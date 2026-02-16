Коварна италианска писта поднесе неприятна изненада на Алберт Попов

България

Най-добрият ни скиор Алберт Попов отпадна в първия манш на гигантския слалом в Бормио. На пистата „Стелвио“ българинът не се справи с първата смяна на ритъма при лошо време и напусна надпреварата още в началото на своето спускане.

А лберт Попов не успя да финишира на пистата "Стелвио“ в Бормио. За надпреварата бяха заявени общо 96 състезатели, а най-добрият ни скиор се пусна 18-и. 

При лошото време в понеделник българинът приключи участието си сравнително в началото на спускането си по време на алпийския слалом. Сънародникът ни започна с изоставане от 0.73, но не се справи с първата смяна на ритъма и отпадна. 

Това не е голяма изненада, предвид факта, че редица фаворити в състезанието отпаднаха още преди българина – сред тях са Пако Раса, Лукас Пинейро Бротен, Мануел Фелер и още мнозина. Само сред първите 27 спуснали се – 10 бяха отпадналите заради невъзможност да завършат спускането си по пистата „Стелвио“ в Бормио. 

Другият българин в спускането е Калин Златков със стартов номер 40.

Алберт Попов Ски Гигантски слалом Стелвио Бормио Отпадане Състезание Скиор Лошо време Алпийски дисциплини
