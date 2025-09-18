Любопитно

Древната гъба с размерите на Ватикана и тегло колкото три сини кита

"Гъбите вече трябва да бъдат признати за едни от най-старите и най-големите организми на Земята"

18 септември 2025, 08:14
Древната гъба с размерите на Ватикана и тегло колкото три сини кита
К огато хората мислят за най-големите организми на Земята, обикновено си представят китове, слонове или дори динозаври. Но някои от най-големите организми на планетата изобщо не са животни, а огромни гъби, наречени „гигантски гъби“.

Гъбите от вида Armillaria, известни като „медени гъби“, са уникален вид гъби, способни да достигнат впечатляващи размери както под земята, така и върху гниещи пънове или дървени трупи. Оригиналната „гигантска гъба“, намираща се в Мичиган, е нараснала до толкова впечатляваща площ през последните няколко хиляди години, че днес е приблизително колкото Ватикана.

Въпреки че гигантската гъба в Мичиган първоначално беше смятана за най-голямата от този вид в света, учените сега знаят, че съществуват дори по-големи видове Armillaria.

Откриването на гигантска гъба в Мичиган

Учените се натъкнаха на оригиналната гигантска гъба в Кристъл Фолс, Мичиган, случайно. Както съобщиха местни медии в Детройт през 2018 г., разпространяващата се гъба беше открита по време на проект на Министерството на отбраната през 80-те години на миналия век, изследващ свойствата на радиовълните с изключително ниска честота (ELF).

Изследователите искали да установят дали тези честоти могат да се използват за комуникация с потопени подводници. Поради обществената загриженост относно въздействието на тези радиовълни върху околната среда, беше започнато проучване за ефектите на ELF вълните върху дърветата и растенията.

По време на това проучване в Кристъл Фолс изследователите забелязват гъба, сега известна като Armillaria gallica, която унищожавала някои от дърветата. Докато я наблюдавали, осъзнали, че е голяма – много голяма. В крайна сметка установили, че гъбата покрива най-малко 15 хектара и тежи около 110 тона. Според тях тя е успяла да стане толкова голяма и тежка, защото е на около 1500 години.

„Това е първият доклад, който оценява минималния размер, маса и възраст на ясно дефиниран гъбичен индивид“, пишат изследователите в своето проучване от 1992 г. за гъбата. „Въпреки че броят на наблюденията върху растения и животни е много по-голям, членовете на царството на гъбите вече трябва да бъдат признати за едни от най-старите и най-големите организми на Земята.“

Историята привлече вниманието на медиите, които нарекоха откритието „гигантска гъба“. Прякорът се задържа. Но гигантската гъба в Мичиган всъщност беше още по-голяма и по-стара, отколкото изследователите първоначално смятаха.

Armillaria в Мичиган се оказа още по-голяма

През 2018 г. изследователите се върнаха в Кристъл Фолс, Мичиган, за да проучат гигантската гъба наново. Те взеха 245 проби от гъбата и чрез ДНК анализ потвърдиха, че разпространяващата се медена гъба се състои от един и същ индивид. Установиха, че тя расте много по-дълго от предишните оценки – около 2500 години.

Освен това установиха, че Armillaria gallica в Кристъл Фолс е още по-голяма, отколкото първоначално смятаха. Тя не покрива 15 хектара, а 36. Това означава, че гигантската гъба заема площ, двойно по-голяма от тази на Гранд Сентрал Стейшън в Ню Йорк.

С по-големия размер идва и по-голямо тегло. Изследователите установиха, че гъбата тежи около 440 тона, което е приблизително колкото три сини кита – най-големите животни в света.

Въпреки че гигантската гъба е видима над земята под формата на групи медени гъби, основната част от 400-тонното й тяло се намира под земята. Тя се състои предимно от подземни черни нишки, наречени ризоморфи, които могат да се простират на мили под земята в търсене на храна.

Armillaria заразява живи дървета, а след това ги консумира, когато умрат. Поради тази причина Armillaria често може да бъде забелязана над земята чрез големи участъци от мъртви или умиращи дървета. Въпреки това, те са безопасни за консумация от хора, но трябва да бъдат много добре сготвени, за да се избегнат стомашни проблеми.

И макар че гъбата може да бъде опустошителна за дърветата, тя е много обичана в Мичиган. 

Най-голямата гигантска гъба в света

От откриването на гигантската гъба Мичиган празнува своята уникална природна атракция. Градът Кристъл Фолс дори организира „Фестивал на гигантската гъба“ всяка година през август.

Фестивалът включва разнообразие от дейности. Градът също така организира ежегоден парад и конкурс за дизайн на тениски. Несъмнено местните жители са приели гигантската гъба с отворени обятия.

Но макар Armillaria gallica в Кристъл Фолс, Мичиган, да е наистина гигантска, тя не е най-голямата от документираните гъби Armillaria. Тази титла принадлежи на Armillaria ostoyae в Сините планини на Орегон.

След откриването на гигантската гъба в Мичиган учените на други места започнаха да разглеждат по-внимателно Armillaria в собствените си райони. През 1988 г. разпространяваща се Armillaria ostoyae беше открита от служител на Горската служба в Орегон. Тази гъба покрива повече от 2000 акра и тежи приблизително 35 000 тона. Учените смятат, че е на около 8000 години.

Подобно на своя роднина в Мичиган, Armillaria ostoyae расте с ризоморфи под земята, заразявайки корените на дърветата и в крайна сметка убивайки дървото.

Въпреки че тези организми са наистина огромни, има известен дебат дали могат да бъдат категоризирани по същия начин като други големи видове като сините китове или секвоите. В книга, публикувана няколко години след статията за Armillaria gallica от 1992 г., авторът Джак Уилсън поставя под въпрос какво наистина прави един организъм биологично „независим“.

Но независимо от техническите или научните категоризации на тези впечатляващо големи гъби, хората все още ги обичат. Със сигурност сред нас има някои впечатляващи гъби.

Източник: All That's Interesting    
