Гюров: Членството ни в НАТО е най-сериозната гаранция за националната ни сигурност

В свят, изпълнен с предизвикателства и нарастваща несигурност, членството на България в НАТО остава най-сериозната гаранция за националната сигурност и независимост на страната. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров по повод 22-годишнината от присъединяването на страната ни към Северноатлантическия алианс, съобщиха от Министерския съвет.

"Днес, повече от всякога, разбираме колко е важно да имаш съюзници. Като част от най-успешния отбранителен съюз в историята, България не е сама. Ние сме надежден съюзник, който споделя ценностите на свободата и демокрацията", посочи премиерът.

По думите му членството в НАТО не само осигурява военна защита, но и укрепва позициите на страната на международната сцена, като създава условия за по-голяма политическа стабилност и икономическо доверие.

Историческият път към Алианса

На 29 март 2004 г. България официално става член на НАТО. Във Вашингтон тогавашният министър-председател Симеон Сакскобургготски връчва ратификационния документ за присъединяване на България на държавния секретар на САЩ Колин Пауъл, който го приема от името на страната депозитар на договора.

Договорът е ратифициран от българското Народно събрание на 18 март 2004 г. и публикуван същия ден в „Държавен вестник“, с което се поставя финалният етап от процеса по присъединяване.

Пътят до членството започва още в началото на 90-те години на XX век, когато България ясно заявява своята евроатлантическа ориентация след края на Студената война. Присъединяването към Алианса изискваше дълбоки реформи в отбранителния сектор, модернизация на армията и адаптиране към стандартите на съюза.

Ролята на България днес

През изминалите две десетилетия България се утвърди като активен участник в операции и мисии на НАТО, включително в Афганистан, Косово и Ирак. Страната ни участва и в колективната система за отбрана, включително чрез охрана на въздушното пространство и съвместни учения със съюзниците.

Членството в Алианса осигурява и ключовата гаранция по член 5 от Вашингтонския договор, според която нападение срещу една държава членка се разглежда като нападение срещу всички.

На фона на съвременните геополитически напрежения и войни в близост до Европа, значението на НАТО като фактор за сигурност става все по-осезаемо, подчертават от правителството.

Годишнината от присъединяването на България към Алианса остава символ на стратегическия избор на страната за принадлежност към общност, основана на споделени ценности, сигурност и колективна отговорност.