Финансовият министър представи промените в удължителния закон за бюджета

П арламентът обсъжда промените в т. нар. удължителен закон за бюджета на първо четене. Измененията бяха подкрепени вчера от парламентарната комисия по бюджет и финанси. С тях се удължава действието на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 г. в изпълнение на чл. 87, ал. 4 от Закона за публичните финанси. В настоящия вариант удължителният бюджет бе със срок на действие до края на март.

Ресорната комисия прие на първо четене удължителния бюджет

Служебният министър на финансите Георги Клисурски посочи три важни теми в законопроекта - първо удължаване на сега действащия закон, тъй като в момента той е до 31 март, а сега се удължава до приемането на редовния бюджет за 2026 г., за да се осигури непрекъсваемост във функционирането на държавата и извършването на всички бюджетни разплащания. Важни са промените по отношение на общините, така че да имат възможност да извършват повече разходи, отколкото в момента, до размера на събраните собствени приходи, посочи Клисурски. На трето място той отбеляза възможността Министерския съвет да сключи споразумение с Европейската комисия по механизма SAFE за повишаване на отбранителните способности на България.

Димо Дренчев („Възраждане“) каза, че и трите предложения на Министерството на финансите са разумни. Това, което е свързано с общините, е недостатъчно, те имат своите предложения, които ще бъдат внесени между първо и второ четене, посочи той. Трябваше да ни предложите или намаляване на акцизите, или дерогация за покупка на петрол, за да можем да свалим цените на горивата, коментира Дренчев. По думите му сега само удължаваме агонията.

Мартин Димитров „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) каза, че от неговата група са искали удължителният бюджет да мине още днес на две четения, но други парламентарни групи искат да правят предложения. Той посочи, че бюджетната процедура трябва да приключи следващата седмица. Първата и най-важна антикризисна мярка в сложна световна ситуация е България да има действащ бюджет, заяви Димитров. Правейки предложения между първо и второ четене, трябва да мислим за бъдещето, за ограничаване на дефицита, за оптимизиране на публичните разходи, да мислим за това да не се увеличават публичните данъци в България. Нека да няма такова плъзгане по популистката нотка, призова той. Димитров отбеляза, че са били направени разумни компромиси, като служебният Министерски съвет е решил проблема с транспорта, Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и пощите.

Йордан Цонев („ДПС-Ново начало“) каза, че ДПС ще подкрепи удължаването на удължителния бюджет, защото това е най-нормалното нещо, което трябва да се направи за сигурност на българските граждани. По думите му удължителният бюджет е една бюджетна уйдурма, която не подхожда много на една парламентарна демокрация. „Но ще се движим по тази уйдурма, заради желанието на някои политически сили да постигнат своите политически цели за сметка на българския бизнес, на българската икономика и на българските граждани“, посочи той. Щетите, които ще понесе българската икономика, от това, че нямаме редовно приет бюджет, редовно правителство и служебен кабинет, който е неадекватен по всички въпроси, за тези щети ще бъде потърсена сметка, допълни Цонев. Той посочи, че ще направят предложения по отношение на общините и други антикризисни мерки, но ще се движат в рамките на разумното.

Атанас Атанасов ("БСП-Обединена левица") каза, че удължаването на удължителния бюджет трябва да бъде подкрепено и прието. Той обаче коментира и пагубните последици от липсата на редовен бюджет и припомни, че социалистите и синдикатите са настоявали за приемането на такъв. Атанасов изрази притеснение, че уязвимите групи остават без защита, младите семейства, майките остават без увеличение на обезщетенията през втората година на детето. Той поздрави служебния кабинет, че е намерено решение за индексация на заплатите чрез постановление на Министерския съвет в някои сфери и приветства даването на великденски добавки за пенсионерите.

Тошко Йорданов ("Има такъв народ") коментира, че "сме в тази ситуация заради политическата алчност на Асен Василев, който не може да преживее да е в опозиция". Той посочи, че ще направят предложения между първо и второ четене на удължителния закон, защото има десни мерки, които трябва да бъдат предприети, и социални мерки, заради това, че огромни социални слоеве са оставени в тежко положение предвид войната в Иран и спекулата след влизането в еврозоната. Ще предложим отново субсидията на партиите да е 1 лев и вдигане на кешовите разплащания, защото в момента прагът е нисък, а инфлацията е голяма, добави Йорданов.

Венко Сабрутев (ПП-ДБ) каза, че от „Продължаваме промяната“ ще подкрепят удължителния бюджет. Той коментирани, че предложеният редовен бюджет "взриви българското общество" и хиляди хора са излезли по площадите, за да покажат, че не искат вдигане на данъци и осигуровки. Този бюджет предложи невиждана корупция, коментира Сабрутев и даде пример с предвидените 2 млрд. за изграждане на 7 км от Околовръстното шосе в София и средствата за проекта за изграждане на националната детската болница. Бюджетът, който беше внесен и отхвърлен от българското общество, беше тежък удар върху българските семейства, заяви Сабрутев.

Колегата му Мартин Димитров коментира, че за неприемането на редовния бюджет е виновно предишното управляващо мнозинство. Те казаха, че няма да увеличават данъците и седмица по-късно предложиха увеличение на данъците, посочи той. Първият внесен редовен бюджет не беше подкрепен от никого, което е рекорд в историята на България, отбеляза Димитров.

В отговор Любен Дилов (ГЕРБ-СДС) коментира, че ПП-ДБ си повторят опорките от декември миналата година. "Ясно е, че сте в много тъпа ситуация, ужасно настъпихте мотиката от януари насам", посочи той. Комично е да се опитвате да ни убедите, че 240 хиляди души са излезли защото не подкрепят бюджета, голям смях 240 хиляди души са против данък дивидент, коментира Дилов. "От Костов насам т. нар. градска десница е само приказки", каза той.