Любопитно

Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Виртуозът Евгени не успя да помогне на Платинените по пътя към успеха

13 март 2026, 10:57
Шеф Ангелов пощади Славена Вътова и Нора Недкова в Hell’s Kitchen

Ш еф Виктор Ангелов прояви снизходителност и не елиминира нито един от звездните кулинари в Hell’s Kitchen, въпреки компромисното представяне на вечерната резервация. Строгият кулинар беше категоричен, че очаква пълна мобилизация на Златните и Платинените, а всяка следваща грешка в кухнята ще им струва скъпо.

Първото изпитание за деня превърна звездните участници във футболисти. Въпреки спечелената преднина, Платинените не успяха да се справят с предизвикателството на ястията със сирене и моделът Нора Недкова получи номинация. Междувременно, бившата Мис България Славена Вътова грабна втори имунитет в състезанието.

Последвалата вечерна резервация бе осеяна с препятствия и в двете кухни. Номинираната Нора направи всичко възможно за успешното издаване на поръчките, но грешки валяха дори и от станцията на новото попълнение в отбора Евгени. Златните също се сблъскаха с проблеми. Основен виновник за неуспеха се оказа отличничката Славена, която не съумя да преодолее предизвикателството на ризотото и бе лишена от имунитет.

Въпреки неубедителното представяне на двете дами, шеф Ангелов даде шанс на звездните готвачи да се докажат и реши да не елиминира нито един от тях, поне до следващата им изява в Кухнята на Ада.

Горещата надпревара продължава следващата седмица с кулинарна игра на съдбата, която ще роди невиждани гурме комбинации и нова изненадваща елиминация. Не пропускайте Hell’s Kitchen във вторник, 17 март, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Последвайте ни
Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“

Големи театри у нас са на ръба на фалита: „Нямаме пари дори за декори“

Тръмп за Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Тръмп за Иран: Гледайте какво ще се случи с тези побъркани негодници днес

Сирени за въздушна тревога в ключова база на НАТО

Сирени за въздушна тревога в ключова база на НАТО

Зендая потвърди брака си с Том Холанд? Актрисата показа брачна халка на червения килим

Зендая потвърди брака си с Том Холанд? Актрисата показа брачна халка на червения килим

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

Спортът като бизнес: стратегия за растеж в нишов пазар

biss.bg
10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

10 ефективни съвета как да се грижим за дългокосместите котки

dogsandcats.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Ексклузивно

България категорично осъди атаката срещу Азербайджан

Преди 4 дни
Седми войник на САЩ загина след удар на Иран
Ексклузивно

Седми войник на САЩ загина след удар на Иран

Преди 4 дни
<p>Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа</p>
Ексклузивно

Новият лидер на Иран с имотна империя в Европа

Преди 4 дни
Тежка катастрофа със загинали край Луковит
Ексклузивно

Тежка катастрофа със загинали край Луковит

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Враца разкрива своя характер в „Изживей България“

Любопитно Преди 9 минути

Не пропускайте туристическата поредица в събота от 16:00 ч. по NOVA

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

Почина проф. Ева Соколова, съпруга на Йордан Соколов

България Преди 45 минути

Проф. Соколова е починала на 92 години, като до последно е останала дейна; оставила е списък на децата си с хората, които да бъдат уведомени за смъртта ѝ

Доналд Тръмп и Ерика Кърк

Доналд Тръмп повери пост в академията на ВВС на вдовицата на Чарли Кърк

Свят Преди 58 минути

След убийството на съпруга си Кърк продължава да играе активна роля в Turning Point USA, консервативната организация за застъпничество, която той основа и ръководеше, като неин председател и главен изпълнителен директор

Да помогнем на Ники: 9-годишно дете от Варна има спешна нужда от средства, за да проходи отново

Да помогнем на Ники: 9-годишно дете от Варна има спешна нужда от средства, за да проходи отново

България Преди 1 час

Момчето води тежка битка със спастична церебрална пареза

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Среща в Париж: Макрон и Зеленски обсъждат нови действия срещу Русия

Свят Преди 1 час

Очаква се разговорите да засегнат и гаранциите за сигурност за Киев, както и ангажиментите на западните партньори към Украйна

