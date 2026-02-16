„Огнено кълбо“ в небето: Рядко пръстеновидно слънчево затъмнение преобразява деня на 17 февруари

П ървото слънчево затъмнение за тази година ще бъде във вторник, 17 февруари, над Антарктида.
Пръстеновидното слънчево затъмнение, известно като „огнено кълбо“, ще може да бъде гледано само на най-южния континент, където има разнообразна дива природа и са разположени изследователски станции.
„За пингвините там ще има страхотно шоу“, каза Джо Лама от обсерваторията „Лоуел“.
Ако небето е ясно много хора могат да наблюдават частичното затъмнение, когато неголеми участъци от Слънцето ще са видни от Чили и Аржентина и части от Югоизточна Африка, включително Мадагаскар, Лесото и Република Южна Африка.
BREAKING 🚨: A ring of fire eclipse is coming! On February 17, 2026 a rare solar eclipse will occur.— All day Astronomy (@forallcurious) January 10, 2026
The Moon will block the Sun, creating a bright ring of fire. pic.twitter.com/aJ1RJn4Pdj
Слънчевите затъмнения се случват, когато Слънцето, Луната и Земята се намират на една линия. Луната хвърля сянка, която може частично или изцяло да блокира слънчевата светлина към Земята.
Това е „прекрасно съвпадение между размера и разстоянието на Луната и Слънцето“, каза астрофизикът Емили Райс от нюйоркския Сити юнивърсити, цитирана от Асошиейтед прес.
По време на пръстеновидното слънчево затъмнение Луната е по-далеч от Земята в своята орбита и не покрива изцяло Слънцето. Остава видима само тънка лента.
Слънчевите затъмнения се случват няколко пъти в годината, но са видими само от места, където пада сянката на Луната. Миналата година се наблюдаваха две частични слънчеви затъмнения, а последното пълно слънчево затъмнение бе над Северна Америка през 2024 г.
BREAKING NEWS🚨:RING OF FIRE ECLIPSE LIGHTS UP THE SKIES — FEBRUARY 17, 2026 🌞🔥— Night Sky Today (@NightSkyToday) February 16, 2026
A rare Annular Solar Eclipse is set to ignite the heavens, creating a breathtaking “Ring of Fire” as the Moon perfectly aligns with the Sun.
Event Details:
📅 Date: February 17, 2026
🌑… pic.twitter.com/vu7SpkUY7H
Гледането директно срещу Слънцето е опасно, дори когато голяма част от него е закрито, така че са необходими специални очила. Та блокират ултравиолетовите лъчи и почти цялата видима светлина. Слънцезащитните очила и биноклите не осигуряват достатъчна безопасност за очите.
Decoding the "Ring of Fire" Eclipse falling on Aquarius Feb 17, 2026: The Silent Drum ( Dhanistha) :— Rocky Jamwal (@jamwal_rocky) January 31, 2026
The Annular Solar Eclipse occurring on February 17, 2026, is a significant event in Vedic Mundane Astrology, characterized by a rare alignment in the sign of Aquarius (Kumbha… pic.twitter.com/k4Na6ud8ot
Тази година пълно слънчево затъмнение ще може да се наблюдава през август от Гренландия, Исландия, Испания, Русия и части от Португалия. Части от Европа, Африка и Северна Америка ще станат свидетели на частично слънчево затъмнение.