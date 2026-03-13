Любопитно

Графа обяви голямо лятно турне и нова книга

Турнето започва на 23 юли в крепост "Туида" в Сливен, продължава на 24 юли в Летен театър - Бургас и на 25 юли в Летен театър - Варна, а финалът е на 8 август на сцената на Античен театър, Пловдив

13 март 2026, 10:33
Г рафа обяви датите за летните си концерти, които ще преминат през някои от най-красивите открити сцени в България. Турнето започва на 23 юли в крепост "Туида" в Сливен, продължава на 24 юли в Летен театър - Бургас и на 25 юли в Летен театър - Варна, а финалът е на 8 август на сцената на Античен театър, Пловдив.

Новата програма на турнето е изградена като пътуване през емоцията на песните на обичания български певец и композитор. Тя започва в по-интимна атмосфера  – с глас, пиано и китара и песни като „Влюбени сълзи“, „Страничен наблюдател“ и „Черен гранит“, а по-късно се разгръща с музикантите от бандата и едни от най-обичаните хитове – “Drama Queen”, „Слънце в очите ти“, „Ако има рай“, “Невидим”, „Искам те“, „Крадена любов“, „Малкият принц“, „Никой“ и „Давам вичко за теб“. 

На сцената Графа ще бъде с музикантите си, които със своята енергия и майсторство допринасят за силното живо звучене на концертите.

Специален акцент около турнето е и книгата „Графа Live“, която Графа представи лично с концерт в клуб в сърцето на София. В нея той допуска читателите по-близо до своя свят – разказва за сцената, музиката и хората зад годините концерти, за вдъхновението, съмненията и моментите, които оформят един артист. По време на турнето зрителите ще могат да открият книгата и на място.

Билетите са в продажба в мрежата на Ивентим.

