили с 43 процента до 10 милиарда рубли, а печалбата на Setl Group е спаднала с 41 процента.

Източник: iStock/Getty Images

Украинската външна разузнавателна служба:

"Индустрията страда от ниско търсене, ограничена държавна подкрепа и изтичане на ресурси към войната срещу Украйна."

Руският вицепремиер Марат Хуснуллин пред бизнес вестник Ведомости през август:

"Около 20 процента от строителните предприемачи са изправени пред сериозни рисков, ако високият основен лихвен процент (на ЦБР) се запази, ако парите не потекат към сектора, ако гражданите спрат да инвестират в недвижими имоти и ако няма ипотечна подкрепа, дялът може да надхвърли 30 процента.“

Призивите към ЦБР за ново намаляване на основната лихва вероятно ще продължат. Миналата седмица главният изпълнителен директор на Сбербанк Герман Греф настоя тя да бъде свалена до 14 процента до края на годината.

Годишната инфлация обаче е 8,1 процента, все още двойно над целевите 4 процента, което може да забави по-нататъшните намаления на лихвите и да задълбочи проблемите на строителния сектор.