Как да извлечем максимума от таблет с Android като лаптоп

Как да извлечем максимума от таблет с Android като лаптоп

Технологии Преди 1 час

Защо да купуваме както лаптоп, така и таблет, ако ще ги използваме за почти едно и също? С няколко малки добавки, един приличен таблет с Android може да върши същата работа като лаптоп, но за по-малко пари и с повече практичност

<p>Янка Рупкина е в болница в тежко състояние</p>

Илка Александрова: Янка Рупкина е в болница в тежко състояние

България Преди 1 час

Светкавична реакция на нейни близки е спасила певицата в последния момент; колеги и почитатели се обединяват в молитва за здравето на народната ни легенда

Къде е детето ми? Жертви на Джефри Епстийн проговориха за най-страшния си кошмар

Къде е детето ми? Жертви на Джефри Епстийн проговориха за най-страшния си кошмар

Свят Преди 1 час

Документите на Федералното бюро за разследване (ФБР) описват как една жена твърди, че в дома му в Ню Йорк ѝ е била показана снимка на „майката“ на детето на покойния педофил

"Чужденците са нашето решение": Различният подход на Испания

"Чужденците са нашето решение": Различният подход на Испания

Свят Преди 1 час

Испания отбелязва силен икономически растеж

„Нашите деца платиха най-високата цена“: 30 години от клането в Дънблейн, което промени Великобритания

„Нашите деца платиха най-високата цена“: 30 години от клането в Дънблейн, което промени Великобритания

Свят Преди 1 час

На 13 март 1996 г., въоръжен мъж нахлува във физкултурния салон на началното училище в малкия град и за по-малко от четири минути убива 16 деца и техния учител

Мистериозните светилища и гробници на България

Мистериозните светилища и гробници на България

Любопитно Преди 2 часа

Перперикон, Татул и Караджов камък са малка част от чудатите обиталища на древни народи, които се простират по нашите земи

Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити

Имотна измама в София: 83-годишна жена изгуби жилищата си и се оказа с десетки кредити

България Преди 2 часа

Ани Тодорова, която се правела на загрижена, а вместо това е присвоила жилищата на възрастната жена, е осъдена в началото на годината на 8 години затвор, но е пусната под парична гаранция от 250 евро 10 дни по-късно

Пакистан нанесе въздушни удари в Афганистан, има жертви и ранени в Кабул

Пакистан нанесе въздушни удари в Афганистан, има жертви и ранени в Кабул

Свят Преди 2 часа

Засегнати са и провинциите Кандахар, Пактия и Пактика

Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки

Среднощна акция в Павликени: Полицията осуети опит за незаконни гонки

България Преди 2 часа

Късно вечерта срещу четвъртък десетки млади хора се събрали с автомобилите си на паркинга на голям супермаркет в града

Доналд Тръмп твърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, но ранен

Доналд Тръмп твърди, че новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е жив, но ранен

Свят Преди 2 часа

Моджтаба Хаменей не е бил виждан публично от иранците от избирането му от Съвета на експертите за определяне на нов върховен лидер на Иран

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Шокиращо изявление на Нетаняху, заплаши новия върховен лидер на Иран

Свят Преди 3 часа

"Това са исторически дни за Държавата Израел", отбеляза израелският премиер

Всичко от днес

От мрежата

Основни принадлежности, които ви трябват преди да осиновите коте

dogsandcats.bg

6 естествени начина за облекчаване на сърбеж при кучето

dogsandcats.bg
1

Втори живот за коледната украса на Карнобат

sinoptik.bg
1

Слънчев край на седмицата

sinoptik.bg

Жените, които променят България: започва подготовката за Women Leaders Awards 2026

Edna.bg

Как да постигнеш най-добрите резултати във фитнес залата? Ето 1 лесна стратегия!

Edna.bg

Стефан Грозданов на 80 г.: Роден съм до "Герена", всички в квартала бяхме левскари

Gong.bg

Голямо признание за звезда на ЦСКА

Gong.bg

Осъдиха на 8 г. затвор жена от София за имотна измама

Nova.bg

Какво време ни очаква през уикенда

Nova.bg