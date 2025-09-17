Свят

ЕК: Сърбия не прави нищо срещу руската дезинформация

Европейската комисия припомни, че Сърбия е страна кандидатка за членство в ЕС

17 септември 2025, 22:32
ЕК: Сърбия не прави нищо срещу руската дезинформация
Източник: iStock/Getty Images

Е вропейската комисия категорично отхвърли обвиненията на Руската служба за външно разузнаване, че Европейският съюз и неговите държави членки стоят зад студентските протести в Сърбия с цел свалянето на президента Александър Вучич. От Брюксел определиха тези твърдения като „неверни“ и ги квалифицираха като „поредна дезинформационна кампания“.

„Обвиненията, че ЕС или държавите членки разгарят протестите, просто не са верни. Това е пореден опит на Русия да разпространява дезинформация и враждебна политическа реторика срещу ЕС, неговите държави членки и страните кандидатки“, заяви говорителят на Европейската комисия Гийом Мерсие.

Той подчерта, че този наратив се подсилва и от редица сръбски медии, което буди притеснение в Брюксел.

Русия плаши Сърбия с "украински сценарий"

В понеделник, 15 септември, СВР разпространи позиция, че според получена информация безредиците в Сърбия, в които активно участват млади хора, сапродукт на „подривната дейност“ от страна на ЕС и неговите държави членки. Руският доклад твърди още, че с подкрепата на медиите Европейският съюз подготвя „сръбски Майдан“.

От ЕК отбелязаха, че подобни внушения се вписват в по-широката картина, очертана в Пакета за разширяването за 2024 г., където се посочва, че „манипулациите и смесването на чуждестранна информация, включително антиевропейски наративи, разпространявани от множество медии, както и разпространението на дезинформация, остават тревожен проблем, който трябва спешно да бъде адресиран“. В становището се добавя още, че сръбското правителство трябва да поеме по-голяма отговорност за ограничаване на дезинформацията и досега не е осигурило достатъчно активна и обективна комуникация за ЕС и процеса на присъединяване на страната.

Европейската комисия припомни, че Сърбия е страна кандидатка за членство в ЕС. Както неотдавна заяви комисарят по разширяването Марта Кос в Европейския парламент: „Искаме истински демократична Сърбия в рамките на ЕС. Ще продължим с конструктивния ангажимент и ще направим всичко възможно да помогнем на Сърбия да напредне по пътя към членство. Но за това са необходими конкретни стъпки по отношение на демократичните принципи и реформите.“

Източник: БГНЕС    
ЕК Русия Сърбия
